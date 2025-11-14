Συμβιβασμός. Οι κοινωνικοί εταίροι, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπέγραψαν χθες την κατ’ αρχήν συμφωνία για την ΑΤΑ, μετά από μήνες διαβουλεύσεων, συναντήσεων και απεργιακών κινητοποιήσεων.

Η συμφωνία τους ικανοποιεί όλους μερικώς και συνάμα δεν ικανοποιεί κανένα πλήρως. Πρόκειται για ένα συμβιβασμό, ο οποίος απέχει από τις αρχικές θέσεις της εργοδοτικής και της συνδικαλιστικής πλευράς, ενώ ταυτόχρονα δεν επιτυγχάνει στο 100% τις επιδιώξεις και διακηρύξεις της κυβερνητικής πλευράς για το «ΑΤΑ για όλους». Την ίδια ώρα, κάθε πλευρά έχει πετύχει κάτι από τα θέλω της, κάτι άλλωστε που φαίνεται και από το γεγονός της υπογραφής της συμφωνίας.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Τι προβλέπει η τελική συμφωνία;

(1) Σταδιακή πλήρης αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής του Τιμαριθμικού Επιδόματος από το 66,7% στο 100% της αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ως εξής: 80% τον Ιανουάριο του 2026, 90% τον Ιούλιο του 2026 και 100% τον Ιούλιο του 2027. Ακολούθως η ΑΤΑ θα καταβάλλεται κάθε Ιούλιο εκάστου έτους.

(2) Ενεργοποίηση του μηχανισμού της ΑΤΑ εφόσον η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική.

(3) Καθορισμός ανώτατου ορίου αύξησης του πληθωρισμού κατά το προηγούμενο έτος ύψους 4% για τον υπολογισμό της ετήσιας ανώτατης αύξησης του Τιμαριθμικού Επιδόματος.

(4) Για την εφαρμογή και την επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ και για την καταβολή του Τιμαριθμικού Επιδόματος σε περισσότερους δικαιούχους, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πολιτικές κατόπιν συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους και κίνητρα σε συνεννόηση με την εργοδοτική πλευρά.

(5) Διασύνδεση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού και της ΑΤΑ, μέσω της ενσωμάτωσης του ποσού που αντιστοιχεί στο εκάστοτε Τιμαριθμικό Επίδομα των δυο προηγούμενων ετών στο περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Διάταγμα και ακολούθως θα τυγχάνει εφαρμογής.

Το συγκεκριμένο θέμα θα επανασυζητηθεί με την αναθεώρηση του Κατώτατου Μισθού το 2028. Σημειώνεται ότι το τελευταίο σημείο για τη διασύνδεση με τον Κατώτατο Μισθό αποτελεί παράρτημα της συμφωνίας και απαιτήθηκαν εκ νέου υπογραφές.

Τυπική διαδικασία

Πλέον αναμένεται η τελική επικύρωση της συμφωνίας από τους κοινωνικούς εταίρους. Ωστόσο, η όλη διαδικασία θεωρείται τυπική, καθώς οι ηγεσίες εργοδοτών και συντεχνιών είχαν μεταβεί στο Προεδρικό έχοντας την εξουσιοδότηση να υπογράψουν την συμφωνία.

Ωστόσο, για να πέσουν οι τελικές υπογραφές θα πρέπει κάθε οργάνωση να ολοκληρώσει τις εσωτερικές τις διαδικασίες και να δώσει την τελική της απάντηση. Κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες.

Συν 55.000 δικαιούχοι

Σε δήλωση του μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι πρόκειται για τη μόνιμη συμφωνία σε ένα θέμα, που εκκρεμεί εδώ και 15 χρόνια, ενώ τόνισε ότι η ΑΤΑ επεκτείνεται σε 55.000 χαμηλόμισθους, μέσω της διασύνδεσής της με τον κατώτατο μισθό. Ως Κυβέρνηση, πρόσθεσε, «παραλάβαμε την ΑΤΑ στο 50%, μέσα σε συνθήκες ανασφάλειας και κινδύνου διατάραξης της εργατικής ειρήνης, ενώ σήμερα επιτυγχάνεται η πλήρης αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100%, εντός 18 μηνών, με τρόπο ισορροπημένο και βιώσιμο. Με το νέο πλαίσιο, εντάσσονται πέραν των 55.000 δικαιούχων, επεκτείνοντας ουσιαστικά τον θεσμό προς όφελος ευρύτερων ομάδων εργαζομένων».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η θετική πορεία της οικονομίας, που αποτυπώνεται στη συνεχή ανάπτυξη, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την επίτευξη συνθηκών πλήρους απασχόλησης, δημιουργεί τις δυνατότητες για την εφαρμογή πολιτικών που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. «Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και η εμπιστοσύνη που έχει ανακτηθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, με τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από τους Οίκους Αξιολόγησης, επιτρέπουν στην Κυβέρνηση να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στη στήριξη εργαζομένων», σημείωσε.

Τι κέρδισαν εργοδότες – συντεχνίες

Επί του προκειμένου. Οι συντεχνίες πέτυχαν την σταδιακή αποκατάσταση καταβολής της ΑΤΑ στο 100% και μάλιστα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που πρότειναν οι εργοδότες. Πέτυχαν επίσης της διασύνδεση της ΑΤΑ με τον κατώτατο μισθό, εξέλιξη που αυξάνει τον αριθμό των ατόμων που θα λαμβάνουν ΑΤΑ.

Οι εργοδότες από την άλλη πέτυχαν τη διασύνδεση παραχώρησης της ΑΤΑ τόσο με την ανάπτυξη της οικονομίας, όσο και με την αύξηση του πληθωρισμού, εισάγοντας μάλιστα πλαφόν 4%. Παράλληλα, πέτυχαν την ανά διετία αναπροσαρμογή της ΑΤΑ βάσει του κατώτατου, αντί ετήσιας που ήθελαν οι συντεχνίες.