Στην τελευταία του έκδοση το ‘Legal 500’ αναγνώρισε το ποιοτικό βάθος της Michael Kyprianou Law Firm συστήνοντας συνολικά 21 δικηγόρους της εταιρείας στους ακόλουθους τομείς:

Δικαστηριακές διαφορές: Μενέλαος Κυπριανού, Χρίστος Γαλανός, Κωνσταντίνα Ζαντήρα, Ανδρέας Λύτρας, Ελεάνα Πουλλάδου και Γιάννης Ζαβρός. Εμπορικό, εταιρικό δίκαιο και δίκαιο των συγχωνεύσεων: Τώνια Αντωνίου, Λάμπρος Σωτηρίου, Ιωάννα Σολωμού και Στέφανος Αγιομαμίτης. Ναυτικό δίκαιο: Κυριάκος Κωνσταντίνου και Άντρια Κουλουμή Τραπεζικό δίκαιο: Λωρένα Χαραλάμπους και Μαρία Γεωργίου Δίκαιο της ακίνητης ιδιοκτησίας: Σάββας Σαββίδης, Έσμε Πάλας, Σωτήρης Πούλλας, Λέανδρος Κωνσταντίνου, Ελένη Δράκου και Πολίνα Πολυκάρπου Δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: Άγις Χαραλάμπους.

Το Legal 500 αξιολογεί κάθε χρόνο, κατόπιν ενδελεχούς διερεύνησης, τις επιδόσεις δικηγορικών γραφείων ανά το παγκόσμιο και είναι ένας από τους πιο έγκριτους οίκους διεθνώς στον τομέα αυτό.