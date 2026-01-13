Με την κατάθεση του θεμέλιου λίθου ξεκίνησε επίσημα η υλοποίηση του πρώτου έργου προσιτής στέγης ενοικίασης στη Λεμεσό, στην Ενορία Αγίου Νικολάου, ένα έργο που φιλοδοξεί να ενισχύσει ουσιαστικά το οικιστικό απόθεμα της πόλης και να προσφέρει ποιοτικές κατοικίες με χαμηλότερα ενοίκια από την αγορά.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, παρουσία του Νίκος Χριστοδουλίδης, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου που εντάσσεται στον πυρήνα της κρατικής στεγαστικής πολιτικής.

Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τον Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, σε τεμάχιο ιδιοκτησίας του Δήμος Λεμεσού, με κρατική χρηματοδότηση €16 εκατ., ενώ η συνολική επένδυση ξεπερνά τα €26 εκατ.

Τι περιλαμβάνει το έργο προσιτού ενοικίου

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η ανέγερση τεσσάρων εξαώροφων κτιρίων, τα οποία θα φιλοξενήσουν συνολικά 138 διαμερίσματα διαφορετικών τύπων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα στεγαστικών αναγκών:

Διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου

Διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων

Διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων

Διαμερίσματα τεσσάρων υπνοδωματίων

Τα διαμερίσματα θα διατεθούν αποκλειστικά προς ενοικίαση σε δικαιούχους προσιτής στέγης, με ενοίκια χαμηλότερα από τις υφιστάμενες τιμές της αγοράς στη Λεμεσό, σε μια από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη στεγαστική πίεση στην Κύπρο.

Ο σχεδιασμός του έργου βασίζεται στις αρχές της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης, με σύγχρονες αρχιτεκτονικές και τεχνικές προδιαγραφές, σεβασμό στο αστικό περιβάλλον και στόχο τη δημιουργία μιας οργανωμένης και λειτουργικής οικιστικής ενότητας.

Μοντέλο τριμερούς συνεργασίας

Το έργο αποτελεί αποτέλεσμα τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Κυβέρνησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΚΟΑΓ, με τον Οργανισμό να λειτουργεί ως εκτελεστικός βραχίονας της στεγαστικής πολιτικής του κράτους.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που υλοποιείται σε τέτοια κλίμακα έργο προσιτού ενοικίου μέσω συγκεκριμένου μοντέλου συνεργασίας, με κοινό στόχο την παροχή ποιοτικής και οικονομικά προσιτής στέγης σε νοικοκυριά που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις τιμές της ελεύθερης αγοράς.

Ο ρόλος του ΚΟΑΓ και η πολιτική διάσταση

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, με τον ΚΟΑΓ να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, ιδιαίτερα στον πυλώνα της αύξησης του οικιστικού αποθέματος.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑΓ, Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου, ανέδειξε τον πολυετή σχεδιασμό και τη διαχρονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημαίνοντας τη συμβολή τόσο της σημερινής όσο και της προηγούμενης Κυβέρνησης, καθώς και των υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έργο με κοινωνικό αποτύπωμα

Ο ΚΟΑΓ, μέσω του συγκεκριμένου έργου, επιδιώκει να προσφέρει βιώσιμες λύσεις στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας νέες δυνατότητες στέγασης, με έμφαση στη νέα γενιά και τα μεσαία εισοδήματα.