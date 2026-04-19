Ξαφνικά η πλειοψηφία της Βουλής αποφάσισε την Πέμπτη να δώσει παράταση μερικών μηνών στους επαγγελματίες – επιχειρηματίες της ανάπτυξης γης που έχουν εκκρεμούσες αιτήσεις για πολεοδομική άδεια, στην αρμόδια πολεοδομική αρχή.

Μέσα σε αυτή την παράταση, όσες αιτήσεις εγκριθούν μέχρι τέλος του χρόνου θα επωφεληθούν με μειωμένο ΦΠΑ 5%, στη βάση του παλιού χαλαρού «τυφλού» συστήματος φοροαπαλλαγής, που ευνοούσε τους ντιβέλοπερς, σε μεγάλο ποσοστό.

Και για να δικαιολογήσει αυτή την απόφαση της Βουλής, η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε πως «δεν επιθυμούμε να μετακυλήσουμε τις επιπτώσεις από τις καθυστερήσεις των τοπικών αρχών στους αγοραστές ακινήτων και ιδιαίτερα της πρώτης κατοικίας».

Μα ποιους αγοραστές, κ. Ερωτοκρίτου; Αφού μιλούμε για αιτήσεις έκδοσης πολεοδομικής άδειας. Μιλούμε για ανύπαρκτες οικοδομές. Πού βρήκαν τους αγοραστές πρώτης κατοικίας τα άδεια οικόπεδα και τα χωράφια; Ή μήπως πιστεύετε πως θα επωφεληθούν μελλοντικά του μειωμένου ΦΠΑ (για μεγάλες κατοικίες) τα νεαρά ζευγάρια και τα νοικοκυριά του μεροκαμάτου;

ΧΡΥΜΑ