Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα ζητήσει από τις εταιρείες να πληρώνουν 100.000 δολάρια ετησίως για βίζες εργαζομένων H-1B, γεγονός που ενδεχομένως θα προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στον τεχνολογικό τομέα, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξειδικευμένους εργαζόμενους από την Ινδία και την Κίνα.

Η βίζα H-1B είναι μια μη-μεταναστευτική βίζα, που επιτρέπει σε αμερικανικές εταιρείες να προσλαμβάνουν εξειδικευμένους ξένους επαγγελματίες για μια περιορισμένη χρονική περίοδο (3 συν 3 χρόνια). Χρησιμοποιείται κυρίως σε τομείς όπως τεχνολογία πληροφορικής, μηχανική, χρηματοοικονομικά, ιατρική, πανεπιστημιακή έρευνα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εργαζόμενος να έχει τουλάχιστον πτυχίο πανεπιστημίου ή αντίστοιχη εμπειρία.

Όπως αναφέρει το Reuters, από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει ξεκινήσει μια ευρεία καταστολή της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων κινήσεων για τον περιορισμό ορισμένων μορφών νόμιμης μετανάστευσης.

«Αν πρόκειται να εκπαιδεύσετε κάποιον, θα εκπαιδεύσετε έναν από τους πρόσφατους αποφοίτους ενός από τα σπουδαία πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα μας. Εκπαιδεύστε Αμερικανούς. Σταματήστε να φέρνετε ανθρώπους για να μας πάρουν τις δουλειές», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ.

Οι επικριτές του προγράμματος H-1B, συμπεριλαμβανομένων πολλών εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ, υποστηρίζουν ότι επιτρέπει στις εταιρείες να μειώνουν τους μισθούς και να θέτουν στο περιθώριο Αμερικανούς που θα μπορούσαν να κάνουν τις δουλειές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla και πρώην σύμμαχος του Τραμπ, Έλον Μασκ, λέει ότι φέρνει άκρως εξειδικευμένο προσωπικό, απαραίτητο για την κάλυψη των κενών σε ταλέντα και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ο Μασκ, ο οποίος είναι και ο ίδιος πολιτογραφημένος πολίτης των ΗΠΑ και γεννήθηκε στη Νότια Αφρική, κατέχει βίζα H-1B.

Ορισμένοι εργοδότες έχουν εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα για να συγκρατήσουν τους μισθούς, θέτοντας σε μειονεκτική θέση τους Αμερικανούς εργαζόμενους, σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ την Παρασκευή.

Ο αριθμός των αλλοδαπών εργαζομένων στους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) στις ΗΠΑ υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2000 και 2019 σε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια, ακόμη και όταν η συνολική απασχόληση στους τομείς STEM αυξήθηκε μόνο κατά 44,5% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανέφερε.

Η προσθήκη νέων τελών για την έκδοση αυτής της βίαζας «δημιουργεί αντικίνητρα για την προσέλκυση των πιο έξυπνων ταλέντων του κόσμου στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Deedy Das, συνεργάτης της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων Menlo Ventures, στο X.