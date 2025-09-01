Μια πραγματικότητα της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι η αύξηση και η μεγάλη έκταση των πυρκαγιών. Οι επιβλαβείς επιπτώσεις τους δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση νέων πυρκαγιών, καθώς εκλύουν αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, τα οποία συμβάλλουν στην περαιτέρω υπερθέρμανση.

Τα δάση που έχουν καεί δεν συμβάλλουν πλέον στον τοπικό υδρολογικό κύκλο, ούτε προσφέρουν καταφύγιο στην άγρια ζωή. Οι ρίζες δεν συγκρατούν το έδαφος στη θέση του ούτε κατευθύνουν τη βροχή προς την ανανέωση των υπόγειων υδάτων. Το πυκνό φύλλωμα δεν υπάρχει πλέον για να απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία και να μειώνει τη θερμοκρασία, ενώ τα τοπικά μοτίβα των ανέμων και των βροχοπτώσεων έχουν αλλάξει. Οι “μικρές”, τοπικές πυρκαγιές δεν είναι τοπικά προβλήματα. Παγκοσμίως, οδεύουμε προς ένα σημείο καμπής για το κλίμα, ακόμη και για το δάσος του Αμαζονίου και το κατά πόσον θα μπορεί να διατηρηθεί. Το φαινόμενο “Dieback” περιγράφει αυτόν τον κύκλο ανατροφοδότησης της κατά τόπους καταστροφής των δασών που εξαπλώνεται. Ο Αμαζόνιος κινδυνεύει πλέον ολόκληρος. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα μέρη.

Πέρα από τις ευρύτερες οικολογικές καταστροφές που μας περιμένουν, οι πυρκαγιές είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο καταρχάς λόγω του καπνού που μπορεί να ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα από την εστία της φωτιάς, δηλητηριάζοντας τον ανθρώπινο οργανισμό με μικροσωματίδια και μια σειρά από τοξικά στοιχεία. Οι πυρκαγιές στον Καναδά “σκοτώνουν” πρόωρα Αμερικανούς – και το αντίστροφο. Η καύση και αποψίλωση στις γεωργικές εκτάσεις της Καμπότζης δηλητηριάζουν τους κατοίκους της πρωτεύουσας Πνομ Πενχ. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εύκολα αγνοούν αυτές τις συνθήκες εκτός και αν επηρεάζονται άμεσα από αυτές – οπότε ίσως φροντίσουν να μειωθεί η ρύπανση κατά 14,5%. Όσο περισσότερο μελετάται αυτό το ζήτημα, τόσο περισσότερο αποδεικνύεται ότι είναι πρόβλημα. Τα σωματίδι με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα (PM2,5) θεωρούνται πλέον επικίνδυνα, χωρίς καν να λάβουμε υπόψη την ύλη από την οποία είναι φτιαγμένα και τις χημικές ουσίες που ενδεχομένως εκλύουν. Το φαινόμενο αυτό έχει κόστος για τον άνθρωπο: αυξάνεται το ποσοστό των ασθενειών αλλά και το οικονομικό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, μειώνεται η παραγωγικότητα, ενώ τα σύνθετα προβλήματα επιδεινώνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Τα μικροσωματίδια διεισδύουν στο εσωτερικό των πνευμόνων και περνάνε στην κυκλοφορία του αίματος. Αυξάνεται ο κίνδυνος καρδιακών παθήσεων και πνευμονικών προβλημάτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ατμοσφαιρική ρύπανση κοστίζει στην οικονομία των ΗΠΑ περίπου το 5% του ΑΕΠ, προκαλεί πρόωρο θάνατο σε περίπου 135.000 άτομα κάθε χρόνο και αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου θανάτου παγκοσμίως. Για τους “περίεργους”, ο πρώτος παράγοντας είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση, ενώ στα παιδιά κάτω των πέντε ετών είναι ο υποσιτισμός.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα φτωχά παιδιά των αναπτυσσόμενων χωρών που δεν έχουν αρκετή τροφή, αλλά έχουν μολυσμένο αέρα; Σταματήστε τη ρύπανση και δώστε τους σταθερές, αναπτυσσόμενες οικονομίες για να μεγαλώσουν καλύτερα. Όπως εξηγεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η επένδυση στην ποιότητα του αέρα αποφέρει άμεσα οφέλη: “…Για κάθε δολάριο που επενδύεται στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας, επιστρέφονται 30-90 δολάρια σε επίπεδο καλύτερης υγείας και οικονομικής παραγωγικότητας. Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ένας οικονομικός επιταχυντής”.

Λύσεις

Η πρόληψη. Ο αέρας που αναπνέουμε είναι γεμάτος τοξικά σωματίδια επειδή ο άνθρωπος απελευθερώνει αυτά τα δηλητήρια στην ατμόσφαιρα. Η βιομηχανία, οι μεταφορές και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ρυπαίνουν. Όταν τα ορυκτά καύσιμα καίγονται στα οχήματα και στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, απελευθερώνουν βλαβερούς για όλους μας ρύπους. Όταν χρησιμοποιούμε ηλιακή ή πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αντί για υδροηλεκτρικά φράγματα και άνθρακα, τότε δεν απελευθερώνουμε εισπνεόμενα δηλητήρια κατά τη διαδικασία. Αν χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τρένα, αν οι πόλεις μας είναι προσβάσιμες με τα πόδια και με ποδήλατο, τότε μειώνουμε σημαντικά τις εκπομπές καυσαερίων.

Τα δάση είναι δεξαμενές άνθρακα και συγχρόνως καθαρίζουν τον αέρα. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αποτρέψουμε την εκπομπή ρύπων είναι να σταματήσουμε να καίμε πράγματα. Η καύση των δασών δηλητηριάζει την ατμόσφαιρα. Διατηρήστε τα δάση για τον αέρα, το νερό, για το καλό όλων μας. Η επιβίωση του πλανήτη μας διακυβεύεται, καθώς οι πυρκαγιές θα επιδεινωθούν αν δεν αλλάξουμε πορεία.

Forbes

Της Suwanna Gauntlett