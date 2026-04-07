Στην υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία NetU Consultants Ltd για την ανάπτυξη και υλοποίηση νέας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης προγραμμάτων προχώρησε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο της περαιτέρω ψηφιακής αναβάθμισης των διαδικασιών του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα πλατφόρμα θα βασίζεται στο σύστημα Salesforce Grants Management Platform και θα λειτουργεί ως λύση τύπου Software as a Service (SaaS), καλύπτοντας όλα τα στάδια χρηματοδότησης έργων, από την ανακοίνωση των προσκλήσεων μέχρι και την καταβολή πληρωμών προς το οικοσύστημα.

Παράλληλα, το νέο σύστημα θα υποστηρίζει διευρυμένες δυνατότητες για την ανάπτυξη λειτουργιών και επιχειρησιακών ροών με μεγαλύτερη ευελιξία.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς συστήματος διαχείρισης χορηγιών, το οποίο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα και την αποδοτικότητα των διαδικασιών χρηματοδότησης, προσφέροντας ταυτόχρονα μια ενιαία, φιλική και απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη για όλους τους εμπλεκόμενους, μεταξύ αυτών αιτητές, δικαιούχους, αξιολογητές και προσωπικό του ΙδΕΚ.

Όπως αναφέρεται, το έργο στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της συνολικής διαδικασίας διαχείρισης χορηγιών από άκρο σε άκρο, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας μέσω αυτοματοποίησης, τυποποίησης και μείωσης του διοικητικού φόρτου, στην ενίσχυση της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων μέσω ενσωματωμένων εργαλείων αναφορών και ανάλυσης, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας και της ταχύτητας εξυπηρέτησης προς την ερευνητική και καινοτομική κοινότητα.

Σε δήλωσή του, ο γενικός διευθυντής του ΙδΕΚ, Θεόδωρος Λουκαΐδης, ανέφερε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο σε μια πορεία μετασχηματισμού που ξεκίνησε πριν από τριάμισι χρόνια. Όπως σημείωσε, μετά από εκτεταμένη προεργασία από τις εσωτερικές ομάδες του Ιδρύματος και με τη στήριξη εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου, το έργο περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στόχος είναι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα εντός εννέα μηνών, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει έγκαιρα τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2028–2034.

Από την πλευρά του, ο CEO της NetU Group, Δημήτρης Νησιώτης, εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνεργασία με το ΙδΕΚ, σημειώνοντας ότι η αξιοποίηση της πλατφόρμας Salesforce Grants Management, ως διεθνώς αναγνωρισμένης λύσης για οργανισμούς αντίστοιχου προφίλ, αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του Ιδρύματος.

Όπως ανέφερε, η υλοποίηση της πλατφόρμας συνιστά καθοριστικό βήμα προς την ψηφιακή αναβάθμιση του ΙδΕΚ, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία τόσο για τους λειτουργούς του όσο και για τους οργανισμούς με τους οποίους συναλλάσσεται.

Το ΙδΕΚ επισημαίνει ότι η συνεργασία με τη NetU Consultants Ltd αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυσή του ως ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και πλήρως ψηφιοποιημένου οργανισμού, που στηρίζει δυναμικά την έρευνα και την καινοτομία στην Κύπρο.