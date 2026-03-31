Η έναρξη δραστηριοποίησης της Plug and Play Tech Center στην Κύπρο συνιστά σημαντική εξέλιξη για τον τομέα της καινοτομίας, με τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας και ολοκληρωμένων προγραμμάτων στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στα χρονοδιαγράμματα για τα ενεργειακά αλλά και για τον τομέα του τουρισμού και τις ανησυχίες μετά τις τελευταίες εξελίξεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, η επίσημη έναρξη του Κέντρου Καινοτομίας της Plug and Play θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου 2026 στο Προεδρικό Μέγαρο, σηματοδοτώντας μια εξέλιξη με ουσιαστικό οικονομικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Τόνισε ότι η Κύπρος εντάσσεται ενεργά σε ένα παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας, αποκτώντας πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια, τεχνογνωσία και διεθνείς αγορές.

Ο Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δημιουργούνται νέες προοπτικές για κυπριακές επιχειρήσεις να επεκταθούν διεθνώς, ενώ ενισχύεται και η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Το Κέντρο Καινοτομίας αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για το εγχώριο οικοσύστημα, παρέχοντας υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς, με έξι κύκλους προγραμμάτων θερμοκοιτίδας και επιτάχυνσης που εκτιμάται ότι θα στηρίξουν περίπου 60 νεοφυείς επιχειρήσεις.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, πρόσθεσε, αναμένεται η δημιουργία περίπου 500 νέων θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της διασύνδεσης της κυπριακής οικονομίας με διεθνή επενδυτικά δίκτυα. Επεσήμανε επίσης ότι η Plug and Play, με έδρα τη Silicon Valley, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς καινοτομίας, με παρουσία σε περισσότερες από 60 τοποθεσίες και συμμετοχή στην ανάπτυξη εταιρειών όπως η PayPal και η Dropbox.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα στοχευμένης πολιτικής οικονομικής διπλωματίας και των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Silicon Valley τον Μάιο του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική εξωστρέφειας μπορεί να αποδώσει απτά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Σημείωσε ακόμη ότι στόχος είναι η καινοτομία να μεταφραστεί σε ουσιαστικές ευκαιρίες για πολίτες και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου ως ανταγωνιστικού κόμβου στην περιοχή.

Δεν άλλαξαν τα χρονδιαγράμματα για το «Κρόνος»

Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό πλάνο για το κοίτασμα «Κρόνος» στην κυπριακή ΑΟΖ, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι τα χρονοδιαγράμματα δεν έχουν διαφοροποιηθεί και ότι οι συζητήσεις και διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επεσήμανε ότι τέτοιου είδους συμφωνίες είναι σύνθετες και περιλαμβάνουν νομικές και τεχνικές παραμέτρους, παραπέμποντας και στη συμφωνία που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αίγυπτος.

Αξιολογούνται οι εξελίξεις στον τουρισμό

Αναφορικά με τον τουρισμό, ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι τα πτητικά προγράμματα των περισσότερων αεροπορικών εταιρειών έχουν επανέλθει σε πλήρη λειτουργία, ενώ έχουν ανακοινωθεί νέες πτήσεις προς και από την Κύπρο. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης σε συνεργασία με τους φορείς της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, με τις συνθήκες να παρουσιάζουν σταδιακή βελτίωση.

Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την τουριστική περίοδο, επιδιώκοντας μια επιτυχημένη χρονιά, ενώ παράλληλα προβάλλεται διεθνώς η εικόνα κανονικότητας και σταθερότητας στη χώρα. Τόνισε ότι πραγματοποιούνται σημαντικές διοργανώσεις με διεθνή συμμετοχή, ενισχύοντας το προφίλ της Κύπρου ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι υπάρχει στενός συντονισμός και συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, περιλαμβανομένων των περιφερειακών εντάσεων και της κατάστασης που σχετίζεται με το Ιράν, με την Κυβέρνηση να επεξεργάζεται σενάρια ανάλογα με την πορεία των γεγονότων.