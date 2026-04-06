Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές σε τρεις ημερομηνίες κατά την περίοδο του Πάσχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τραπεζικές αργίες έχουν οριστεί η Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, η Δευτέρα 13 Απριλίου 2026, ημέρα της Δευτέρας της Διακαινησίμου, και η Τρίτη 14 Απριλίου 2026, ημέρα της Τρίτης της Διακαινησίμου.

Η ενημέρωση αφορά το κοινό και τις τραπεζικές συναλλαγές που ενδέχεται να επηρεαστούν κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.