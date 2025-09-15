Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει την Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα θέσει την πόλη υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, μετά την άρνηση της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ να συνεργαστεί με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Το επίμαχο ζήτημα αφορά τη διαβίβαση πληροφοριών για άτομα που ζουν ή εισέρχονται παράνομα στις ΗΠΑ. Οι επικριτές της απόφασης Τραμπ υποστηρίζουν ότι ξεπερνά τις ομοσπονδιακές εξουσίες.

Η ένταση κλιμακώνεται έπειτα από τις κινητοποιήσεις χιλιάδων διαδηλωτών κατά της ανάπτυξης στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον τον Αύγουστο. Η αποστολή αυτή είχε διαταχθεί από τον Τραμπ με το επιχείρημα της αποκατάστασης «νόμου και τάξης» στην πρωτεύουσα, την οποία χαρακτήρισε «μαστίζεται από εγκληματικότητα».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι «σε λίγες μόλις εβδομάδες ο τόπος ανθίζει απολύτως… για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, ουσιαστικά ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑ», αποδίδοντας την πρόοδο στην παρουσία ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη «Ριζοσπαστική Αριστερά» ότι πίεσε τη δήμαρχο να υιοθετήσει στάση μη συνεργασίας με την ICE.

Η Εθνοφρουρά της Περιφέρειας της Κολούμπια, σε αντίθεση με τις 50 πολιτείες, υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, κάτι που του δίνει αυξημένο έλεγχο στη διοίκηση της Ουάσινγκτον.

