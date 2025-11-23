Η Εθνική Κύπρου στο σκάκι πέτυχε μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις της σύγχρονης πορείας της, κατακτώντας την τρίτη θέση στο 9ο Πρωτάθλημα Μικρών Κρατών. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, στο Sun Hall Hotel, συγκεντρώνοντας τις εθνικές ομάδες των μικρών κρατών σε ένα άρτια οργανωμένο και υψηλού επιπέδου περιβάλλον.

Την Κύπρο εκπροσώπησαν οι:

• FM Αλεξάνδρος Ισαακίδης

• FM Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης • CM Ραφαήλ Αντωνίου

• Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

• Samuel Johannes Constantinou

Η Εθνική μας έδειξε σταθερότητα, αποφασιστικότητα και αγωνιστική ωριμότητα σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Κάθε παίκτης συνέβαλε ουσιαστικά στη συνολική επιτυχία, διαμορφώνοντας μία από τις πιο δυνατές παρουσίες της Κύπρου στα χρονικά του θεσμού. Η τρίτη θέση αποτελεί ιστορική στιγμή για το κυπριακό σκάκι. Αποδεικνύει την πρόοδο, τη σοβαρή δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια και τη σταθερή άνοδο της χώρας μας ανάμεσα στα Μικρά Κράτη. Οι διεθνείς μας έγραψαν ιστορία — και έδειξαν ότι το μέλλον του κυπριακού σκακιού είναι πιο φωτεινό από ποτέ.