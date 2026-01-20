Πλοίο του κολοσσού μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk πραγματοποίησε την πρώτη ασφαλή διέλευση από τη διώρυγα του Σουέζ τον Δεκέμβριο, ενώ έγινε ακόμη ένα ταξίδι τον Ιανουάριο. Τα πλοία της εταιρείας θα συνεχίσουν τακτικές διελεύσεις από τη διώρυγα, αφού η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή έχει βελτιωθεί.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς την αποκατάσταση της τάξης στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, αφότου οι Χούθι της Υεμένης ξεκίνησαν το 2023 τις επιθέσεις σε πλοία που διέρχονταν από την Ερυθρά Θάλασσα.

Αξίζει να αναφερθεί πως, παρόλο που το άνοιγμα της Διώρυγας είναι «καλός οιωνός» για τις ναυτιλιακές εταιρείες, τα κέρδη τους είναι πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά. Οι εταιρείες επωφελήθηκαν κατά κάποιον τρόπο από το κλείσιμο της διώρυγας, που ανάγκαζε τα πλοία να κάνουν τον γύρο της νότιας Αφρικής για να παραδώσουν με ασφάλεια το φορτίο τους και επέτρεπε στις εταιρείες να ναυλώνουν περισσότερα πλοία τους, με το αζημίωτο. Συνεπώς δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι μετοχές της Maersk υποχώρησαν έως και 7,3% την Πέμπτη, αναφέρει το Bloomberg, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δύο μηνών.

