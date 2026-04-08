Η Tototheo Global αναλαμβάνει ρόλο corporate anchor στο νέο σχήμα που δημιουργείται στην Κύπρο σε συνεργασία με την Plug and Play Tech Center, ενισχύοντας τη διασύνδεση της χώρας με το διεθνές οικοσύστημα καινοτομίας, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις αγορές τεχνολογίας.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την έναρξη του πρώτου διεθνούς Startup Accelerator της Plug and Play στην Κύπρο, με στόχο τη δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας και ολοκληρωμένων προγραμμάτων στήριξης για νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Μέσα από τη συμμετοχή της, η Tototheo Global συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας δομής με έντονο διεθνή προσανατολισμό, η οποία φιλοδοξεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια του κυπριακού οικοσυστήματος.

Η Plug and Play, με έδρα τη Silicon Valley και παρουσία σε περισσότερες από 60 τοποθεσίες διεθνώς, συνδέει startups, επενδυτές, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιους φορείς, λειτουργώντας ως μία από τις σημαντικότερες πλατφόρμες καινοτομίας και pre-seed venture capital παγκοσμίως.

Η συμμετοχή της Tototheo Global αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εταιρεία διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία στον τομέα των προηγμένων λύσεων δορυφορικής συνδεσιμότητας και τεχνολογίας. Με εμπειρία στις ψηφιακές υποδομές και στις κρίσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισφέρει τεχνογνωσία, στρατηγική προσέγγιση και διεθνή προοπτική, ενισχύοντας την αξιοπιστία του εγχειρήματος και αναδεικνύοντας τον ρόλο των κυπριακών επιχειρήσεων με διεθνές αποτύπωμα.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για το κυπριακό startup οικοσύστημα, προσφέροντας πρόσβαση σε καθοδήγηση, εταιρικές συνεργασίες, επενδυτικά κεφάλαια και διεθνή δίκτυα. Ο πρώτος κύκλος του accelerator αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τα τέλη Απριλίου έως τον Ιούνιο, με έμφαση σε κλάδους υψηλής ανάπτυξης, όπως FinTech, RegTech, Gaming, Social and Leisure, καθώς και Shipping and Energy.

Για την Tototheo Global, οι ψηφιακές υποδομές και η συνδεσιμότητα αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης. Η εταιρεία θεωρεί ότι η ουσιαστική πρόοδος προϋποθέτει ισχυρές βάσεις, πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα και ένα περιβάλλον που επιτρέπει στις καινοτόμες ιδέες να μετατρέπονται σε βιώσιμες επιχειρηματικές εφαρμογές. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή της αποτυπώνει τη σταθερή της δέσμευση για ενίσχυση της σύνδεσης της τοπικής καινοτομίας με τις διεθνείς αγορές.

Σε δήλωσή της, η Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, co-CEO της Tototheo Global, ανέφερε: «Η Κύπρος εισέρχεται σε μια νέα φάση στην πορεία της στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας, και πρωτοβουλίες όπως αυτή επιταχύνουν ακόμη περισσότερο αυτή τη δυναμική. Στην Tototheo Global, πιστεύουμε ότι η συνδεσιμότητα και οι ψηφιακές υποδομές αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οι εταιρείες μπορούν να αναπτυχθούν και να δραστηριοποιηθούν διεθνώς. Η συμμετοχή μας αντικατοπτρίζει μια συνειδητή δέσμευση να στηρίξουμε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Μέσα από τη συνεργασία μας με την Plug and Play, ενισχύουμε τη σύνδεση της τοπικής καινοτομίας με τις διεθνείς αγορές, συμβάλλοντας ώστε η Κύπρος να τοποθετηθεί ως ένας αξιόπιστος και ανταγωνιστικός παίκτης στο διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον.»

Από την πλευρά του, ο Seena Amidi, Managing Partner της Plug and Play Tech Center, δήλωσε: «Η Tototheo Global φέρνει κάτι πραγματικά ξεχωριστό σε αυτή τη συνεργασία. Διαθέτει δεκαετίες εμπειρίας σε διεθνείς αγορές, σαφή προσήλωση στην προσέλκυση ταλέντου παγκόσμιας κλάσης και μια αναπτυξιακή πορεία που μιλά από μόνη της. Για startups που ξεκινούν από την Κύπρο, η παρουσία ενός εταίρου με τέτοιο διεθνές αποτύπωμα και αξιοπιστία αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα. Είμαστε υπερήφανοι που εγκαινιάζουμε μαζί το πρόγραμμα Plug and Play Cyprus.»

Η συμμετοχή της Tototheo Global στο νέο αυτό σχήμα αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει μια κυπριακή εταιρεία με διεθνή παρουσία στη διαμόρφωση ισχυρότερων βάσεων εξωστρέφειας, ανάπτυξης και προόδου για την Κύπρο. Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει τη σημασία συνεργασιών με διεθνή προσανατολισμό για τη δημιουργία νέων προοπτικών για την επόμενη γενιά επιχειρήσεων στη χώρα.