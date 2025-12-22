Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναλύσεις μια κατάσταση ή ένα γεγονός. Οι πλείστοι επιλέγουν τον καθιερωμένο, σοβαρό λόγο, άλλοι χρησιμοποιούν τους αριθμούς ως βασικό στοιχείο ενίσχυσης των επιχειρημάτων τους και άλλοι περνούν τα μηνύματα που θέλουν, με ένα πιο ανάλαφρο τρόπο, γράφοντας όπως λέμε «έξω από το κουτί».

«Λάρνακα: Η πόλη που όλοι θέλουν για φιλενάδα, αλλά λίγοι θέλουν να παντρευτούν». Αυτό τον τίτλο χρησιμοποίησε ο CEO της Ask Wire, Παύλος Λοϊζου, για να αναλύσει την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ακινήτων της πόλης του Ζήνωνα.

Και ως φυσικό επακόλουθο, δεν μπορείς παρά να διαβάσεις το κείμενο. Το οποίο εμπεριστατωμένα και με συγκεκριμένα στοιχεία, αναλύει γιατί η Λάρνακα παραμένει εναλλακτική επιλογή και όχι ο βασικός προορισμός.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Λοϊζου επισημαίνει ότι «το κυρίαρχο κίνητρo των αγοραστών ακινήτων στη Λάρνακα, δεν είναι η μόνιμη εγκατάσταση, αλλά η επενδυτική απόδοση: Αγορά ακινήτου, βασική επίπλωση και αξιοποίησή του μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η κατοικία αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν και όχι ως μέρος μιας ζωντανής αστικής οικονομίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αγ.Αγ.