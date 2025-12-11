Της Moira Forbes

Η εξουσία συγκεντρώνεται εκεί όπου ο κόσμος ανασυγκροτείται. Η φετινή λίστα του Forbes με τις 100 πιο ισχυρές γυναίκες στον κόσμο περιλαμβάνει γυναίκες που βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, που διοχετεύουν κεφάλαια στην τεχνητή νοημοσύνη καθορίζοντας την πορεία της, που διαχειρίζονται εφοδιαστικές αλυσίδες και που παρέχουν σταθερότητα θεσμούς που βρίσκονται υπό πρωτοφανείς πιέσεις. Οι αποφάσεις τους καθορίζουν ποιες χώρες και εταιρείες αποκτούν στρατηγικό πλεονέκτημα και ποιες μένουν πίσω. Ωστόσο, η πρόσβαση των γυναικών στο υψηλότερο επίπεδο επιρροής και ισχύος παραμένει περιορισμένη. Η λίστα αποκαλύπτει σε ποιους τομείς οι γυναίκες έχουν την εξουσία αλλά και σε ποιο σημείο σταματά η εξουσία τους.

Στον τομέα της τεχνολογίας, η εξουσία των γυναικών συγκεντρώνεται στα πιο κρίσιμα σημεία. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη υποδομών στη σύγχρονη ιστορία των εταιρειών, με τις ετήσιες δαπάνες των τεχνολογικών κολοσσών του S&P 500 να ξεπερνά τα 400 δισ. δολάρια. Η Lisa Su, CEO της AMD (Νο. 10), ελέγχει ένα σημείο συμφόρησης στον τομέα των ημιαγωγών που καθορίζει τον ρυθμό του παγκόσμιου οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης. Οι αποφάσεις της επηρεάζουν το αν οι πρωτοπόρες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες που έχουν θέσει για τους επενδυτές και τις κυβερνήσεις.

Παρόμοια συγκέντρωση εξουσίας παρατηρείται σε τέσσερις από τις “Magnificent-7”, που οδηγούν τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές και χαράζουν την τεχνολογική πρόοδο. Η Ruth Porat (Νο. 12), πρόεδρος και διευθύντρια επενδύσεων της Alphabet, και οι οικονομικές διευθύντριες Colette Kress της Nvidia (Νο. 37), Susan Li της Meta (Νο. 41) και Amy Hood της Microsoft (Νο. 16) εποπτεύουν μια αγορά με συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 8 τρισ. δολαρίων. Οι αποφάσεις τους καθορίζουν τον ρυθμό επέκτασης της τεχνητής νοημοσύνης για την επόμενη δεκαετία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Καθώς ο ανταγωνισμός στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται, η συνιδρύτρια και πρόεδρος της Anthropic, Daniela Amodei (Νο. 73, νεοεισερχόμενη στη λίστα) έγινε αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος, καθώς η εταιρεία της έφτασε σε αξία 183 δισ. δολαρίων — μία από τις λίγες γυναίκες που συμμετείχαν στην ίδρυση και ασκούν εκτελεστική εξουσία σε μια πρωτοποριακή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Η Sarah Friar (Νο. 50), CFO της OpenAI, διαχειρίζεται το κεφάλαιο της εταιρείας που πυροδότησε όλον αυτό τον ανταγωνισμό. Τα μερίδια σε μετοχές δημιουργούν σημαντικό πλούτο για τις γυναίκες που φτάνουν σε αυτές τις θέσεις, αλλά η πρόσβαση στις θέσεις αυτές καθαυτές —ιδιαίτερα σε επίπεδο ίδρυσης εταιρειών— παραμένει περιορισμένη για τις γυναίκες.

Στο πολιτικό πεδίο, η Sanae Takaichi (Νο. 3) έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο. Έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση μιας οικονομίας 4,2 τρισ. δολαρίων σε μια περίοδο με “καυτά θέματα” την ασφάλεια των ημιαγωγών, την αναδιάρθρωση της άμυνας και το δημογραφικό. Οι αποφάσεις της θα διαμορφώσουν τη δυναμική της εξουσίας στην Ανατολική Ασία και τη σταθερότητα της παγκόσμιας παραγωγής.

Το μοτίβο αυτό επεκτείνεται σε όλες τις ηπείρους που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές πιέσεις: η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen (Νο. 1) και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde (Νο. 2) διαχειρίζονται τις συνδεόμενες κρίσεις της Ευρώπης, όπου η ενέργεια, η άμυνα και η νομισματική πολιτική καθορίζουν αν η ήπειρος θα παραμείνει ενωμένη ή θα διαλυθεί. Το nearshoring τοποθετεί την πρόεδρο του Μεξικού Claudia Sheinbaum (Νο. 5) στο επίκεντρο της μεταμόρφωσης της βιομηχανίας στη Βόρεια Αμερική. Η “μάχη” για τις σπάνιες γαίες αναδεικνύει ηγέτιδες όπως η Netumbo Nandi-Ndaitwah (Νο. 79), πρωθυπουργός της πλούσιας σε πόρους Ναμίμπια. Οι γυναίκες κυβερνούν μόλις 3 από τις 25 κορυφαίες οικονομίες του κόσμου, αλλά ηγούνται σε οργανισμούς που καθορίζουν τη γεωπολιτική τάξη.

Στον χρηματοοικονομικό τομέα η Jane Fraser (Νο. 8), CEO και πρόεδρος της Citi, εδραίωσε την εξουσία της σε μια περίοδο αναδιάρθρωσης και αστάθειας. Η Tan Su Shan (Νο. 29 και νεοεισερχόμενη στη λίστα) είναι CEO του Ομίλου DBS, και διαμορφώνει την πρόσβαση σε πιστώσεις σε μία από τις ραγδαία αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου. Η Tarciana Medeiros (Νο. 18), πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Banco do Brasil, εποπτεύει τον οργανισμό που χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος της αγροτικής οικονομίας και της εξαγωγικής μηχανής της Λατινικής Αμερικής. Πρόκειται για γυναίκες που καθορίζουν τη ροή των κεφαλαίων, παίρνοντας αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη ή τη συρρίκνωση των οικονομιών.

Στον τομέα της βιομηχανίας, οι γυναίκες διαχειρίζονται υποδομές στις οποίες βασίζονται οι κυβερνήσεις. Η Gwynne Shotwell (Νο. 20) της SpaceX διατηρεί σε λειτουργία τα συστήματα που υποστηρίζουν την άμυνα και την παγκόσμια συνδεσιμότητα. Η λίστα αποτυπώνει και μια σημαντική αλλαγή: η πολιτιστική εξουσία γίνεται οικονομικός μοχλός. Η Kim Kardashian, νεοεισερχόμενη στη λίστα (Νο. 71), συγκέντρωσε 225 εκατ. δολάρια για τη Skims που αποτιμάται στα 5 δισ. δολάρια και λάνσαρε τη NikeSKIMS σε συνεργασία με τη Nike, δείχνοντας πώς η πολιτιστική επιρροή μπορεί να εξελιχθεί σε brand name παγκόσμιας εμβέλειας. Και οι γυναίκες του “KPop Demon Hunters” του Netflix (Νο. 100 φέτος) έχουν μια βάση θαυμαστών που ξεπερνά τα παραδοσιακά όρια ηλικίας, φύλου και χώρας και έχουν κυριαρχήσει στο πολιτιστικό Zeitgeist του 2025.

Η φετινή λίστα αποτυπώνει μια θεμελιώδη αλήθεια: οι γυναίκες κατευθύνουν τα συστήματα που θα καθορίσουν την επόμενη δεκαετία, αλλά τα ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας παραμένουν επιλεκτικά προστατευμένα. Η επιρροή τους είναι βαθιά, δομική και παγκόσμια, αλλά η αρχιτεκτονική του ελέγχου εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τον αντίκτυπό τους. Το αν ο κόσμος θα προχωρήσει προς μια πραγματική από κοινού ηγεσία ή θα συνεχίσει να βασίζεται στις γυναίκες για τη σταθεροποίηση θεσμών που δεν ελέγχουν πλήρως, θα “γράψει” το επόμενο κεφάλαιο της εξουσίας.

Οι 100 πιο ισχυρές γυναίκες

1. Ursula von der Leyen / Πρόεδρος Κομισιόν

2. Christine Lagarde / Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

3. Sanae Takaichi / Πρωθυπουργός Ιαπωνίας

4. Giorgia Meloni/ Πρωθυπουργός Ιταλίας

5. Claudia Sheinbaum / Πρόεδρος Μεξικού

6. Julie Sweet / Πρόεδρος & CEO Accenture

7. Mary Barra / CEO General Motors

8. Jane Fraser / CEO Citi

9. Abigail Johnson / Πρόεδρος & CEO Fidelity Investments

10. Lisa Su / CEO AMD

11. MacKenzie Scott / Φιλάνθρωπος – Yield Giving

12. Ruth Porat / Πρόεδρος & CIO Alphabet

13. Melinda French Gates / Ιδρύτρια Pivotal Philanthropies Foundation

14. Gail Boudreaux / CEO Elevance

15. Ana Patricia Botín / Εκτελεστική πρόεδρος Banco Santander

16. Amy Hood / Εκτελεστική αντιπρόεδρος & CFO Microsoft

17. Kristalina Georgieva / Γενική διευθύντρια ΔΝΤ

18. Tarciana Paula Gomes Medeiros / Πρόεδρος & CEO Banco de Brasil

19. Catherine MacGregor /CEO ENGIE

20. Gwynne Shotwell / Πρόεδρος & COO SpaceX

21. Taylor Swift / Μουσικός

22. Laurene Powell Jobs / Ιδρύτρια Emerson Collective

23. Gunjan Kedia / Πρόεδρος & CEO U.S. Bank

24. Nirmala Sitharaman / Υπουργός Οικονομικών Ινδίας

25. Kathryn McLay / CEO Walmart International

26. Carol Tomé / CEO UPS

27. Phebe Novakovic / CEO General Dynamics

28. Marianne Lake / CEO Consumer & Community Banking JPMorganChase

29. Tan Su Shan / CEO DBS

30. Oprah Winfrey / Επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος

31. Sarah London / CEO Centene

32. Sandy Ran Xu / CEO JD.com

33. Beyoncé Knowles-Carter / Μουσικός

34. Ho Ching / Πρόεδρος Temasek Trust

35. Dana Walden / Συμπρόεδρος Disney Entertainment

36. Thasunda Brown Duckett / CEO TIAA

37. Colette Kress / Εκτελεστική αντιπρόεδρος & CFO NVIDIA

38. Kathy Warden / Πρόεδρος & CEO Northrop Grumman

39. Rachel Reeves / Υπουργός Οικονομικών Ηνωμένου Βασιλείου

40. Mary Callahan Erdoes / CEO Asset Management JPMorganChase

41. Susan Li / CFO Meta

42. Estelle Brachlianoff / CEO Veolia

43. Jennifer Piepszak / COO JPMorganChase

44. Janet Truncale / Global CEO EY

45. Adena Friedman / Πρόεδρος & CEO NASDAQ

46. Lynn Martin / Πρόεδρος NYSE Group, πρόεδρος ICE Fixed Income and Data Services του Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης

47. Julie Gao / CFO ByteDance

48. Amanda Blanc / CEO Aviva

49. Margherita Della Valle / CEO Vodafone

50. Sarah Friar / CFO Open AI

51. Wang Laichun / Συνιδρύτρια & πρόεδρος Luxshare-ICT

52. Gina Rinehart / Εκτελεστική πρόεδρος Hancock Prospecting

53. Michele Bullock / Διοικήτρια Reserve Bank of Australia

54. Judy Faulkner / Ιδρύτρια & CEO Epic Systems

55. Yie-Hsin Hung / Πρόεδρος & CEO State Street Investment Management

56. Tricia Griffith / President & CEO The Progressive

57. Donna Langley / Πρόεδρος NBC Universal Studio Group & Chief Content Officer

NBC Universal

58. Shemara Wikramanayake / CEO & Γενική διευθύντρια Macquarie Group Limited

59. Vicki Hollub / Πρόεδρος & CEO Occidental Petroleum

60. Bela Bajaria / Chief Content Officer Netflix

61. Bonnie Chan / CEO Hong Kong Exchanges and Clearing

62. Suzanne Scott / CEO Fox News

63. Jenny Johnson / CEO Franklin Templeton

64. Jayshree Ullal / CEO Arista

65. Hana Al Rostamani / Group CEO First Abu Dhabi Bank

66. Susie Wiles / Προσωπάρχης Λευκού Οίκου

67. Sinead Gorman / CFO Royal Dutch Shell

68. Joey Wat / CEO Yum China Holdings

69. Melanie Kreis / CFO Deutsche Post DHL Group

70. Claudine Adamo / COO Merchandising Costco

71. Kim Kardashian / Συνιδρύτρια Skims

72. Paula Santilli / CEO Pepsico Latin America Foods

73. Daniela Amodei / Συνιδρύτρια & πρόεδρος Anthropic

74. Mary Vilakazi / CEO FirstRand Group

75. Malina Ngai / CEO AS Watson

76. Roshni Nadar Malhotra / CEO HCL Corporation & πρόεδρος HCL Technologies

77. Belén Garijo / CEO Merck KGaA (Ντάρμσταντ Γερμανίας)

78. Judith Suminwa Tuluka / Πρωθυπουργός Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

79. Netumbo Nandi-Ndaitwah / Πρόεδρος Ναμίμπιας

80. Bari Weiss / Αρχισυντάκτρια CBS News

81. Inga Ruginiene / Πρωθυπουργός Λιθουανίας

82. Robyn Grew / CEO Man Group

83. Kiran Mazumdar-Shaw / Ιδρύτρια, πρόεδρος και γενική διευθύντρια Biocon

84. Mette Frederiksen / Πρωθυπουργός Δανίας

85. Anna Borg / CEO Vattenfall

86. Blanca Treviño / Συνδρύτρια, πρόεδρος & CEO Softtek

87. Solina Chau / Διευθύντρια Li Ka Shing Foundation

88. Mary Meeker / Ιδρύτρια Bond Capital

89. Mpumi Madisa / CEO Bidvest

90. Lee Boo-jin / Πρόεδρος & CEO Hotel Shilla

91. Choi Soo-yeon / CEO Naver

92. Ngozi Okonjo-Iweala / Γενική διευθύντρια Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

93. Melanie Perkins / Συνιδρύτρια & CEO Canva

94. Dominique Senequier / Ιδρύτρια & CEO Ardian

95. Raja Easa Al Gurg / Πρόεδρος Easa Saleh Al Gurg Group

96. Jenny Lee / Βασικός εταίρος και διαχειριστής Granite Asia

97. Kirsten Green / Ιδρύτρια Forerunner Ventures

98. Mo Abudu / ΜΜΕ, φιλάνθρωπος, ιδρύτρια EbonyLife Media

99. Mia Mottley / Πρωθυπουργός Νήσων Μπαρμπέιντος

100. Οι γυναίκες του “KPOP Demon Hunters” – Netflix και Sony Pictures Animation

