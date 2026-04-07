Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, την Τρίτη, επισημοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας του Plug and Play Cyprus, μία νέα πρωτοβουλία που στόχο έχει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διεθνών επενδυτών, νεοφυών επιχειρήσεων (startups) και του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι του Plug and Play Tech Center και φορείς από τον χώρο της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι συζήτησαν τον ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει η πλατφόρμα στη στήριξη της καινοτομίας και στη διασύνδεση κυπριακών startups με τις διεθνείς αγορές.

Υφυπουργός Έρευνας – Plug and Play International Accelerator Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής δρ Νικόδημος Δαμιανού απευθύνει χαιρετισμό στην έναρξη του Plug and Play International Accelerator στην Κύπρο. // Research Deputy Minister – Plug and Play International Accelerator Presidential Palace, Lefkosia, Cyprus The Deputy Minister of Research, Innovation and Digital Policy of the Republic of Cyprus, Dr Nicodemos Damianou, addresses the launch of Plug and Play International Accelerator in Cyprus.

Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πίκη χαρακτήρισε το Plug and Play Cyprus «μια νέα πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ διεθνών επενδυτών, Κυπρίων επιχειρηματιών και παγκόσμιων τεχνολογικών δικτύων», προσθέτοντας ότι αντανακλά την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να κινηθεί προς «ένα μοντέλο που χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, επενδύσεις υψηλής αξίας και μια εκσυγχρονισμένη παραγωγική βάση».

Όπως ανέφερε η κ. Πική, η έναρξη δραστηριοποίησης ενός διεθνούς ονόματος όπως η Plug and Play στην Κύπρο αποτελεί «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης» προς τη χώρα, επιβεβαιώνοντας την στρατηγική της κατεύθυνση και αποδεικνύοντας ότι η χώρα μπορεί να ανταγωνιστεί για συνεργασίες υψηλού επιπέδου σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, η εξέλιξη αυτή αποτελεί «άμεσο αποτέλεσμα της στοχευμένης οικονομικής διπλωματίας του Προέδρου της Δημοκρατίας» και εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενσωμάτωσης της κυπριακής οικονομίας σε παγκόσμια δίκτυα τεχνολογίας και επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Το Plug and Play Tech Center αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες πλατφόρμες ανοιχτής καινοτομίας και επιταχυντών νεοφυών επιχειρήσεων. Από την ίδρυσή του το 2006, έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο που συνδέει startups με μεγάλες εταιρείες, επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων και δημόσιους φορείς, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της καινοτομίας και στην ανάπτυξη υποσχόμενων εταιρειών σε διεθνές επίπεδο. Ο οργανισμός δραστηριοποιείται σε δεκάδες τοποθεσίες παγκοσμίως. Υλοποιεί προγράμματα επιτάχυνσης σε διάφορους κλάδους, ενώ μέσω του επενδυτικού του σκέλους έχει χρηματοδοτήσει εκατοντάδες startups διεθνώς.

Τοποθετώντας την πρωτοβουλία σε ένα ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο, η κ. Πίκη σημείωσε ότι σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και εντεινόμενης διεθνούς αστάθειας, η καινοτομία, η τεχνολογία και οι παραγωγικές επενδύσεις αποτελούν ολοένα και πιο σημαντικούς πυλώνες για την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα των οικονομιών. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε, το Plug and Play Innovation Center στην Κύπρο αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική σημασία.

Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω εξήγησε περαιτέρω ότι το νέο κέντρο αναμένεται να καλύψει ένα συγκεκριμένο κενό στο τοπικό οικοσύστημα, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ του τοπικού ταλέντου και της διεθνούς κοινότητας. Παράλληλα θα λειτουργήσει, είπε, ως πολλαπλασιαστής για τις ευρύτερες οικονομικές πολιτικές, συνδέοντας startups και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνείς επενδυτές και αγορές.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Δρ Νικόδημος Δαμιανού αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Κύπρος σε μια σειρά διεθνών δεικτών καινοτομίας, λέγοντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον τις βάσεις για την ενίσχυση μιας δυναμικής κουλτούρας ανάπτυξης και μεγέθυνσης νεοφυών επιχειρήσεων.

Όπως είπε, η Κύπρος κατατάσσεται στην 25η θέση παγκοσμίως στο Global Innovation Index, ενώ βρίσκεται στην 15η θέση παγκοσμίως στον δείκτη StartupBlink Innovation Business Environment Index και στην πρώτη θέση στη Νότια Ευρώπη. Οι επιδόσεις αυτές, όπως ανέφερε, αντικατοπτρίζουν τη δυναμική του ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας, των κινήτρων που παρέχονται και του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι το οικοσύστημα των startups στην Κύπρο έχει αναπτυχθεί πέντε φορές από το 2020 και ότι η χώρα βρίσκεται πλέον στην 40ή θέση παγκοσμίως, καταγράφοντας έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, με αύξηση 28% σε ένα μόλις έτος.

Ο Δρ Δαμιανού τόνισε επίσης τη διευρυνόμενη σημασία του τομέα της τεχνολογίας στην οικονομία. Συμπεριλαμβανομένου του FinTech, ανέφερε ότι ο κλάδος συνεισφέρει πλέον σχεδόν 15% του ΑΕΠ, ενώ σύμφωνα με στοιχεία του Invest Cyprus, €2,6 δισ. σε άμεσες ξένες επενδύσεις το 2024 κατευθύνθηκαν στον τομέα της τεχνολογίας, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό του ρόλο στην οικονομία.

Όπως σημείωσε, η πρόοδος αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, θεσμικής ευθυγράμμισης και μιας ξεκάθαρης στρατηγικής για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας για την Έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι μια από τις βασικές προκλήσεις για την Ευρώπη είναι πώς η επιστημονική αριστεία μπορεί να μετατραπεί σε καινοτομία με δυνατότητα κλιμάκωσης και σε επιχειρήσεις που μπορούν να ανταγωνιστούν διεθνώς.

«Εδώ είναι που το Plug and Play Cyprus αποκτά ιδιαίτερη σημασία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η πλατφόρμα προσφέρει κάτι που καμία εθνική πολιτική από μόνη της δεν μπορεί να προσφέρει. Άμεση πρόσβαση σε παγκόσμια δίκτυα καινοτομίας, επενδυτές, εταιρείες, γνώση και αγορές μεγάλης κλίμακας.

Μιλώντας εκ μέρους του διεθνούς οργανισμού, ο Seena Amidi, Managing Partner του Plug and Play Tech Center, ανέφερε ότι ο ρόλος του Plug and Play είναι να βοηθά τις startups να βρουν ταχύτερα το κατάλληλο προϊόν και την αγορά ώστε να συνδεθούν με εταιρείες που μπορούν να επιταχύνουν την εμπορική τους ανάπτυξη.

«Αυτό που κάνει πολύ καλά το Plug and Play είναι να βοηθά μια startup να βρει το market pitch της», ανέφερε. «Δεν κάνουμε όλη τη δουλειά γι’ αυτές ούτε τους δίνουμε έτοιμες απαντήσεις. Τους δίνουμε την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε διαφορετικές αγορές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να συναντήσουν εταιρείες με τρόπο που να επιτρέπει τη γρήγορη δημιουργία συνεργασιών».

Υπογράμμισε ότι η ταχύτητα είναι καθοριστικός παράγοντας στον κόσμο των startups, όχι μόνο για την αξιοποίηση των σωστών ευκαιριών αλλά και για την αποφυγή εκείνων που δεν αποδίδουν.

Αναφερόμενος στην Κύπρο, σημείωσε ότι η χώρα φαίνεται να διαθέτει ένα ισχυρό επιχειρηματικό δυναμικό, με πολλούς επιχειρηματίες, τόσο ντόπιους όσο και από το εξωτερικό, που επιδιώκουν να δημιουργήσουν νέες εταιρείες.

«Σε κάθε χώρα, όπου ανοίξαμε γραφεία, είδαμε ότι υπάρχει ταλέντο και προοπτική ανάπτυξης», ανέφερε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι και η Κύπρος μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ακόμη επιτυχημένο παράδειγμα.

ΚΥΠΕ