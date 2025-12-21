Απτόητη η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Δεν κατάλαβε ακόμα τι έκανε λάθος.

Τη μια μέρα προήδρευε της επιτροπής, με μέλη από όλα τα κόμματα, συζητούσαν, διαπραγματεύονταν με τον υπουργό Οικονομικών για τη φορολογική μεταρρύθμιση, τα βρήκαν σε πολλά σημεία, έμειναν μερικά άλλα για την τελική συμφωνία, και την επομένη η κυρία πρόεδρος πήγε στο γραφείο του υπουργού, κάλεσε και τον ΔΗΣΥ εκεί (το είπε ο κ. Κουλλάς: μας κάλεσε το ΔΗΚΟ στο γραφείο του υπουργού) και τη ΔΗΠΑ και βγήκαν έξω και έκαναν δηλώσεις πως συμφώνησαν με την Κυβέρνηση αλλά θα κάνουν αυτοί τις αλλαγές στα νομοσχέδια, όχι η Κυβέρνηση.

Και γιατί παρακαλώ, κ. Κεραυνέ;

Και αυτοπροβλήθηκαν ως οι καλοί της υπόθεσης. Και οι άλλοι οι κακοί και ξεροκέφαλοι. Και τώρα που την κράζουν, δημοσίως αλλά κυρίως σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίες και μετέτρεψε η ίδια την επιτροπή σε εμπόλεμη ζώνη, έχει και παράπονο. Αλλά θα το ξανακάνει, λέει. Έχουμε εκλογές, όμως, τον Μάη. Και το ΔΗΚΟ κάνει τσουλήθρα στις δημοσκοπήσεις.

ΧΡΥΜΑ