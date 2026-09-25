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Μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, η οποία υποδέχθηκε περισσότερους από 6.000 επισκέπτες, το Nicosia Kids Festival «Μια Αγκαλιά για τα Παιδιά» που διοργανώνει o Όμιλος Cyfield επιστρέφει ακόμα πιο ανανεωμένο, ακόμα πιο μεγάλο, με ακόμα περισσότερες δραστηριότητες για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 19:00, η πλατεία του Παλιού ΓΣΠ στη Λευκωσία, θα γεμίσει με χιλιάδες παιδικά χαμόγελα σε μια ξεχωριστή γιορτή που θα τα έχει όλα: δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδια, διαδραστικές εμπειρίες, συναρπαστικά happenings, παραστάσεις, μουσική, χορό και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα που θα «πλημμυρίσουν» το κέντρο της πόλης με χρώμα, ενέργεια και ρυθμό.

Παράλληλα, θα υπάρχουν φιλόξενοι χώροι όπου μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να χαλαρώσουν, να απολαύσουν νόστιμο φαγητό και να ζήσουν μαζί την εορταστική ατμόσφαιρα της ημέρας σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Ξεχωριστή θέση στο Nicosia Kids Festival θα έχουν και φέτος οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί: Hope For Children, Σοφία για τα παιδιά, Ένα Όνειρο Μια Ευχή, Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, Μικροί Ήρωες, Αγκαλιά Ελπίδας, Ίδρυμα «Ελπίδα», «Μικροί Εθελοντές», Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης», Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα», Ίδρυμα Αγκαλιάζω με Αγάπη και Παιδική Στέγη Λευκωσίας. Μέσα από ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα θα παρουσιάσουν το έργο και τις δράσεις τους, ενώ θα διαθέτουν προϊόντα προς πώληση για ενίσχυση των αξιέπαινων δράσεων τους. Να σημειωθεί, επίσης, ότι τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από τις πωλήσεις θα διατεθούν απευθείας στους συμμετέχοντες οργανισμούς.

Για δεύτερη χρονιά, η πρωτοβουλία της Cyfield μετατρέπει τη χαρά και τη διασκέδαση σε μια ουσιαστική πράξη προσφοράς, δημιουργώντας έναν χώρο όπου οι οικογένειες μπορούν να περάσουν όμορφα, ενώ παράλληλα στηρίζουν το έργο οργανισμών που βρίσκονται καθημερινά δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

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