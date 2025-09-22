Των Dan Alexander και Kyle Khan-Mullins

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μόλις πέρασε την πιο κερδοφόρα χρονιά της ζωής του. Όμως, σε ποσοστά, τα μέλη της άμεσης οικογένειάς του, περιλαμβανομένων των γιων του, Έρικ, Ντον Τζούνιορ και Μπάρον, τα πήγαν ακόμη καλύτερα.

Ο πατέρας του, Φρεντ Τραμπ, έγινε πλούσιος χτίζοντας 20.000 διαμερίσματα σε όλη τη Νέα Υόρκη. Ο Ντόναλντ μπήκε στην επιχείρηση του πατέρα του το 1968. Από την αρχή, ήταν φιλόδοξος και αδίστακτος. Η πρώτη του δήλωση στην πρώτη λίστα Forbes 400 το 1982, όταν εκείνος και ο πατέρας του ήταν μαζί στον κατάλογο, με αξία περιουσίας 200 εκατομμύρια δολάρια (660 εκατομμύρια δολάρια σε σημερινές τιμές), ήταν: “Ο άνθρωπος είναι το πιο άγριο από όλα τα ζώα και η ζωή είναι μια σειρά από μάχες που καταλήγουν σε νίκη ή ήττα”. Δεκαετίες αργότερα, με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η οικογένειά του αξιοποιεί αυτές τις επιθετικές ενστικτώδεις τάσεις με πρωτοποριακό τρόπο.

Δεν είναι ότι οι Τραμπ είναι οι πρώτοι που χρησιμοποιούν την προεδρία για να αποκομίζουν κέρδη. Ο αδελφός του Τζίμι Κάρτερ, Μπίλι, προώθησε την μπύρα “Billy Beer” — και πήρε χρήματα από τους Λίβυους. Ο Ρίτσαρντ Νίξον είχε το τηλέφωνο του αδελφού του, Ντόναλντ, υπό παρακολούθηση λόγω ανησυχιών για επιχειρηματικές συναλλαγές. Ο Χάντερ Μπάιντεν έλαβε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια για έργα τέχνης αμφίβολης ποιότητας. Αλλά καμία πρώτη οικογένεια δεν χρησιμοποίησε το αξίωμα για να βγάλει τόσα χρήματα όσο η οικογένεια Τραμπ.

Η κρυπτονομισματική βιομηχανία είναι ο βασικός μοχλός, αλλά πρόσθετα κεφάλαια ήρθαν από δεξιού προσανατολισμού συμβουλευτικές εταιρείες στην Αμερική και τη συνεργασία με εταιρείες με πολλά χρήματα στο εξωτερικό, κυρίως στη Μέση Ανατολή. Τα μέλη της οικογένειας που ποτέ δεν είχαν σημαντική περιουσία από μόνα τους — Έρικ, Ντον Τζούνιορ, Μπάρον και Μελάνια — έχουν συσσωρεύσει δεκάδες και στη συνέχεια εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, η οικογένεια (συμπεριλαμβανομένου του γαμπρού του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ) εκτιμάται ότι έχει συνολική αξία περιουσίας στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, έχοντας σχεδόν διπλασιάσει την καθαρή της αξία από τις εκλογές του περασμένου έτους.

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια· 20+ εκατομμύρια δολάρια

Η καθαρή αξία της περιουσίας του Τραμπ αυξήθηκε κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν χρόνο. Αυτή η αύξηση 70% τον ανέβασε 118 θέσεις στη λίστα Forbes 400, όπου κατέλαβε τη θέση Νο. 201 φέτος. Η είσοδός του στον κόσμο της κρυπτονομισμάτων ευθύνεται για 2 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτά τα κέρδη, κατανεμημένα σχεδόν εξίσου μεταξύ της World Liberty Financial και ενός μνημονικού κρυπτονομίσματος. Ένα δικαστήριο της Νέας Υόρκης του έδωσε μια ώθηση 500 εκατομμυρίων δολαρίων απορρίπτοντας την ποινή του για πολιτική απάτη, ενώ άλλα 400 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από την έκρηξη της διεθνούς επιχείρησης αδειοδότησης του. Η Μελάνια έχει κερδίσει χρήματα με τους τυπικούς τρόπους της Πρώτης Κυρίας (βιβλία, ομιλίες, ντοκιμαντέρ) και με αδιαμφισβήτητα τραμπικούς τρόπους, λανσάροντας το δικό της μνημονικό κρυπτονόμισμα, το οποίο έχει τρέχουσα κεφαλαιοποίηση μικρότερη των 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τζάρεντ Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 1 δισεκατομμύριο δολάρια· 100 εκατομμύρια δολάρια

Τον Ιανουάριο του 2021, τον ίδιο μήνα που ο πεθερός του εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο, ο Κούσνερ ίδρυσε την ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων Affinity Partners. Αξιοποιώντας τις σχέσεις που είχε αναπτύξει ως σύμβουλος του προέδρου, ο Κούσνερ συγκέντρωσε 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια από υποστηρικτές στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ και έχει επενδύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 22 εταιρείες. Η εταιρεία εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 215 εκατομμύρια δολάρια. Ευτυχώς για τον Κούσνερ, η βοήθεια της Affinity και η συμμετοχή του 20% (εκτιμώμενης αξίας 560 εκατομμυρίων δολαρίων) στην οικογενειακή του επιχείρηση ακινήτων, Kushner Companies, τον έκαναν δισεκατομμυριούχο. Συμβάλλει επίσης το γεγονός ότι το σπίτι τους στο ελίτ νησί Indian Creek του Μαϊάμι, όπου οι γείτονες περιλαμβάνουν τον Τζεφ Μπέζος, έχει τριπλασιάσει την αξία του και εκτιμάται πλέον σε 105 εκατομμύρια δολάρια, τριπλάσια σε σχέση με την αγορά του το 2020.

Έρικ Τραμπ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 750 εκατομμύρια δολάρια

Ο δεύτερος γιος του προέδρου, που εκτιμάται ότι είχε αξία περιουσίας περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι, έχει βγάλει περισσότερα χρήματα από τα κρυπτονομίσματα από οποιοδήποτε από τα αδέλφια του. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από την American Bitcoin, μια επιχείρηση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων που συνίδρυσε τον Μάρτιο και εισήλθε στο χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο, κάνοντάς τον προσωρινά δισεκατομμυριούχο. Αν και η φήμη της έχει υποχωρήσει κάπως, το 7,5% του Έρικ στην εταιρεία αξίζει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια. Έχει επίσης λάβει ένα εκτιμώμενο 10% από τις πωλήσεις του World Liberty Financial. Μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Ντον Τζούνιορ, ταξίδεψε στη Μέση Ανατολή τον Μάιο, όπου υπέγραψαν συμφωνία για την άδεια χρήσης του οικογενειακού ονόματος σε γήπεδο γκολφ στο Κατάρ, μεταξύ άλλων νέων εγχειρημάτων.

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 500 εκατομμύρια δολάρια

Ο Ντον Τζούνιορ κατέχει μικρότερο μερίδιο στην American Bitcoin και είναι συνιδρυτής της World Liberty. Εκείνος και ο Έρικ ίδρυσαν μια ειδική εταιρεία εξαγοράς τον Αύγουστο που αναζητά στόχους συγχωνεύσεων σε τομείς όπως η τεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη ή η εφοδιαστική. Είναι επίσης σημαντικός παράγοντας στην “αντι-woke” οικονομία, συνεργαζόμενος με τη λεγόμενη “αντι-ESG” επενδυτική εταιρεία 1789 Capital και κατέχοντας θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της αντι-woke, ενάντια στις αμβλώσεις διαδικτυακής αγοράς Public Square, του διαδικτυακού λιανέμπορου όπλων GrabAGun και της μητρικής εταιρείας του Truth Social. Η καθαρή του αξία αυξήθηκε από 50 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Μπάρον Τραμπ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 150 εκατομμύρια δολάρια

Ο νεότερος γιος του προέδρου ήταν από την αρχή ενθουσιώδης με τα κρυπτονομίσματα, πολύ πριν από τον πατέρα του και βοήθησε την οικογένεια να συνιδρύσει την World Liberty Financial. “Έχει τέσσερα πορτοφόλια ή κάτι τέτοιο, και τον ρωτάω “Τι είναι πορτοφόλι;””, αστειεύτηκε ο Τραμπ τον Σεπτέμβριο κατά την έναρξη της World Liberty. Μέχρι στιγμής, ο 19χρονος φοιτητής του NYU έχει βγάλει περί τα 80 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις των “κερμάτων” και διατηρεί εκτιμώμενα 2,3 δισεκατομμύρια σε κλειδωμένα assets, τα οποία το Forbes υποεκτιμά σημαντικά καθώς δεν μπορούν να πωληθούν ακόμη. Εάν η τρέχουσα τιμή παραμείνει σταθερή, μπορεί να τα πουλήσει για 525 εκατομμύρια δολάρια όταν απελευθερωθούν.

Forbes