Η ετοιμασία περίπου 1.000 οικιστικών μονάδων προσιτού ενοικίου αποτελεί απτό αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής για αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κάνοντας λόγο για ξεκάθαρη πολιτική βούληση και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του πρώτου οικιστικού συγκροτήματος προσιτού ενοικίου του Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «η υπεύθυνη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης φέρνει απτά αποτελέσματα».

Όπως σημείωσε, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επανενεργοποίηση του ΚΟΑΓ μετά από τρία χρόνια, γεγονός που, όπως είπε, εξηγεί και τη σημερινή παρουσία της πολιτειακής ηγεσίας στο συγκεκριμένο έργο. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η επανεκκίνηση του Οργανισμού δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική ενίσχυση από το κράτος, αλλά συνοδεύεται και από την παραχώρηση εκτελεστικών εξουσιών, που επιτρέπουν την ταχεία υλοποίηση έργων.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε στάδιο ετοιμασίας σε παγκύπρια βάση περίπου 1.000 οικιστικές μονάδες, εξέλιξη που –όπως τόνισε– συνιστά «την απόλυτη απόδειξη της πολιτικής μας βούλησης να αντιμετωπίσουμε μια σημαντική πρόκληση», αναφερόμενος στο στεγαστικό ζήτημα.