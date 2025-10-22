Της Ομάδας Trefis

Το ασήμι διανύει μια από τις πιο εντυπωσιακές περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, καταρρίπτοντας διαδοχικά ρεκόρ τιμών και επισκιάζοντας ακόμη και τον χρυσό. Το μέταλλο που κάποτε χαρακτηριζόταν ως «χρυσός των φτωχών», βρίσκεται το 2025 στο επίκεντρο, και το ράλι του δεν είναι τυχαίο. Η αυξημένη ζήτηση, η περιορισμένη προσφορά και η ισχυρή βιομηχανική χρήση δημιουργούν μια τέλεια καταιγίδα στην αγορά.

Διπλός ρόλος: επένδυση και βιομηχανία

Το ασήμι λειτουργεί τόσο ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο όσο και ως κρίσιμο υλικό στην καθαρή ενέργεια και την τεχνολογία. Χρησιμοποιείται σε ηλιακούς συλλέκτες, ηλεκτρικά οχήματα, 5G και ημιαγωγούς, ενώ η αυξημένη ζήτηση από επενδυτές και βιομηχανία οδηγεί σε εκρηκτική άνοδο όταν οι δύο αυτοί κύκλοι συμπίπτουν.

Περιορισμένη προσφορά – υψηλότερες τιμές

Το ασήμι δεν εξορύσσεται εύκολα ως αυτόνομο μέταλλο αλλά κυρίως ως υποπροϊόν χαλκού, ψευδαργύρου ή χρυσού. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή δεν μπορεί να αυξηθεί άμεσα, ακόμη κι αν οι τιμές εκτοξευθούν. Τα αποθέματα σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά, ενώ οι traders πληρώνουν premium για φυσική παράδοση, ένδειξη περιορισμένης διαθεσιμότητας.

Πληθωρισμός, επιτόκια και γεωπολιτική αβεβαιότητα

Με τον πληθωρισμό να επιμένει και τις μειώσεις επιτοκίων να προαναγγέλλονται, οι επενδυτές στρέφονται σε πολύτιμα μέταλλα. Παράλληλα, οι πολεμικές συγκρούσεις και οι διαταραχές εφοδιαστικής αλυσίδας ενισχύουν τη ζήτηση για απτά περιουσιακά στοιχεία.

Ιστορία που επαναλαμβάνεται – αλλά όχι ίδια

Το ασήμι έχει γνωρίσει στο παρελθόν έντονες διακυμάνσεις:

1980 , το ράλι των αδελφών Hunt.

, το ράλι των αδελφών Hunt. 2011 , μετα-κρίση οικονομική ανασφάλεια.

, μετα-κρίση οικονομική ανασφάλεια. 2020, άνοδος άνω του 50% εν μέσω πανδημίας.

Ωστόσο, αυτή τη φορά η βιομηχανική ζήτηση και η πράσινη μετάβαση του προσδίδουν περισσότερη ανθεκτικότητα.

Μετοχές που ωφελούνται

Οι επενδυτές δεν αγοράζουν μόνο το μέταλλο, αλλά και μετοχές εταιρειών όπως:

Wheaton Precious Metals (WPM), First Majestic Silver (AG), Pan American Silver (PAAS), Hecla Mining (HL). Πολλοί τίτλοι έχουν ήδη σημειώσει άνοδο 30–60% από τις αρχές του έτους.

Το μεγάλο ερώτημα: και τώρα τι;

Αναλυτές εκτιμούν ότι, αν η ζήτηση παραμείνει ισχυρή και οι κεντρικές τράπεζες διατηρήσουν ήπια στάση, η τιμή του ασημιού θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 65 δολάρια/ουγγιά έως το 2026. Ωστόσο, παραμένει ευμετάβλητο, με κίνδυνο διορθώσεων εάν αυξηθούν τα επιτόκια ή επιβραδυνθεί η οικονομία.

📌 Συμπέρασμα

Το ασήμι δεν απλώς λάμπει — ακτινοβολεί. Η ενεργειακή μετάβαση, η περιορισμένη προσφορά, ο πληθωρισμός και η επενδυτική ψυχολογία διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που ευνοεί την άνοδο του μετάλλου. Παρά την αστάθεια, η δυναμική του 2025 διαφέρει: στηρίζεται σε πραγματική ζήτηση, όχι μόνο σε κερδοσκοπία.

Forbes