Επιμέλεια των Jeff Kauflin και Matt Schifrin

Η 11η ετήσια λίστα “Fintech 50” του Forbes περιλαμβάνει εταιρείες που συνεχίζουν να καινοτομούν και να αναπτύσσονται ραγδαία, παρά το γεγονός ότι οι αποτιμήσεις του κλάδου είναι σαφώς πιο συγκρατημένες σε σύγκριση με αυτές των startups στην Τεχνητή Νοημοσύνη, που αποτελούν τα νέα αγαπημένα παιδιά των venture capitalists. Πέρυσι, η χρηματοδότηση για ιδιωτικές εταιρείες fintech αυξήθηκε για πρώτη φορά σε τέσσερα χρόνια, φτάνοντας τα 53 δισ. δολάρια, αλλά το συνολικό ποσό παραμένει πολύ κάτω από τα 152 δισ. δολάρια που επενδύθηκαν στο fintech το 2021, σύμφωνα με την CB Insights.

Για τις startups της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, τα πρώτα πέντε χρόνια της δεκαετίας ήταν μια διαδρομή γεμάτη ανατροπές. Στην αρχή, οι εταιρείες είχαν άφθονο εύκολο χρήμα, αλλά στη συνέχεια έπεσαν σε μια σκληρή χρηματοδοτική κρίση, με αποτέλεσμα πολλές startups να κλείσουν. Πέρυσι, ο κλάδος σταθεροποιήθηκε και τώρα φαίνεται ώριμος σε σχέση με την τρέχουσα φρενίτιδα χρηματοδότησης στην τεχνητή νοημοσύνη και στις αγορές προβλέψεων.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να μονοπωλούν την προσοχή των επενδυτών – απορρόφησαν 226 δισ. δολάρια πέρυσι, ή σχεδόν 1 δολάριο από κάθε 2 δολάρια επενδύσεων. To fintech δεν είναι πλέον το αγαπημένο παιδί της Silicon Valley, και αυτή η αλλαγή έχει δημιουργήσει μεγάλη διασπορά στις αποτιμήσεις.

Οι μετοχές των εισηγμένων όπως Block, PayPal και Coinbase σημείωσαν πτώση άνω του 10% το 2025. Η Robinhood έτρεχε ένα θηριώδες ράλι 200%. Πέντε πρώην ιδιωτικές εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα Fintech 50 πριν από έναν χρόνο εισήχθησαν στο χρηματιστήριο το τελευταίο έτος, ανάμεσά τους η ψηφιακή τράπεζα Chime, η ασφαλιστική εταιρεία Ethos, η εταιρεία χορήγησης δανείων Figure και η εταιρεία ρομποτικής συμβουλευτικής Wealthfront. Τέσσερις από τις πέντε αυτές εταιρείες διαπραγματεύονται κάτω από τις τιμές της αρχικής δημόσιας προσφοράς τους.

Είκοσι από τις επιλογές του Forbes για φέτος είναι νεοεισερχόμενες εταιρείες στη λίστα. Δύο από τις κατηγορίες μας που εστιάζουν στις επιχειρηματικές υπηρεσίες –”Τραπεζικές Υπηρεσίες B2Β” και “Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Επιχειρηματικές Λύσεις”– καταλαμβάνουν 20 από τις 50 θέσεις. Η κατηγορία “Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες”, η οποία περιλαμβάνει τα πάντα, από καταναλωτικά δάνεια έως εφαρμογές προϋπολογισμού, έχει οκτώ συμμετοχές στη λίστα. Η κατηγορία “Πληρωμές” έχει επτά συμμετοχές από 11 στην περσινή λίστα, καθώς η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί στον τομέα των πληρωμών. Οι κατηγορίες “Ασφάλεια” και “Κρυπτονομίσματα” έχουν από πέντε έκαστη, ενώ το Real Estate μόνο δύο μέλη, γεγονός που αποτυπώνει τα προβλήματα στον κλάδο.

Δύο εταιρείες από τη φετινή λίστα Fintech 50 επιστρέφουν. Η μία είναι η Socure, μια εταιρεία πρόληψης απάτης και επαλήθευσης ταυτότητας, η οποία είχε συμπεριληφθεί για τελευταία φορά στη λίστα το 2021. Έχει περισσότερους από 3.000 πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των Capital One, Citi και Uber, και το 2025 τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 43% στα 200 εκατ. δολάρια, με καθαρά κέρδη 18,5 εκατ. δολάρια. Η Fundbox, εταιρεία χορήγησης δανείων προς μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλήφθηκε για τελευταία φορά στη λίστα Fintech 50 το 2016. Εννέα χρόνια μετά, έχει εξυπηρετήσει 150.000 μικρές επιχειρήσεις και έχει χορηγήσει δάνεια ύψους 6 δισ. δολαρίων. Το 2025, τα έσοδα της Fundbox έφτασαν τα 110 εκατ. δολάρια, από 78 εκατ, δολάρια το 2024.

Καθώς το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει σχεδόν όλους τους τομείς, οι εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας έχουν υιοθετήσει την τεχνολογία πιο αργά από πολλές άλλες startups τεχνολογίας, εν μέρει λόγω της υψηλής διακύβευσης των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και των αυστηρών κανονισμών. Ωστόσο, εκείνες που το έχουν κάνει αποκομίζουν τα οφέλη.

Ας δούμε τις 50 κορυφαίες fintech startups:

Antithesis

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Επιχειρηματικές Λύσεις

Χρηματοδότηση: $152 εκατ.

Έδρα: Τάισονς, Βιρτζίνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2018

Aven

Κλάδος: Real Estate

Χρηματοδότηση: $390 εκατ.

Έδρα: Κάμπελ, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2019

Bilt

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Χρηματοδότηση: $850 εκατ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2021

Brico

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Επιχειρηματικές Λύσεις

Χρηματοδότηση: $22 εκατ.

Έδρα: Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2023

Capitalize

Κλάδος: Επενδύσεις

Χρηματοδότηση: $35 εκατ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2020

Cardless

Κλάδος: Τραπεζικές Υπηρεσίες B2B

Χρηματοδότηση: $175 εκατ.

Έδρα: Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2019

Coalition

Κλάδος: Ασφάλειες

Χρηματοδότηση: $800 εκατ.

Έδρα: Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2017

Column

Κλάδος: Τραπεζικές Υπηρεσίες B2B

Χρηματοδότηση: $50 εκατ.

Έδρα: Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2019

Comun

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Χρηματοδότηση: $50 εκατ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2021

DataSnipper

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Επιχειρηματικές Λύσεις

Χρηματοδότηση: $200 M

Έδρα: Άμστερνταμ, Ολλανδία

Έτος Ίδρυσης: 2017

Esusu

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Χρηματοδότηση: $200 εκατ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2018

Found

Κλάδος: Τραπεζικές Υπηρεσίες B2B

Χρηματοδότηση: $124 εκατ.

Έδρα: Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2019

Fundbox

Κλάδος: Τραπεζικές Υπηρεσίες B2B

Χρηματοδότηση: $410 εκατ.

Έδρα: Πλάνο, Τέξας, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2013

Highnote

Κλάδος: Πληρωμές

Χρηματοδότηση: $155 εκατ.

Έδρα: Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ, Καλιφόρνια

Έτος Ίδρυσης: 2020

Honeycomb Insurance

Κλάδος: Ασφάλειες

Χρηματοδότηση: $55 εκατ.

Έδρα: Σικάγο, Ιλινόις, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2019

Human Interest

Κλάδος: Επενδύσεις

Χρηματοδότηση: $725 εκατ.

Έδρα: Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2015

Hyperliquid

Κλάδος: Blockchain & Κρυπτονομίσματα

Χρηματοδότηση: $0

Έδρα: Νήσοι Κέιμαν

Έτος Ίδρυσης: 2023

Imprint

Κλάδος: Τραπεζικές Υπηρεσίες B2B

Χρηματοδότηση: $433 εκατ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2020

Increase

Κλάδος: Τραπεζικές Υπηρεσίες B2B

Χρηματοδότηση: $0

Έδρα: Μπεντ, Όρεγκον, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2019

Justt

Κλάδος: Πληρωμές

Χρηματοδότηση: $100 εκατ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2020

Kalshi

Κλάδος: Επενδύσεις

Χρηματοδότηση: $1,6 δισ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2018

Kin Insurance

Κλάδος: Ασφάλειες

Χρηματοδότηση: $330 εκατ.

Έδρα: Σικάγο, Ιλινόις, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2016

Lead Bank

Κλάδος: Τραπεζικές Υπηρεσίες B2B

Χρηματοδότηση: $180 εκατ.

Έδρα: Κάνσας Σίτι, Μισούρι, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2022

Ledn

Κλάδος: Blockchain & Κρυπτονομίσματα

Χρηματοδότηση: $107 εκατ.

Έδρα: Νήσοι Κέιμαν

Έτος Ίδρυσης: 2018

Maybern

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Επιχειρηματικές Λύσεις

Χρηματοδότηση: $76 εκατ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2020

Mercury

Κλάδος: Τραπεζικές Υπηρεσίες B2B

Χρηματοδότηση: $500 εκατ.

Έδρα: Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2017

Monarch

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Χρηματοδότηση: $95 εκατ.

Έδρα: Κόβινα, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2018

Nala

Κλάδος: Πληρωμές

Χρηματοδότηση: $52 εκατ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2022

Nayya

Κλάδος: Ασφάλειες

Χρηματοδότηση: $130 εκατ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2019

Parafin

Κλάδος: Τραπεζικές Υπηρεσίες B2B

Χρηματοδότηση: $194 εκατ.

Έδρα: Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2020

Payabli

Κλάδος: Πληρωμές

Χρηματοδότηση: $60 εκατ.

Έδρα: Μαϊάμι, Φλόριντα, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2020

Persona

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Επιχειρηματικές Λύσεις

Χρηματοδότηση: $418 εκατ.

Έδρα: Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2018

Phantom

Κλάδος: Blockchain & Κρυπτονομίσματα

Χρηματοδότηση: $268 εκατ.

Έδρα: Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2021

Plaid

Κλάδος: Πληρωμές

Χρηματοδότηση: $735 εκατ.

Έδρα: Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2012

Polymarket

Κλάδος: Blockchain & Κρυπτονομίσματα

Χρηματοδότηση: $2,3 δισ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2020

Possible Finance

Κλάδος: Προσωπικά Οικονομικά

Χρηματοδότηση: $55 M

Έδρα: Seattle, Washington, United States

Έτος Ίδρυσης: 2017

Rain

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Χρηματοδότηση: $338 εκατ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2021

Ramp

Κλάδος: Τραπεζικές Υπηρεσίες B2B

Χρηματοδότηση: $2,3 δισ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2019

Relay

Κλάδος: Τραπεζικές Υπηρεσίες B2B

Χρηματοδότηση: $52 εκατ.

Έδρα: Τορόντο, Καναδάς

Έτος Ίδρυσης: 2018

Reserv

Κλάδος: Ασφάλειες

Χρηματοδότηση: $41 εκατ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2022

Rillet

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Επιχειρηματικές Λύσεις

Χρηματοδότηση: $110 εκατ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2021

Rogo

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Επιχειρηματικές Λύσεις

Χρηματοδότηση: $165 εκατ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2024

Securitize

Κλάδος: Blockchain & Κρυπτονομίσματα

Χρηματοδότηση: $425 εκατ.

Έδρα: Μαϊάμι, Φλόριντα, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2017

Socure

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Επιχειρηματικές Λύσεις

Χρηματοδότηση: $650 εκατ.

Έδρα: Ινκλάιν Βίλατζ, Νεβάδα, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2012

Stripe

Κλάδος: Πληρωμές

Χρηματοδότηση: $2,2 δισ.

Έδρα: Σαν Φρανσκίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2010

Sunbit

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Χρηματοδότηση: $210 εκατ.

Έδρα: Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2016

Tala

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Χρηματοδότηση: $350 εκατ.

Έδρα: Σάντα Μόνικα, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2011

True Link

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Χρηματοδότηση: $60 εκατ.

Έδρα: Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2013

Valon

Κλάδος: Real Estate

Χρηματοδότηση: $275 εκατ.

Έδρα: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2019

Zip

Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Επιχειρηματικές Λύσεις

Χρηματοδότηση: $371 εκατ.

Έδρα: Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Έτος Ίδρυσης: 2020

