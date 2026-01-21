Υπάρχουν υποψήφιοι βουλευτές που μένουν μακριά από τον λαϊκισμό και προτιμούν να μιλά το έργο τους. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου.

Το όνομα της ακούγεται όλο και πιο συχνά σε διάφορες συζητήσεις, όχι για το τι δήλωσε ή τι «κατάγγειλε», αλλά για την ενεργό της συμμετοχή και το έργο της, ειδικά μέσω του ΚΟΑΓ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης έχει προσφέρει στέγη σε πολλούς συμπολίτες μας που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα είχαν. Αυτή είναι μια επιτυχία που πρέπει να καταγραφεί στο βιογραφικό της, αφού ολόκληρη η ομάδα του ΚΟΑΓ κατάφερε να ξεπεράσει προβλήματα και να παράγει μονάδες. Τελευταίο παράδειγμα οι οικιστικές μονάδες στη Λεμεσό που θα δώσουν ανάσα σε αρκετούς συμπολίτες μας. Η κα. Κούσιου έδειξε πως μπορεί να παραχθεί έργο μακριά από λαϊκισμό και συγκρούσεις και φαίνεται πως ανήκει σε μια νέα γενιά στελεχών που ο τόπος έχει ανάγκη, ανεξαρτήτως ιδεολογιών.

Ζ.