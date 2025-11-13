Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε από το Προεδρικό την υπογραφή κατ’ αρχήν συμφωνίας για την ΑΤΑ, έχοντας στο πλευρό του, τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Πρόεδρος, μέσω της συμφωνίας αυξάνεται σταδιακά το ποσοστό καταβολής της ΑΤΑ στο 100% και διασυνδέεται με τον κατώτατο μισθό κάτι που θα την επεκτείνει σε σχεδόν 55.000 χαμηλόμισθους και άλλους επιπλέον εργαζομένους.

Δείτε το βίντεο:

Τι προνοεί η κατ’ αρχήν συμφωνία – Οι δηλώσεις του Προέδρου

Ως Κυβέρνηση παραλάβαμε την ΑΤΑ στο 50%, μέσα σε συνθήκες ανασφάλειας και κινδύνου διατάραξης της εργατικής ειρήνης, ενώ σήμερα, επιτυγχάνεται η πλήρης αποκατάσταση της ΑΤΑ, με την προσθήκη πέραν των 55 χιλιάδων δικαιούχων, στο 100%, εντός 18 μηνών, με τρόπο ισορροπημένο και βιώσιμο, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, μετά την υπογραφή της καταρχήν Συμφωνίας για την ΑΤΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ένα ζήτημα που παρέμενε ανοικτό για περισσότερο από 15 χρόνια, απότοκο της δημοσιονομικής κρίσης που δοκίμασε τη χώρα μας, επιλύεται σήμερα οριστικά, με σεβασμό στους θεσμούς του κοινωνικού διαλόγου και με προοπτική για το μέλλον της οικονομίας και των εργαζομένων. Σήμερα ολοκληρώνεται μια σημαντική προσπάθεια και επιτυγχάνεται, μέσα από υπεύθυνο και εποικοδομητικό διάλογο, η μόνιμη συμφωνία για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.

Ως Κυβέρνηση παραλάβαμε την ΑΤΑ στο 50%, μέσα σε συνθήκες ανασφάλειας και κινδύνου διατάραξης της εργατικής ειρήνης. Σήμερα, επιτυγχάνεται η πλήρης αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100%, εντός 18 μηνών, με τρόπο ισορροπημένο και βιώσιμο. Με το νέο πλαίσιο, εντάσσονται πέραν των 55.000 δικαιούχων, επεκτείνοντας ουσιαστικά τον θεσμό προς όφελος ευρύτερων ομάδων εργαζομένων.

Η θετική πορεία της οικονομίας, που αποτυπώνεται στη συνεχή ανάπτυξη, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την επίτευξη συνθηκών πλήρους απασχόλησης, δημιουργεί τις δυνατότητες για την εφαρμογή πολιτικών που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και η εμπιστοσύνη που έχει ανακτηθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, με τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από τους Οίκους Αξιολόγησης, επιτρέπουν στην Κυβέρνηση να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στη στήριξη εργαζομένων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, χωρίς να υπονομεύεται η σταθερότητα της οικονομίας.

Από την πρώτη στιγμή, επικεντρωθήκαμε στον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, τους προσεγγίζουμε ως συνεργάτες και συνοδοιπόρους, και μαζί καταφέραμε να διαφυλάξουμε την εργατική ειρήνη και να συμπορευθούμε με προορισμό την επίτευξη μιας μόνιμης συμφωνίας.

Μόλις υπογράφτηκε η καταρχήν Μόνιμη Συμφωνία για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή που διασφαλίζει τη σταθερή λειτουργία του θεσμού, που αυξάνει σταδιακά το ποσοστό καταβολής στο 100%, που διασυνδέει την ΑΤΑ με τον κατώτατο μισθό, που εκτείνεται σε σχεδόν 55.000 χαμηλόμισθους, με κίνητρα και πολιτικές για την επέκταση σε περισσότερους εργαζομένους, με ενισχυμένες προϋποθέσεις για τον ρυθμό ανάπτυξης, με οριοθετημένο ύψος για τον πληθωρισμό στο 4%, με διαδικασίες πρόληψης των μακροοικονομικών κινδύνων.

Η επίτευξη της σημερινής συμφωνίας δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Χρειάστηκαν συγκλίσεις και συμβιβασμοί μεταξύ διαφορετικών επιδιώξεων και προσεγγίσεων ανάμεσα στην εργοδοτική και τη συνδικαλιστική πλευρά, γεγονός που καθιστά το σημερινό αποτέλεσμα ακόμη πιο σημαντικό. Αποτελεί προϊόν ωριμότητας, υπευθυνότητας και αλληλοσεβασμού μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και αποδεικνύει ότι μέσα από τον κοινωνικό διάλογο μπορούν να επιτευχθούν λύσεις που υπηρετούν το συλλογικό συμφέρον.

Θέλω να αναγνωρίσω δημόσια τη συμβολή όλων όσοι εργάστηκαν μεθοδικά για να καταστεί δυνατή η επίτευξη αυτής της συμφωνίας, και αναφέρομαι ειδικότερα στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, και φυσικά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ και τις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ οι οποίοι συνέβαλαν με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που συνδυάζει την κοινωνική δικαιοσύνη με τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Ως Κυβέρνηση εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη στάση όλων των πλευρών που συνέβαλαν δημιουργικά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου το οποίο ενισχύει την εμπιστοσύνη, την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα στην αγορά εργασίας. Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν σταματά σήμερα. Συνεχίζουμε επαναβεβαιώνοντας την προσήλωσή μας στην τριμερή κοινωνική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, των εργοδοτών και της πολιτείας, με σεβασμό προς τη συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και με έμφαση στην προστασία και την ενίσχυση της επάρκειας των κατώτατων μισθών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία όπως αυτή επιβεβαιώθηκε με την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Στην υγιή λειτουργία των εργασιακών σχέσεων, στην εφαρμογή των εμπεδωμένων αρχών της τριμερούς συνεργασίας και με απόλυτο σεβασμό στους συλλογικούς φορείς των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μας, ως Κυβέρνηση συνεχίζουμε με συνέπεια, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα την πορεία υλοποίησης των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που υπηρετούν την κυπριακή κοινωνία και οικονομία.

Η σημερινή κατάληξη σε μόνιμη συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο και την προσπάθεια της μεταρρυθμιστικής πολιτικής μας για δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος, για την περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των χαμηλών εισοδημάτων, με στόχο την κοινωνική συνοχή. Η προσήλωσή μας στην υλοποίηση ενός μεταρρυθμιστικού μας προγράμματος παραμένει απόλυτη. Μετά τη σημερινή συμφωνία, προχωρούμε με τη φορολογική μεταρρύθμιση, που θα αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες διαρθρωτικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών, προχωρούμε με τη μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της αξιοκρατίας, καθώς, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, και με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για την βελτίωση των συντάξεων και τη διασφάλιση των μελλοντικών γενιών.

Η πλήρης αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100%, η μόνιμη συμφωνία που επιτεύχθηκε και η διεύρυνση του θεσμού αποδεικνύουν ότι με σχέδιο, υπευθυνότητα και συνεργασία μπορούμε να υπερβαίνουμε τις δυσκολίες, να διαφυλάσσουμε την κοινωνική συνοχή και να οικοδομούμε ένα μέλλον σταθερό, δίκαιο και ανθεκτικό για όλους».

Σε ερώτηση για τη Συμφωνία που είναι καταρχήν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η Συμφωνία είναι καταρχήν γιατί πολύ απλά ως Πολιτεία, ως Κυβέρνηση σεβόμαστε το θεσμικό πλαίσιο, ότι υπάρχουν ειδικές εσωτερικές διαδικασίες που είναι απόλυτα σεβαστές. Ευελπιστώ ότι προχωρούμε για την τελική συμφωνία».

Σε ερώτηση αν δεν ήταν τελικά εφικτή η ΑΤΑ για όλους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σημειώνω ότι η διεύρυνση με περίπου 55 χιλιάδες συμπατριώτες μας είναι σημαντική διεύρυνση και σημειώνω και το γεγονός που ανέφερα κατά τη δήλωση μου ότι, συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Η τελική συμφωνία είναι προϊόν συμβιβασμού, η προσπάθεια μας συνεχίζεται μέσα από ένα παραγωγικό και ουσιαστικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους».