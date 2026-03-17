Την πεποίθηση ότι τα σημερινά πεντάχρονα δεν θα χρειαστεί να εργαστούν ως ενήλικες λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης, εκφράζει ειδικός.

Ο Vinod Khosla, ένας από τους πρώτους επενδυτές στην OpenAI, προβλέπει ότι τα παιδιά που είναι σήμερα πέντε ετών δεν θα χρειάζεται πλέον να εργάζονται για να επιβιώσουν.

Η εργασία θα ήταν τότε αποκλειστικά θέμα απόλαυσης και αυτοπραγμάτωσης. «Θα μπορούσατε να πείτε σε οποιοδήποτε πεντάχρονο: Ακολούθησε το πάθος σου», δήλωσε ο Khosla στο περιοδικό «Fortune».

Τι υποστηρίζει ο ειδικός Τεχνητής Νοημοσύνης

Κατά την άποψή του, περίπου το 80% όλων των θέσεων εργασίας θα μπορούσαν να αναληφθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη έως το 2030 περίπου. Αυτό θα μείωνε δραστικά το κόστος εργασίας και, κατά συνέπεια, και τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον Khosla, τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα θα μπορούσαν να επιτύχουν ένα βιοτικό επίπεδο που επί του παρόντος προορίζεται μόνο για όσους κερδίζουν σημαντικά περισσότερα.

Πτυχίο για προσωπική ευχαρίστηση

Σε αυτό το μέλλον, ένα πανεπιστημιακό πτυχίο δεν θα αποτελεί πλέον οικονομική αναγκαιότητα, αλλά μια επιλογή για πνευματικό εμπλουτισμό. Θα υπάρξει μια μεταβατική φάση κατά την οποία οι άνθρωποι θα ενεργούν ως επόπτες και εκπαιδευτές συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης προτού αυτά τα συστήματα αναλάβουν πλήρως τις περισσότερες εργασίες, υποστηρίζει. Ο Vinod Khosla είναι ένας Ινδοαμερικανός δισεκατομμυριούχος και ισχυρός επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων. Ως συνιδρυτής της Sun Microsystems, διαμόρφωσε τη Silicon Valley.

Ένας πρώην υπάλληλος της OpenAI προέβλεψε πρόσφατα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι ισχυρότερη από τους ανθρώπους σχεδόν σε κάθε τομέα. Και μάλιστα ήδη από το 2027. «Αναμένουμε ότι ο αντίκτυπος της υπεράνθρωπης Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι τεράστιος τα επόμενα δέκα χρόνια και θα ξεπεράσει αυτόν της βιομηχανικής επανάστασης», δήλωσε ο Ντάνιελ Κοκοτάιλο.

