Επανέρχεται με νέα ανάρτηση ο Μακάριος Δρουσιώτης σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη». Όπως αναφέρει «βρίσκεται σε εξέλιξη μια επικοινωνιακή προσπάθεια απαξίωσης, ακόμη και εξευτελισμού του».

«Να διαβεβαιώσω τους ανθρώπους που με εμπιστευτήκαν μέχρι τώρα ότι ξέρω τι λέω και τι κάνω», σημειώνει.

Την ίδια ώρα ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα θα παρουσιάσει έρευνα για τις εκποιήσεις ακινήτων. «Για το πως εκπονήθηκε και πως εφαρμόστηκε ένα οργανωμένο σχέδιο υφαρπαγής περιουσιών, με αφορμή την ανάγκη επίλυσης του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων», τονίζει.

Αυτούσια η ανάρτηση

Βρίσκεται σε εξέλιξη μια επικοινωνιακή προσπάθεια απαξίωσης, ακόμη και εξευτελισμού μου. Ασφαλώς και ένας άνθρωπος από μόνος του βρίσκεται σε μειονεκτική θέση απέναντι από αυτή τη λαίλαπα.

Να διαβεβαιώσω τους ανθρώπους που με εμπιστευτήκαν μέχρι τώρα ότι ξέρω τι λέω και τι κάνω.

Η αλήθεια θα επικρατήσει. Τη Δευτέρα θα παρουσιάσω μια έρευνα που έχω κάνει για τις εκποιήσεις ακινήτων.

Για το πως εκπονήθηκε και πως εφαρμόστηκε ένα οργανωμένο σχέδιο υφαρπαγής περιουσιών, με αφορμή την ανάγκη επίλυσης του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η έρευνα στηρίζεται σε επίσημα έγγραφα, όμως το ερέθισμά μου ήταν τα μηνύματα, για τα οποία το σύστημα εξουσίας έχει προαποφασίσει ότι είναι πλαστά. Και είχε λόγους να το κάνει.