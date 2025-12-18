Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT και άλλα προϊόντα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα μια εκπληκτική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Disney επενδύει 1 δισ. δολάρια στην εταιρεία, για να γίνει συνεργάτης στην αδειοδότηση περιεχομένου για την πλατφόρμα βίντεο μικρού μήκους Sora της OpenAI.

Αυτό σημαίνει ότι για τρία χρόνια οι χρήστες της OpenAI θα έχουν πρόσβαση σε χαρακτήρες της Disney, όπως ο Μίκυ Μάους και η Σταχτοπούτα, καθώς και σε χαρακτήρες της Marvel, της Pixar και του Star Wars. “Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Disney για να προσθέσουμε λίγη μαγεία στο Sora και στο image gen!”, έγραψε στο Twitter ο CEO της εταιρείας, Sam Altman. “Η Disney είναι η καλύτερη εταιρεία storytelling στον κόσμο και οι χρήστες μας θέλουν πραγματικά να δημιουργήσουν περιεχόμενο με τους χαρακτήρες της”. Αλλά και πριν από τη συμφωνία με την Disney, η OpenAI είχε προσελκύσει εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες. Τα έσοδα της εταιρείας, που τα περισσότερα προέρχονται από συνδρομητές που χρησιμοποιούν τα γενετικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμήθηκαν στα 3,7 δισ. δολάρια το 2024. Ποσό που την έφερε για πρώτη φορά στη λίστα με τις κορυφαίες μη εισηγμένες εταιρείες των ΗΠΑ, στο Νο 155. Δεν θα παραμείνει σε αυτήν τη θέση για πολύ: η εταιρεία, που έχει ήδη 800 εκατ. χρήστες την εβδομάδα, οδεύει προς ετήσια έσοδα ύψους 13 δισ. δολαρίων το 2025 και ίσως θέσει ως στόχο για το 2026 να μπει στο χρηματιστήριο.

Η OpenAI είναι η πιο γνωστή από τις 12 νεοεισερχόμενες στη λίστα. Σημαντικές “φρέσκες” παρουσίες είναι η Tricon Energy (Νο. 35), εταιρεία διανομής χημικών και πλαστικών με έδρα το Χιούστον, την οποία διευθύνει ο ιδιοκτήτης της, Ignacio Torras. Επιπλέον η Florida Crystals (Νο. 110) και η αλυσίδα καταστημάτων Total Wine & More (Νο. 105), που ιδρύθηκε το 1991 από τους αδελφούς David και Robert Trone. Η Total Wine & More, με έδρα στο Μέριλαντ, διαθέτει 289 καταστήματα σε 30 πολιτείες, αλλά είναι πιο γνωστή λόγω της πολιτικής σταδιοδρομίας του David Trone στο Κογκρέσο. Το 2024 ο Trone δεν εξελέγη, αλλά στις αρχές Δεκεμβρίου δήλωσε πως θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το Κογκρέσο το 2026.

Στην πρώτη θέση για πέμπτη διαδοχική χρονιά και για 38η φορά σε 40 χρόνια βρίσκεται ο κολοσσός αγροτικών προϊόντων και ηγέτιδα δύναμη στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, Cargill. Η εταιρεία με έδρα τη Μινεσότα κατέκτησε την πρώτη θέση το 1985, στην πρώτη λίστα με ιδιωτικές εταιρείες που κατάρτισε το Forbes, με έσοδα 30 δισ. δολάρια. Για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Μάιο, τα έσοδά της ανήλθαν σε 154 δισ. δολάρια. Παρόλο που η Cargill διατήρησε τα πρωτεία, εντούτοις τα έσοδα μειώθηκαν για δεύτερη σερί χρονιά, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης πτώσης των τιμών των καλλιεργειών αλλά και της πολυετούς ξηρασίας, που μείωσαν τον αριθμό των βοοειδών στις ΗΠΑ στο χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1950. Η Cargill, από τις μεγαλύτερες εταιρείες επεξεργασίας βοείου κρέατος στον κόσμο, με ετήσια επεξεργασία άνω των 7 εκατ. βοοειδών, δέχθηκε μεγάλο πλήγμα από αυτήν τη μείωση.

Οι υπόλοιπες θέσεις στην πρώτη 10άδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα του πολυεθνικού ομίλου Koch παρέμειναν σταθερά στα 125 δισ. δολάρια και τον διατήρησαν στο Νο2 της λίστας. Οι κολοσσοί των σούπερ μάρκετ Publix Super Markets και H-E-B διατηρούν την 3η και την 5η θέση αντίστοιχα, ενώ στη 4η θέση παρέμεινε η εταιρεία γλυκών και προϊόντων φροντίδας κατοικίδιων Mars.

Μόνο μία νέα είσοδο είχαμε στο Top-10: η Cox Enterprises, με έδρα την Ατλάντα, ανέβηκε από την 13η θέση πέρυσι στην 10η, την υψηλότερη θέση που έχει λάβει ποτέ, με έσοδα ύψους 23,5 δισ. δολαρίων, μόλις 200 εκατ. δολάρια περισσότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Αλλά αυτή η αύξηση ήταν αρκετή, καθώς οι C&S Grocers και Love’s Travel Stops & Country Stores υποχώρησαν, ενώ η Medline, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο στις 17 Δεκεμβρίου, δεν πληρούσε πλέον τα κριτήρια. Η Cox πιθανότατα θα υποχωρήσει στη λίστα του επόμενου έτους, όταν η καλωδιακή της μονάδα, που φέρνει το 57% των εσόδων της, ολοκληρώσει τη συγχώνευσή της με την εισηγμένη στο χρηματιστήριο Charter Communications. Η Cox θα εξακολουθήσει να έχει μερίδιο στην εισηγμένη, αλλά τα έσοδά της θα μειωθούν.

Μια ομάδα εταιρειών που τα πήγε ιδιαίτερα καλά φέτος ήταν οι κατασκευαστικές. Η Sundt Construction με έδρα το Tempe της Αριζόνα ήταν η εταιρεία με τη μεγαλύτερη άνοδο φέτος, ανεβαίνοντας 93 θέσεις στο Νο 158. Τα έσοδά της αυξήθηκαν από 2,3 δισ. δολάρια πέρυσι σε 3,7 δισ. δολάρια φέτος. Στα έργα που έχει αναλάβει κατά καιρούς συγκαταλέγονται το εμβληματικό Los Alamos στο Νέο Μεξικό το 1943, οι εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων στο Cape Canaveral της Φλόριντα τη δεκαετία του 1960 και, πιο πρόσφατα, το San Pedro Creek Culture Park στο Σαν Αντόνιο. Άλλες κατασκευαστικές και μηχανικές εταιρείες που ανέβηκαν στην κατάταξη ήταν η Bechtel, που σκαρφάλωσε 6 θέσεις στην 11η, και η Walsh Group από το Σικάγο που από το Νο 92 ανέβηκε στο Νο 78.

Από τις 200 εταιρείες της λίστας, το 63% είναι σταθερό εδώ και 10 χρόνια, ενώ το 22% ήταν στην πρώτη μας λίστα το 1985. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Fidelity Investments (Νο 8) και 7 από τις 10 κορυφαίες εταιρείες, καθώς και γνωστά brands όπως η βιομηχανία πουλερικών Perdue Farms (Νο 53) και η εταιρεία δημιουργίας ευχετήριων καρτών Hallmark (Νο 168).

Συνήθως οι εταιρείες που βγαίνουν από τη λίστα… μπαίνουν στο χρηματιστήριο. Αυτό ισχύει για εταιρείες όπως η Meta Platforms (2012) και η AirBnB (2020). Και πιθανότατα θα ισχύσει και για τη SpaceX του Elon Musk. Κατατάσσεται στην 39η θέση με έσοδα 13 δισ. δολάρια και, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα στους υπαλλήλους της ότι προετοιμάζεται για εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2026. Μια δημόσια προσφορά θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία αεροδιαστημικής στα 1,5 τρισ. δολάρια σε μια από τις μεγαλύτερες IPO όλων των εποχών. (Το ρεκόρ κατέχει η Saudi Aramco, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2019 με αξία 1,7 τρισ. δολάρια).

Ωστόσο, δεν μπορούν όλες οι εταιρείες να επιλέξουν πότε θα βγουν εκτός λίστας. Η εταιρεία social media X του Musk (η πρώην Twitter), η οποία έχει δει τα έσοδά της από διαφημίσεις να μειώνονται από το 2022 που την ανέλαβε ο Musk, δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα, όπως και η τυπογραφική εταιρεία Taylor Corp. Άλλες 85 εταιρείες βγήκαν από τη λίστα όταν αυξήσαμε το όριο εισόδου στα 3 δισ. δολάρια από 2 δισ. δολάρια, περιορίσαμε τη λίστα σε 200 εταιρείες και εξαιρέσαμε εταιρείες που ανήκουν σε εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων (Πέρυσι, 275 εταιρείες συμπεριλήφθηκαν στη λίστα). Μεταξύ αυτών που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια είναι η εταιρεία καλλυντικών Mary Kay, η οποία βρισκόταν στη λίστα από το 1991, και η εταιρεία λιανικής πώλησης τροφών για κατοικίδια Petsmart.

Η λίστα

1. Cargill – Έσοδα: $154 δισ.

2. Koch – Έσοδα: $125 δισ.

3. Publix Super Markets – Έσοδα: $59,7 δισ.

4. Mars – Έσοδα: $55 δισ,

5. H-E-B Grocery Company – Έσοδα: $49,57 δισ.

6. Reyes Holdings – Έσοδα: $44 δισ.

7. Enterprise Mobility – Έσοδα: $38 δισ.

8. Fidelity Investments – Έσοδα: $32,7 δισ.

9. Southern Glazer’s Wine & Spirits – Έσοδα: $25 δισ.

10. Cox Enterprises – Έσοδα: $23,5 δισ.

11. Bechtel – Έσοδα: $23 δισ.

12. Gordon Food Service – Έσοδα: $23 δισ.

13. JM Family Enterprises – Έσοδα: $22,8 δισ.

14. Meijer – Έσοδα: $22B δισ.

15. Love’s Travel Stops & Country Stores – Έσοδα: $21,6 δισ.

16. ABC Supply – Έσοδα: $20,7 δισ.

17. C&S Wholesale Grocers – Έσοδα: $20 δισ.

18. World Wide Technology – Έσοδα: $20 δισ.

19. QuikTrip – Έσοδα: $19,33 δισ.

20. Carahsoft – Έσοδα: $18,9 δισ.

21. Wawa – Έσοδα: $18,639 δισ.

22. RaceTrac – Έσοδα: $18,1 δισ.

23. Kiewit – Έσοδα: $16,8 δισ.

24. Edward Jones – Έσοδα: $16,004 δισ.

25. McKinsey & Company – Έσοδα: $16 δισ.

26. SHI International – Έσοδα: $15 δισ.

27. Bloomberg – Έσοδα: $14,85 δισ.

28. Kingston Technology – Έσοδα: $14,4 δισ.

29. Allegis Group – Έσοδα: $14,2 δισ.

30. The Friedkin Group – Έσοδα: $13.995 δισ.

31. BCG (Boston Consulting Group) – Έσοδα: $13,5 δισ.

32. Whiting-Turner Contracting – Έσοδα: $13,312 δισ.

33. Menards – Έσοδα: $13,1 δισ.

34. Wegmans Food Markets – Έσοδα: $13,1 δισ.

35. Tricon Energy – Έσοδα: $13,044 δισ.

36. Hearst – Έσοδα: $13 δισ.

37. Hy-Vee – Έσοδα: $13 δισ.

38. SC Johnson – Έσοδα: $13 δισ.

39. SpaceX – Έσοδα: $13 δισ.

40. STO Building Group – Έσοδα: $12,038 δισ.

41. Graybar Electric – Έσοδα: $11,6 δισ.

42. Dot Foods – Έσοδα: $11,4 δισ.

43. Sheetz – Έσοδα: $11 δισ.

44. JR Simplot – Έσοδα: $11 δισ.

45. Standard Industries – Έσοδα: $11 δισ.

46. Sammons Enterprises – Έσοδα: $10,907 δισ.

47. DPR Construction – Έσοδα: $10,839 δισ.

48. Ashley Furniture Industries – Έσοδα: $10,7 δισ.

49. Republic National Distributing Company – Έσοδα: $10,5 δισ.

50. Tenaska – Έσοδα: $10,2 δισ.

51. Discount Tire – Έσοδα: $10,071 δισ.

52. WinCo Foods – Έσοδα: $10 δισ.

53. Perdue Farms – Έσοδα: $9,83 δισ.

54. Flex-N-Gate – Έσοδα: $9,25 δισ.

55. Chick-fil-A – Έσοδα: $9,068 δισ.

56. Kirkland & Ellis – Έσοδα: $8,8 δισ.

57. HITT Contracting – Έσοδα: $8,658 δισ.

58. Giant Eagle – Έσοδα: $8.6 δισ.

59. Breakthru Beverage Group – Έσοδα: $8,5 δισ.

60. Southwire – Έσοδα: $8,4 δισ.

61. Central National-Gottesman – Έσοδα: $8,2 δισ.

62. Harbor Freight Tools – Έσοδα: $8,2 δισ.

63. Hensel Phelps Construction – Έσοδα: $8,2 δισ.

64. OSI Group – Έσοδα: $8,2 δισ.

65. Capital Group Companies – Έσοδα: $8,1 δισ.

66. Fanatics – Έσοδα: $8,1 δισ.

67. Holder Construction – Έσοδα: $8.1 δισ.

68. Uline – Έσοδα: $8,1 δισ.

69. Great American Outdoors Group – Έσοδα: $8 δισ.

70. Hobby Lobby Stores – Έσοδα: $8 δισ.

71. Mansfield Energy – Έσοδα: $8 δισ.

72. Red Apple Group – Έσοδα: $8 δισ.

73. Hard Rock International – Έσοδα: $7,9 δισ.

74. Ben E Keith – Έσοδα: $7,9 δισ.

75. New Balance – Έσοδα: $7,8 δισ.

76. Demoulas Super Markets – Έσοδα: $7,7 δισ.

77. Gilbane – Έσοδα: $7,7 δισ.

78. Walsh Group – Έσοδα: $7,69 δισ.

79. Clayco Construction – Έσοδα: $7,6 δισ.

80. Bain & Company – Έσοδα: $7,5 δισ.

81. Amway – Έσοδα: $7,4 δισ.

82. JE Dunn Construction Group – Έσοδα: $7,4 δισ.

83. Suffolk – Έσοδα: $7,365 δισ.

84. Continental Resources – Έσοδα: $7,35 δισ.

85. Scoular – Έσοδα: $7,3 δισ.

86. Burns & McDonnell – Έσοδα: $7,2 δισ.

87. Schreiber Foods – Έσοδα: $7,2 δισ.

88. McCarthy Holdings – Έσοδα: $7,117 δισ.

89. Northeast Grocery – Έσοδα: $7,1 δισ.

90. Clark Group – Έσοδα: $7 δισ.

91. Kohler – Έσοδα: $7 δισ.

92. Latham & Watkins – Έσοδα: $7 δισ.

93. TQL – Total Quality Logistics – Έσοδα: $6,9 δισ.

94. Mortenson – Έσοδα: $6,7 δισ.

95. The Kraft Group – Έσοδα: $6,45 δισ.

96. Brasfield & Gorrie – Έσοδα: $6.4 δισ.

97. Asplundh Tree Expert – Έσοδα: $6.3 δισ.

98. 84 Lumber – Έσοδα: $6,3 δισ.

99. Panda Restaurant Group – Έσοδα: $6.2 δισ.

100. Shamrock Foods – Έσοδα: $6,2 δισ.

101. D&H Distributing – Έσοδα: $6.1 δισ.

102. Walbridge – Έσοδα: $6.1 δισ.

103. Raley’s – Έσοδα: $6 δισ.

104. The Wonderful Company – Έσοδα: $6 δισ.

105. Total Wine & More – Έσοδα: $6 δισ.

106. Zachry Group – Έσοδα: $5.971 δισ.

107. Estes Express Lines – Έσοδα: $5.8 δισ.

108. Rich Products – Έσοδα: $5.8 δισ.

109. Armada Sunset Holdings – Έσοδα: $5.767 δισ.

110. Florida Crystals – Έσοδα: $5.75 δισ.

111. Arctic Slope Regional Corporation – Έσοδα: $5.748 δισ.

112. Epic Systems – Έσοδα: $5.7 δισ.

113. Consolidated Elec Distributors – Έσοδα: $5.5 δισ.

114. Koch Foods – Έσοδα: $5.5 δισ.

115. Hoffman – Έσοδα: $5.4 δισ.

116. The Yates Companies – Έσοδα: $5.4 δισ.

117. W. L. Gore & Associates – Έσοδα: $5.3 δισ.

118. Crown Equipment – Έσοδα: $5.29 δισ.

119. Arco Construction – Έσοδα: $5.2 δισ.

120. Valve Corporation – Έσοδα: $5.2 δισ.

121. Black & Veatch – Έσοδα: $5.12 δισ.

122. Ilitch Holdings – Έσοδα: $5.1 δισ.

123. Stripe – Έσοδα: $5.1 δισ.

124. Colonial Group – Έσοδα: $5 δισ.

125. E&J Gallo Winery – Έσοδα: $5 δισ.

126. JDH – Έσοδα: $5 δισ.

127. Renco Group – Έσοδα: $5 δισ.

128. Fertitta Entertainment – Έσοδα: $4.953 δισ.

129. Saltchuk – Έσοδα: $4.9 δισ.

130. Austin Industries – Έσοδα: $4.8 δισ.

131. Pratt Industries – Έσοδα: $4.8 δισ.

132. Swinerton – Έσοδα: $4.8 δισ.

133. Amsted Industries – Έσοδα: $4.7 δισ.

134. FJ Management – Έσοδα: $4.7 δισ.

135. Stater Bros – Έσοδα: $4.7 δισ.

136. Apex Oil – Έσοδα: $4.6 δισ.

137. Alberici – Έσοδα: $4.5 δισ.

138. Barton Malow – Έσοδα: $4.4 δισ.

139. Brookshire Grocery – Έσοδα: $4.4 δισ.

140. Delaware North – Έσοδα: $4.4 δισ.

141. Coca-Cola Bottling Co United – Έσοδα: $4.2 δισ.

142. Gray – Έσοδα: $4.2 δισ.

143. HT Hackney – Έσοδα: $4.1 δισ.

144. Michels – Έσοδα: $4.1 δισ.

145. Great Lakes Cheese – Έσοδα: $4 δισ.

146. Lockton Companies – Έσοδα: $4 δισ.

147. Mountaire – Έσοδα: $3.8 δισ.

148. R+L Carriers – Έσοδα: $3.8 δισ.

149. Rooms To Go – Έσοδα: $3.8 δισ.

150. SRM Concrete – Έσοδα: $3.8 δισ.

151. Tauber Oil – Έσοδα: $3.782 δισ.

152. Alex Lee – Έσοδα: $3.7 δισ.

153. Consigli Construction – Έσοδα: $3.7 δισ.

154. Moss & Associates – Έσοδα: $3.7 δισ.

155. OpenAI – Έσοδα: $3.7 δισ.

156. Rosendin Electric – Έσοδα: $3.7 δισ.

157. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Έσοδα: $3.7 δισ.

158. Sundt Construction – Έσοδα: $3.7 δισ.

159. Andersen Corporation – Έσοδα: $3.6 δισ.

160. Clark Associates – Έσοδα: $3.6 δισ.

161. David Weekley Homes – Έσοδα: $3.6 δισ.

162. Gibson, Dunn & Crutcher – Έσοδα: $3.6 δισ.

163. Hunt Consolidated/Hunt Oil – Έσοδα: $3.6 δισ.

164. Leprino Foods – Έσοδα: $3.6 δισ.

165. NFI Industries – Έσοδα: $3.6 δισ.

166. Orgill – Έσοδα: $3.6 δισ.

167. Crowley – Έσοδα: $3.5 δισ.

168. Hallmark – Έσοδα: $3.5 δισ.

169. HP Hood – Έσοδα: $3.5 δισ.

170. Houchens Industries – Έσοδα: $3.5 δισ.

171. DigiKey – Έσοδα: $3.46 δισ.

172. Baker McKenzie – Έσοδα: $3.4 δισ.

173. O’Neal Industries – Έσοδα: $3.4 δισ.

174. Plastipak Holdings – Έσοδα: $3.4 δισ.

175. Ropes & Gray – Έσοδα: $3.4 δισ.

176. Ryan Companies – Έσοδα: $3.4 δισ.

177. Sidley Austin – Έσοδα: $3.4 δισ.

178. Southern Tire Mart – Έσοδα: $3.4 δισ.

179. Murex – Έσοδα: $3.3 δισ.

180. White & Case – Έσοδα: $3.3 δισ.

181. Arthrex – Έσοδα: $3.2 δισ.

182. General Atomics – Έσοδα: $3.2 δισ.

183. Johnson Brothers Liquor – Έσοδα: $3.2 δισ.

184. K-VA-T Food Stores – Έσοδα: $3.2 δισ.

185. Schnuck Markets – Έσοδα: $3.2 δισ.

186. EBSCO Industries – Έσοδα: $3.1 δισ.

187. Morgan Lewis & Bockius – Έσοδα: $3.1 δισ.

188. Piston Group – Έσοδα: $3.1 δισ.

189. Rosen’s Diversified – Έσοδα: $3.1 δισ.

190. Simmons Foods – Έσοδα: $3.1 δισ.

191. Jackson Healthcare – Έσοδα: $3.023 δισ.

192. Brookshire Brothers – Έσοδα: $3 δισ.

193. Chobani – Έσοδα: $3 δισ.

194. Dart Container – Έσοδα: $3 δισ.

195. Day & Zimmermann – Έσοδα: $3 δισ.

196. Guttman Holdings – Έσοδα: $3 δισ.

197. Life Care Centers of America – Έσοδα: $3 δισ.

198. SAS – Έσοδα: $3 δισ.

199. Sazerac Company – Έσοδα: $3 δισ.

200. Wilbur-Ellis – Έσοδα: $3 δισ.

