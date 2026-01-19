Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πρόσθεσε 62 δισ. δολάρια στην περιουσία του, αφού οι επενδυτές υπερδιπλασίασαν την αξία της εταιρείας του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα 250 δισ. δολάρια.

Ο Elon Musk είναι έτοιμος να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που η περιουσία του θα “πιάσει” τα 800 δισ. δολάρια. Η xAI Holdings του Musk συγκέντρωσε 20 δισ. δολάρια από ιδιώτες επενδυτές νωρίτερα τον Ιανουάριο, με την αποτίμηση της εταιρείας να φτάνει στα 250 δισ. δολαρία. Η προηγούμενη αποτίμηση της xAI ήταν στα 113 δισ. δολάρια όταν συγχωνεύθηκε η startup τεχνητής νοημοσύνης xAI με την εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter) τον περασμένο Μάρτιο. Το Forbes εκτιμά ότι η συμφωνία αύξησε την αξία του μεριδίου 49% του Musk στην xAI Holdings κατά 62 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 122 δισ. δολάρια. Η περιουσία του Musk ανέρχεται πλέον στο ποσό-ρεκόρ των 780 δισ. δολαρίων.

Και άλλοι δισεκατομμυριούχοι που επένδυσαν στην xAI είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται: ανάμεσά τους ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Alwaleed Bin Talal Alsaud, από τους πρώτους επενδυτές του Twitter, ο συνιδρυτής του Twitter Jack Dorsey και ο συνιδρυτής της Oracle Larry Ellison, ο οποίος συμμετείχε με 1 δισ. δολάρια στην εξαγορά του Twitter από τον Musk το 2022, σε ένα deal αξίας 44 δισ. δολαρίων. Το Forbes εκτιμά ότι ο πρίγκιπας Alwaleed κατέχει μερίδιο 1,6% στην xAI Holdings αξίας 4 δισ. δολαρίων (εξαιρουμένου ενός μεγαλύτερου μεριδίου που κατέχει η εισηγμένη Kingdom Holding Company), αυξάνοντας την καθαρή του αξία σε 19,4 δισ. δολάρια. Ο Dorsey και ο Ellison κατέχουν έκαστος μερίδιο 0,8% αξίας 2,1 δισ. δολαρίων, αυξάνοντας την περιουσία τους σε 6 δισ. και 241 δισ. δολάρια, αντίστοιχα.

Ο τελευταίος γύρος χρηματοδότησης της xAI ήρθε σε μια περίοδο που η εταιρεία πραγματοποιεί επιθετικές δαπάνες εν μέσω της κούρσας εξοπλισμών στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία δαπάνησε 7,8 δισ. δολάρια σε μετρητά το α’ 9μηνο του 2024, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα που είδε το Bloomberg. Το chatbot Grok της xAI έχει γίνει αντικείμενο δυσμενούς κριτικής τις τελευταίες εβδομάδες για τη δημιουργία ψεύτικων εικόνων με πραγματικές γυναίκες που εμφανίζονται με μπικίνι και εσώρουχα. Την Πέμπτη υπέβαλε αγωγή η Ashley St. Clair, μητέρα ενός από τα παιδιά του Musk.

Ο Musk πέτυχε μια σειρά από ορόσημα όσον αφορά την καθαρή του περιουσία το 2025. Τον Οκτώβριο, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε τα 500 δισ. δολάρια, αφού η τιμή της μετοχής της Tesla σχεδόν διπλασιάστηκε το 5μηνο μετά την αποχώρηση του μεγιστάνα από τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE) του προέδρου Τραμπ για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην αυτοκινητοβιομηχανία. Στις 15 Δεκεμβρίου, ο Musk έγινε ο πρώτος άνθρωπος με αξία 600 δισ. δολάρια, αφού ιδιώτες επενδυτές αποτίμησαν την εταιρεία αεροδιαστημικής SpaceX στα 800 δισ. δολάρια από 400 δισ. δολάρια τον Αύγουστο. Τέσσερις ημέρες μετά, ο Musk έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε τα 700 δισ. δολάρια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντελαγουέρ ανέτρεψε μια απόφαση άλλου δικαστηρίου που είχε ακυρώσει την αποδόση των stock options του Musk στην Tesla, αξίας 126 δισ. δολαρίων.

Παρά την απόφαση αυτή, η Tesla εξακολουθεί να είναι το δεύτερο πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του Musk. Πρώτο είναι το μερίδιό του 42% στη SpaceX, που αξίζει 336 δισ. δολάρια.

Ο Musk είναι πλέον κατά 510 δισ. δολάρια πλουσιότερος από τον δεύτερο πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο, τον συνιδρυτή της Google Larry Page, που η περιουσία εκτιμάται στα 270 δισ. δολάρια. Μόνο άλλος ένας άνθρωπος, ο Larry Ellison, έχει φτάσει τα 400 δισ. δολάρια, αλλά όχι για πολύ. Έκτοτε η περιουσία του Ellison μειώθηκε κατά 159 δισ. δολάρια, και ο ίδιος υποχώρησε από τη 2η στην 5η θέση της λίστας του Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμου. Η συμμετοχή του Musk στην xAI Holdings είναι πιο πολύτιμη από τη συνολική περιουσία ύψους 109 δισ. δολαρίων που κατέχει ο 16ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Michael Bloomberg.

