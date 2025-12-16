Της Maria Gracia Santillana Linares

Οι περισσότεροι Αμερικανοί εργαζόμενοι μπορεί να “κρατούν σφιχτά” τις θέσεις εργασίας τους, αλλά τα στελέχη και οι κορυφαίοι ερευνητές σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν μένουν πολύ στη θέση τους. Μερικοί φεύγουν αφού έχουν αποτύχει να παραδώσουν εγκαίρως τεχνολογικά updates, ενώ άλλοι δυσαρεστούνται με τις στρατηγικές αλλαγές μιας εταιρείας και φεύγουν για να ενταχθούν σε κάποια ανταγωνίστρια. Άλλοι πάλι εγκαταλείπουν τους κολοσσούς για να ενταχθούν ή να ιδρύσουν τις δικές τους start ups. Ας δούμε ποια στελέχη των Apple, Tesla και Meta αποχώρησαν το 2025, συχνά με διαφορά εβδομάδων ή μηνών μεταξύ τους, και τους λόγους πίσω από αυτές τις μετακινήσεις.

Apple

Η Apple δυσκολεύτηκε φέτος να ακολουθήσει τον ρυθμό των ανταγωνιστών της στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Από τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία του Apple Intelligence μέχρι τις αναβαθμίσεις του φωνητικού βοηθού Siri, η εταιρεία έχει μείνει πίσω στο λανσάρισμα πιο φιλικών προς τον καταναλωτή λειτουργιών.

Αυτό είχε ως συνέπεια τη μεγαλύτερη ανακατάταξη στην κορυφή της πυραμίδας από τον θάνατο του συνιδρυτή της, Steve Jobs, το 2011. Το 2025 η εταιρεία έχασε τον επί χρόνια διευθύνοντα σύμβουλο, Jeff Wiliams, ο οποίος “μετακόμισε” στο ΔΣ της Disney, τον επικεφαλής της ρομποτικής έρευνας Jian Zhang, καθώς και τους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης Tom Gunter και Mark Lee, οι οποίοι αποχώρησαν για τη Meta. Τον Δεκέμβριο, ο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης John Giannandrea παραιτήθηκε εν μέσω καθυστερήσεων στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ο τρέχων γενικός σύμβουλος και αντιπρόεδρος περιβάλλοντος και πολιτικής ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους και τον ίδιο δρόμο ακολούθησε διψήφιος αριθμός ανώτερων στελεχών. Υπήρχαν φήμες ότι θα αποχωρούσε από την Apple και ο επικεφαλής του τμήματος ημιαγωγών Johny Srouji, ωστόσο αυτές πλέον έχουν διαψευστεί.

Tesla

Λίγες μέρες μετά την έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο, τον Νοέμβριο, ενός πρωτοφανούς πακέτου αμοιβών για τον Elon Musk, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει το 1 τρισ. δολάρια, οι μηχανικοί που διαχειρίζονται τα προγράμματα για τα μοντέλα Model Y, Model 3 και Cybertruck της Tesla, τα οποία έχουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους. Η ανανέωση του προσωπικού ήταν αποτέλεσμα της στροφής της Tesla προς την προτεραιότητα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα ρομποταξί και τα ανθρωποειδή ρομπότ, γεγονός που καθιστά την εταιρεία λιγότερο ελκυστική για τους μηχανικούς αυτοκινήτων, όπως δήλωσε πρώην στέλεχος της Tesla στο Forbes τον Νοέμβριο. Μέχρι στιγμής το 2025, από την αυτοκινητοβιομηχανία παραιτήθηκαν ο διευθυντής του τμήματος μπαταριών, ο επικεφαλής της ομάδας υπερυπολογιστών “Dojo”, ο αντιπρόεδρος του τμήματος πωλήσεων και υπηρεσιών Βόρειας Αμερικής, ο επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και ο επικεφαλής του ρομποτικού έργου “Optimus”.

Η Tesla δεν είναι η μόνη εταιρεία του Musk είδε στελέχη της να αποχωρούν φέτος. Από την xAI, η οποία συγχωνεύθηκε με την πλατφόρμα X και τη start up τεχνητής νοημοσύνης του Musk τον Μάρτιο, αποχώρησαν ο οικονομικός διευθυντής και ο νομικός σύμβουλος, παρόλο που είχαν προσληφθεί στην εταιρεία μόλις λίγους μήνες πριν. Η CEO της X, Linda Yaccarino, αποχώρησε επίσης τον Ιούλιο. Οι σύντομες θητείες κορυφαίων στελεχών φαίνεται να αποτελούν συνηθισμένο μοτίβο στις εταιρείες του Musk. Όπως είπε ένας από τους συμβούλους του Musk στους Financial Times: “Το μόνο σταθερό στοιχείο στον κόσμο του Elon είναι το πόσο γρήγορα εξουθενώνει τους ανθρώπους του”.

Meta

Πριν ο Mark Zuckerberg ξεκινήσει να προσλαμβάνει κόσμο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και προσφέρει σε τουλάχιστον δύο μηχανικούς πακέτα αμοιβών ύψους 1 δισ. δολαρίων, σε βάθος πολλών ετών, η εταιρεία έχανε ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ερευνητές και μηχανικοί που εργάζονταν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για τη Meta αποχώρησαν για να ιδρύσουν τις δικές τους εταιρείες (Perplexity, Mistral και Fireworks AI), ενώ άλλοι “μετακόμισαν” στους ανταγωνιστές: Open AI, Anthropic και Google. Τα τελευταία δύο χρόνια, το ποσοστό διατήρησης των πλήρους απασχόλησης υπαλλήλων της Meta ήταν μόλις 64%, σε σύγκριση με το 80% της Anthropic και το 78% της Google Deepminds, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας VC Signal Fire που δημοσιεύθηκε τον Μάιο.

Ωστόσο, το οικονομικό άνοιγμα του Zuckerberg δεν ήταν αρκετό για να κερδίσει την αφοσίωση των νεοπροσληφθέντων. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, τουλάχιστον δύο υπάλληλοι που είχε προσλάβει από την Open AI είχαν αποχωρήσει, λίγους μήνες μετά την έλευσή τους. Ο Avi Verma επέστρεψε στη θέση του ερευνητή στην Open AI — η σύντομη θητεία του στη Meta δεν αναφέρεται καν στο προφίλ του στο LinkedIn. Το ίδιο έκανε και ο Ethan Knight, ο οποίος είχε ενταχθεί στη Meta από την xAI του Elon Musk και επίσης αποχώρησε για την Open AI. Ένας τρίτος ερευνητής, ο Rishab Agarwal, αποχώρησε από τη Meta μετά από μόλις πέντε μήνες για να εργαστεί στην Periodic Labs, μια start up τεχνητής νοημοσύνης που σήκωσε 300 εκατ. δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης από την Andreessen Horowitz.

Ωστόσο, το 2025 δεν σήμαινε μόνο απώλειες για το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης στη Meta. Ο δισεκατομμυριούχος Alexandr Wang προσελήφθη στην εταιρεία ως διευθυντής τεχνητής νοημοσύνης τον Ιούνιο, μετά την απόκτηση από τη Meta του 49% των μετοχών της Scale AI, της εταιρείας σχολιασμού δεδομένων που ο Wang είναι συνιδρυτής της. Τον Δεκέμβριο, η Meta προσέλαβε τον διευθυντή design της Apple, Alan Dye, για να ηγηθεί ενός νέου στούντιο design.