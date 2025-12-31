Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο πολέμου των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα, την ώρα που στο προσκήνιο παραμένει και το ενδεχόμενο νέας σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν τους επόμενους μήνες, σε ένα σενάριο που θα μπορούσε να φέρει το 2026 μπροστά σε δύο πολεμικά μέτωπα με ευρύτερες διεθνείς επιπτώσεις.

Στις 29 Δεκεμβρίου, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για το ενδεχόμενο άλλης μίας επίθεσης εναντίον του Ιράν. Η Ουάσιγκτον είχε παρέμβει τον Ιούνιο, βάζοντας τέλος στον “Πόλεμο των 12 Ημερών”, με βομβαρδισμούς υπόγειων ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και με αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων και drones που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Ισραήλ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο, αν οι ΗΠΑ εμπλακούν σε μια “ακριβή” σύγκρουση με τη Βενεζουέλα το 2026, οι στρατιωτικοί πόροι τους θα περιοριστούν, κάτι που ενδέχεται να μειώσει την ικανότητά τους να στηρίξουν στην πράξη το Ισραήλ σε περίπτωση νέου πολέμου με το Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με αναφορά του Axios, έθεσαν σε συναγερμό την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με ιρανική πυραυλική άσκηση, εκφράζοντας φόβους ότι θα μπορούσε να αποτελεί κάλυψη για επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Μετά τον “Πόλεμο των 12 Ημερών”, η Τεχεράνη φέρεται να έσπευσε να ανασυγκροτήσει και να επεκτείνει το πυραυλικό της πρόγραμμα, ενώ το Ισραήλ θεωρεί πλέον το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα ως πολύ μεγαλύτερη απειλή.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται ότι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ανοιχτά πως, σε έναν επόμενο πόλεμο, θα έχουν την ικανότητα να χτυπήσουν το Ισραήλ ακόμη και με 2.000 πυραύλους σε μία και μόνο επίθεση, αριθμό σχεδόν τετραπλάσιο σε σύγκριση με τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια του “Πόλεμου των 12 Ημερών”.

Ο Νετανιάχου, κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, ενδέχεται να ζήτησε υποστήριξη για μία ακόμη προληπτικού χαρακτήρα ισραηλινή επίθεση κατά του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος. Το κείμενο υποστηρίζει ότι, εάν στο μεταξύ η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας κλιμακωθεί σε πολεμική σύρραξη, η Ουάσιγκτον ίσως να μην είναι σε θέση να υποστηρίξει το Ισραήλ στον βαθμό που το έκανε τον Ιούνιο.

Στην ανάλυση επισημαίνεται ότι μια σύγκρουση με στόχο την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τέλμα, συγκρίσιμο με τον ακριβό και αμφιλεγόμενο πόλεμο στο Ιράκ (2003-11). Παρότι αναμένεται πως οι ΗΠΑ θα επικρατήσουν σε συμβατικές μάχες, το σενάριο παρατεταμένων επιχειρήσεων για την καταστολή εξεγέρσεων πολιτοφυλακών παρουσιάζεται ως πιθανότητα, με τη σημείωση ότι η Βενεζουέλα είναι διπλάσια σε μέγεθος από το Ιράκ.

Ακόμη και στην αρχική συμβατική φάση, το αμερικανικό Ναυτικό θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μεγάλο αριθμό Tomahawk και πυραύλων αεράμυνας Standard (SM-2, SM-3, SM-6), με το κείμενο να υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τεράστιες ποσότητες αυτών των πυραύλων μετά τον Οκτώβριο 2023 στη Μέση Ανατολή.

Αναφέρεται ότι μόνο τον Ιανουάριο 2024 οι ΗΠΑ εκτόξευσαν 80 Tomahawk εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, ενώ η παραγωγή Tomahawk τα τελευταία χρόνια κυμάνθηκε από 55 έως 90 νέους πυραύλους ετησίως. Επιπλέον, από τον Ιανουάριο 2025, το αμερικανικό Ναυτικό εκτόξευσε τουλάχιστον 120 SM-2, 80 SM-6 και 20 SM-3 και Evolved Sea Sparrow για να αποκρούσει drones και πυραύλους των Χούθι.

Το κείμενο προσθέτει ότι το αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower εκτόξευσε 155 πυραύλους Standard και 135 Tomahawk κατά τη διάρκεια 9μηνης αποστολής που ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2025. Στην επιχείρηση Midnight Hammer, το αμερικανικό πλήγμα κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, εκτοξεύθηκαν 30 Tomahawk εναντίον εγκατάστασης στο Ισφαχάν. Στον ίδιο πόλεμο, αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ εκτόξευσαν περίπου 80 SM-3 για αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων και περίπου 150 αναχαιτιστικούς THAAD, οι οποίοι κοστίζουν περίπου 10 εκατ. δολάρια έκαστος. Το Ισραήλ, σύμφωνα με το κείμενο, χρησιμοποίησε επίσης σημαντικό αριθμό πυραύλων Arrow 3.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απόφαση του Τραμπ να διατάξει το USS Gerald R. Ford να μετακινηθεί από τη Μεσόγειο στη Νότια Αμερική τον Οκτώβριο, με το κείμενο να σημειώνει ότι πλέον δεν υπάρχουν αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ κοντά στη Μέση Ανατολή, σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους όπου υπήρχαν ακόμη και δύο ταυτόχρονα στην περιοχή.

Καταληκτικά, επισημαίνεται ότι ένας πόλεμος στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να υπονομεύσει την ικανότητα των ΗΠΑ να στείλουν άμεσα αεροπορικά και ναυτικά μέσα στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση νέας σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν, κάτι που θα συνιστούσε πλεονέκτημα για το Ιράν λόγω λιγότερων αμερικανικών αμυντικών μέσων στο πεδίο. Όπως αναφέρεται, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ταυτόχρονων πολέμων στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αμερική εντός του 2026, με αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο.

Forbes