«Η συμφωνία για την ΑΤΑ είναι σταθμός, δεν είναι το τέλος του δρόμου».

Αυτός είναι ο τίτλος ανακοίνωσης του ΑΚΕΛ, την Παρασκευή, την επομένη της υπογραφής της νέας συμφωνίας για την ΑΤΑ, που ικανοποίησε μόνο όσους ήδη παίρνουν ΑΤΑ, συν τις 55 χιλιάδες των ανθρώπων που πληρώνονται με κατώτατο μισθό. Ευχόμαστε αυτές οι 55 χιλιάδες να μην απογοητευτούν αν διαπιστώσουν σύντομα πως δεν θα επωφεληθούν στον βαθμό που πιστεύουν και στον βαθμό που θα ήθελε όλη η κοινωνία. Η συζήτηση για την αναθεώρηση του κατώτατου μισθού αρχίζει σε λίγες μέρες και εδώ θα είμαστε, ελπίζω.

Το ΑΚΕΛ λέει στην ανακοίνωσή του: «Το συνδικαλιστικό κίνημα έδωσε μια πολύμηνη μάχη για να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ΑΤΑ. Η υπογραφή της συμφωνίας είναι αποτέλεσμα του αγώνα που έδωσαν ενωμένοι οι εργαζόμενοι, κερδίζοντας την απόδοση της ΑΤΑ στη βάση της φιλοσοφίας της και την πλήρη αποκατάστασή της εντός 18 μηνών. Συλλογικά και οργανωμένα το συνδικαλιστικό κίνημα, επαναβεβαίωσε ότι με αγώνες μπορούν οι εργαζόμενοι να κερδίσουν και να επεκτείνουν τα εργασιακά τους δικαιώματα».

Πιο παραπλανητική, η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ θα ήταν κραυγαλέο ψέμα.

Είναι όμως ψέμα. Κραυγαλέο ή όχι, πόση σημασία έχει;

Γιατί είναι ψέμα;

Διότι:

1ον: Η συμφωνία δεν ήταν αποτέλεσμα «αγώνα που έδωσαν ενωμένοι οι εργαζόμενοι». Δεν έδωσαν τέτοιο αγώνα όλοι οι εργαζόμενοι (ημεδαποί και αλλοδαποί) γιατί μόνο ένα μικρό μέρος των εργαζομένων είχαν την ελπίδα πως μπορούσαν να κερδίσουν κάτι. Τον αγώνα έδωσαν η ΠΑΣΥΔΥ και από πίσω της μια αρμάδα ανίσχυρων συντεχνιών του ιδιωτικού τομέα, κάποιες από τις οποίες δεν κέρδισαν την ΑΤΑ ούτε για τα μέλη τους. Ή την έχασαν στην πορεία, με ευθύνη και των εργαζομένων. Σιγά μην πάλευαν για τους άλλους, που τη συνδικαλιστική οργάνωση ακουστά την έχουν. Σπανίως με δική τους ευθύνη.

2ον: Το ΑΚΕΛ είπε πως «η συμφωνία για την ΑΤΑ που υπογράφηκε είναι σταθμός, αλλά δεν είναι το τέλος του δρόμου». Τότε γιατί την είπατε όλοι σας «μόνιμη συμφωνία για την ΑΤΑ»;

3ον: Το ΑΚΕΛ μάς διαβεβαίωσε πως «θα συνεχίσει να διεκδικεί μαζί με το συνδικαλιστικό κίνημα την επέκταση της ΑΤΑ, έτσι ώστε να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους». Σοβαρά τώρα; Όταν έστειλε ο υπουργός Εργασίας το κυβερνητικό πλαίσιο για την ΑΤΑ, που προέβλεπε ΑΤΑ για Όλους, πού ήσασταν να το στηρίξετε και να αρνηθείτε ο,τιδήποτε λιγότερο; Γιατί δεν μαζέψατε τις συντεχνίες (σας), που αντί να αρπάξουν την προσφορά και να δεσμεύοσυν την Κυβέρνηση έλεγαν πως είναι λόγια του αέρα;

4ον: Το ΑΚΕΛ μάς είπε πως «θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για ενίσχυση και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων για να μπορούν οι εργαζόμενοι να ζουν με αξιοπρέπεια». Ναι; Θα ζούν με τα βουνά οι εργαζόμενοι, νομίζουν το ΑΚΕΛ και όλοι οι άλλοι;

ΥΓ: Υπάρχουν και χειρότεροι ψεύτες από το ΑΚΕΛ, αλλά ποσώς μάς ενδιαφέρει.

Χρύσανθος Μανώλη