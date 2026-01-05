Ακόμη και οι ειδικοί της αγοράς δεν μπορούν να προβλέψουν το μέλλον. Στις αρχές του 2025, ρωτήσαμε 34 δισεκατομμυριούχους πώς πιστεύουν ότι θα αποδώσει ο S&P 500 στο έτος. Πάνω από τους μισούς έπεσαν πολύ έξω.

Ο S&P έκλεισε το 2025 με άνοδο 16%. Μια απόδοση πάνω από τον μέσο όρο για τον δείκτη, ο οποίος τις τελευταίες επτά δεκαετίες έχει αποδώσει περίπου 10% ετησίως, χαμηλότερη όμως από το 23% και το 24% του 2024 και του 2023, αντίστοιχα. Οι δισεκατομμυριούχοι, ωστόσο, δεν ήταν τόσο αισιόδοξοι. Σχεδόν οι μισοί πίστευαν ότι η αγορά θα παρέμενε σταθερή ή θα σημείωνε πτώση το 2025. Το 35% πίστευε ότι η αγορά θα σημείωνε άνοδο, αλλά μονοψήφια. Μόνο 7 δισεκατομμυριούχοι από τους 34 που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλαδή το 21%, μάντεψαν σωστά ότι ο S&P θα έκλεινε το έτος με άνοδο μεταξύ 10% και 20%.

“Είμαι πολύ αισιόδοξος για την τεχνητή νοημοσύνη – και γι’ αυτό πίστευα ότι τα οφέλη της θα έρθουν πολύ νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί”, επισημαίνει ο επενδυτής Samir Mane, ο πρώτος δισεκατομμυριούχος της Αλβανίας, ο οποίος προέβλεψε με ακρίβεια το εύρος της απόδοσης του S&P φέτος. Εταιρείες με μεγάλη κεφαλαιοποίηση όπως η Alphabet και η Nvidia, καθώς και άλλες εταιρείες που επωφελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Broadcom και η Palantir, έχουν τροφοδοτήσει το φετινό ράλι. Σύμφωνα με την JPMorgan, στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη οφείλεται περίπου το 75% της συνολικής απόδοσης του S&P 500. Ο Mane αναμένει το 2026 να είναι ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά για τον δείκτη, χάρη στις εισηγμένες τεχνητής νοημοσύνης και φέτος.

Σωστοί στις προβλέψεις τους ήταν επίσης ο μεγιστάνας του real estate Larry Connor, ο δισεκατομμεριούχος των ιατρικών συσκευών Joe Kiani και ο επενδυτής από τη Φλόριντα (και μελλοντικός ιδιοκτήτης της ομάδας χόκεϊ Pittsburgh Penguins), David Hoffmann.

Στο αντίποδα, το 35% των δισεκατομμυριούχων προέβλεψε λανθασμένα ότι η αγορά θα υποχωρούσε. Σε αυτό το ποσοστό περιλαμβάνεται και το 9% που εκτίμησε “βουτιά” άνω του 20% για το αμερικανικό χρηματιστήριο. Μεταξύ των σκεπτικιστών ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής, Pat Neal, από τη Φλόριντα .

“Είμαι έκπληκτος που βλέπω τον S&P 500 να σημειώνει καλή απόδοση, δεν το είχα προβλέψει”, λέει ο 76χρονος, ο οποίος “έβλεπε” πτώση της αγοράς κατά 10%-20%. “Πίστευα ότι ο S&P θα ακολουθούσε πιο στενά την πορεία της οικονομίας και, καθώς δραστηριοποιούμαι στον κατασκευαστικό κλάδο και τα επιτόκια είναι υψηλά, δεν αισιοδοξούσα ούτε για την οικονομία στο σύνολό της ούτε για τον δείκτη… Αν με ρωτήσετε τι βλέπω για το 2026, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά το ίδιο έλεγα και για το 2025 και έκανα λάθος”.

Στους “καταστροφολόγους” που έβλεπαν αρνητική απόδοση για το αμερικανικό χρηματιστήριο το 2025 συγκαταλέγονται ο Γάλλος μεγιστάνας των logistics Eric Hémar, ο Kαναδός δισεκατομμυριούχος από τον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Stephen Smith και ο επίσης Καναδός δισεκατομμυριούχος του real estate Bill Malhotra.

Όχι πως οι δισεκατομμυριούχοι τα πήγαν πολύ καλύτερα από τους απλούς επενδυτές ή τους επαγγελματίες. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2024, η Bank of America προέβλεπε απόδοση 10% για τη Wall το 2025, ενώ η Goldman Sachs και η Morgan Stanley εκτιμούσαν πως θα κινηθεί στο +7,5%. Έρευνα της Vanguard έδειξε πως το κοινό πίστευε πως η αγορά θα ενισχυόταν κατά περίπου 6,4% το 2025.

Ο τομέας στον οποίο οι δισεκατομμυριούχοι τα πήγαν πολύ καλύτερα ήταν οι επιλογές τους σε επιμέρους μετοχές. Το Forbes ζήτησε από τον καθένα συμμετέχοντα στην έρευνα να υποδείξει μία μετοχή για αγορά ή για διακράτηση το 2025. Τρεις, συμπεριλαμβανομένου του Neal, επέλεξαν την Nvidia (+39% το 2025). Άλλες επιλογές ήταν η Howard Hughes Corporation (+4%), η XP (+38%), η Palantir (+135%) και η Robinhood (+200%). Από τις 18 μετοχές που πρότειναν οι δισεκατομμυριούχοι, μόλις δύο έχασαν αξία το 2025: η ινδονησιακή εταιρεία ποτών Tanobel (-37%) και το iShares Bitcoin Trust ETF (-6%).

Οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη μπήκαν στο 2026 πλουσιότεροι από ποτέ και έτοιμοι για άλλη μια εξαιρετική χρονιά, σύμφωνα με τον Mane, ο οποίος προέβλεψε με ακρίβεια την απόδοση της αγοράς για το 2025. Ωστόσο, ο ίδιος προτρέπει να αντιμετωπίζουμε με επιφύλαξη ακόμη και τις συμβουλές ενός δισεκατομμυριούχου: “Αν μπορούσαμε να προβλέψουμε με ακρίβεια την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς, δεν θα ήμασταν δισεκατομμυριούχοι. Θα ήμασταν τρισεκατομμυριούχοι”.

Forbes