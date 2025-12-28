Για τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης της Γερμανίας προειδοποιεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (DIHK) Πέτερ ‘Αντριαν, ζητώντας τις «σωστές μεταρρυθμίσεις» από την κυβέρνηση και απευθύνοντας έκκληση προς τους εταίρους να συνεργαστούν για το καλό της χώρας.

«Αν δεν αντιμετωπίσουμε τις διαρθρωτικές προκλήσεις και δεν εφαρμόσουμε τις σωστές μεταρρυθμίσεις, ουσιαστικά δεν έχουμε καμία πιθανότητα να επιτύχουμε ξανά βιώσιμη και ισχυρή ανάπτυξη στη Γερμανία. Αν συνεχίσουμε έτσι, αν η οικονομία εξακολουθήσει να παραμένει στάσιμη ή η οικονομική ανάπτυξη παραμείνει τόσο υποτονική, τότε θα χάσουμε τη διεθνή μας ανταγωνιστικότητα», τονίζει ο κ. ‘Αντριαν, σε συνέντευξή του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa και επισημαίνει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χάνει όλο και περισσότερο τα περιθώρια ελιγμού της.

«Πρέπει τώρα – χωρίς όρους και προϋποθέσεις – να στείλουμε με συνέπεια όλα τα μηνύματα για την οικονομική ανάπτυξη», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει, στη βιομηχανία χάθηκαν τον τελευταίο χρόνο 170.000 θέσεις εργασίας, ενώ οι επενδύσεις σε βιομηχανικό εξοπλισμό έχουν μειωθεί στο επίπεδο του 2015. «Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χάσει μια δεκαετία από άποψη επενδύσεων», εξηγεί ο πρόεδρος του DIHK.

