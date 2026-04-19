Αύριο κλείνουν 20 ημέρες από το κείμενο – βόμβα του Μακάριου Δρουσιώτη. Και αφήγημα να το πείτε, ήταν βόμβα.

Στις μέρες που πέρασαν, έχουν πολλαπλασιαστεί αυτοί που θεωρούν παραμύθι εκείνο το δημοσίευμα και έχουν μειωθεί όσοι πίστεψαν πως βγήκε στην επιφάνεια μία νάρκη, τεραστίων διαστάσεων. Και αρκούσε ένα άγγιγμα για να εκραγεί και να τα κάνει όλα λαμπόγυαλο.

Πέρασαν 20 μέρες σχεδόν, ασχολείται νυχθημερόν, μας λένε, η Αστυνομία, αλλά ακόμα δεν μάθαμε από επίσημα χείλη κάποια πράγματα, που μπορεί να εμπίπτουν στη σφαίρα του κουτσομπολιού, αλλά ίσως μέσω αυτών, αν μάθουμε την αδιαπραγμάτευτη αλήθεια έστω γι’ αυτά, να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα και για τα θεσμικής σημασίας θέματα που έχουν εγερθεί.

Είχε γράψει τότε η στήλη πως, και νουβέλα να είναι όλα αυτά, δεν είναι ερωτική νουβέλα.

Παρόλα αυτά, τα θέματα στα οποία έχει κάποια εξ ακοής πρόσβαση η κοινωνία όλες αυτές τις μέρες, από τα δημοσιεύματα, τις διαρροές, τους ισχυρισμούς, δεν είναι τα πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικο-θεσμικά ζητήματα που επισήμανε αρχικά ο Μακάριος, συνθλίβοντας τα, έστω, κάτω από το πιπεράτο δράμα της Σάντης, όπως μας την πρωτογνώρισε.

Έχουμε κολλήσει στην κοπέλλα, τα παιδικά της χρόνια, τις σχέσεις της, τα μηνύματα της, τις εφαρμογές της, τη φαντασία της.

Ακόμα κι έτσι, δεν μάθαμε από τις Αρχές ούτε τα βασικά της κουτσομπολίστικης, ας πούμε, διάστασης της ιστορίας αυτής. Αν, όπως διαδίδεται, το πουλόβερ που εμφάνισε ο Μακάριος ξηλώνεται με το που το αγγίζεις, έχει σημασία να το ξέρουμε. Κι ας ξεκινήσουν από τα απλά, για να μην οργιάζει αν μη τι άλλο και η μέση φαντασία.

Μείναμε, π.χ., με την απορία: Πόσα παιδιά γέννησε η Σάντη; Πόσα ζουν; Δεν ζητούμε περισσότερα στοιχεία, αν δεν ενδιαφέρουν τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Αλλά ούτε αυτό; Πόσα παιδιά γέννησε, πόσα έχει; Ήταν ψευδή τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίχθηκε εξ αρχής το ενδιαφέρον των ανθρώπων που ενέπλεξε η Σάντη; Να μας πουν το Υπουργείο Εσωτερικών και το Αρχείο Πληθυσμού.

Πήγε ή δεν πήγε Γερμανία; Φιλοξενήθηκε ή όχι σε καταφύγιο κακοποιημένων γυναικών; Από την Αστυνομία διαρρέει πως δεν πήγε ποτέ. Δούλευε, λέχθηκε, σε κατάστημα στην Κύπρο τότε, πήγε και στο ΓεΣΥ (αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου, κοπέλια;), έβαζε και κάρτες στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Δεν αρκεί να λέγεται αυτό, έτσι που ήρθαν τα πράγματα. Δεν φαίνεται στο αεροδρόμιο αν πήγε ή δεν πήγε, με αεροπορικό εισιτήριο, Γερμανία; Πήγε από Τύμπου; Κι έτσι να είναι, δεν ξέρουν οι Γερμανοί αν πάτησε τα χώματά τους ή όχι; Δεν πήραν τηλέφωνο οι ανακριτές σε αυτό το κέντρο φιλοξενίας με τη «θαυμάσια θέα» και τις εξυπηρετικές κοπέλες; Γιατί διαρρέουν πως «δεν πήγε» και δεν μας λένε πού το ξέρουν;

Πήγε – έζησε στη Νίκαια η κοπέλα; Πώς πήγε, πότε, με ποιον; Έχει εκεί σπίτι το άλλο μέρος; Είναι και η «κουρσούα» η κόκκινη από το ίντερνετ;

Όντως ο άνθρωπος συνάντησε πρώτη φορά την κοπέλα το 2020; Δεν υπάρχει καμία μαρτυρία για προηγούμενη συνάντηση τους; Οι συγγενείς της μεν και του δε ρωτήθηκαν ή όχι; Τι είπαν; Οι γείτονες; Δεν είδαν και δεν άκουσαν ποτέ πριν το 2020 τον κύριο οι στενοί συγγενείς/φίλοι της μιας και οι συγγενείς/φίλοι του άλλου;

Γράφτηκε από αστυνομικό χέρι πως η κυρία είχε «κόλλημα» με τον κ. Χριστοδούλου. Γιατί; Πού τον ήξερε, αφού τα μηνύματα γράφτηκαν, όπως κι αν γράφτηκαν, πριν το 2020 που συνάντησε, λέει, πρώτη φορά ο ένας την άλλη; Δεν έπαιζε σε σίριαλ ο άνθρωπος για να είναι γνωστός.

Στις τράπεζες έψαξε άραγε η Αστυνομία; Υπάρχουν λογαριασμοί ή καταθέσεις-αναλήψεις που ίσως συνδέουν κάποιους της ιστορίας; Θα μας πουν, δεν λέγονται αυτά δημοσίως; Ε, γιατί λέγονται τόσα άλλα, που βολεύουν τη μια πλευρά του βιβλίου;

Ένας Λιβέρας, κάτι, που αναφέρεται σε κάποια μηνύματα, είναι υπαρκτό πρόσωπο; Αν δεν κάνω λάθος είναι ο μόνος απ’ όσους κατονομάζονται που δεν είδα να βγαίνει και να διαψεύδει κάθε γνώση ή σχέση με τη Σάντη ή το άλλο μέρος.

Ο τέως δικαστής έχει να δώσει σημεία ζωής στα ΜΜΕ καμιά δεκαπενταριά μέρες. Είχε πει πως θα εξηγούσε στην Αστυνομία πώς εξελίχθηκε η ιστορία. Από τότε βγήκαν πολλά άλλα στη δημοσιότητα, αλλά ούτε αυτός θέλησε να πει κάτι δημόσια. Δικαίωμά του σεβαστό. Προφανώς η Αστυνομία αντιλαμβάνεται τη σημασία να μην αιωρούνται ιστορίες για έναν άνθρωπο που πέρασε από τέτοια αξιώματα. Οφείλουν να ξεκαθαρίσουν αν υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί ή καταπίστευμα στο εξωτερικό, αν μη τι άλλο. Άλλο να λέει η κοπέλα «εν πελλάρες» και άλλο να πει κάποιος από τις Αρχές κάτι συγκεκριμένο και δεσμευτικό.

Μόκο και από τον τέως Γενικό Εισαγγελέα. Εμφανίζεται να έχει μιλήσει σε κάποιον που παρενοχλούσε τον αδελφό του και το πήρε πάνω του, τάχα, και του είπε, οκ, τέρμα, δεν θα ασχοληθεί, άσε τον ήσυχο κι εσύ. Μια διάψευση, έστω; Ή μια επιβεβαίωση.

Πολλά από τα πιο πάνω ίσως να έχουν ερευνηθεί και απαντηθεί από την Αστυνομία. Είναι τέτοια η υπόθεση και η κατάσταση, που πρέπει να σκεφτούν αν πρέπει να γίνει κοινωνός και η κοινή γνώμη.

ΥΓ – Η φωτογραφία είναι από το προωθητικό υλικό του γνωστού τραγουδιού «4th of July, Asbury Park (Sandy)», γνωστότερου ως «Sandy», που έγραψε ο Bruce Springsteen το 1973 και το οποίο περιλαμβανόταν στο άλμπουμ The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle. Το τραγούδι ξεκινά με τους στίχους «Sandy, the fireworks are hailing over Little Eden tonight, Forcing a light into all those stony faces left stranded on this warm July».