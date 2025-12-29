Συμφωνία για την παραχώρηση επιπρόσθετης χρηματοδότησης ύψους €12 εκατ. προς τον Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) υπέγραψαν σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Οργανισμός, με στόχο την ανέγερση μονάδων προσιτού ενοικίου στον Δήμος Στροβόλου.

Τη συμφωνία υπέγραψαν, εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Γενικός Διευθυντής δρ. Ελίκκος Α. Ηλία, και εκ μέρους του ΚΟΑΓ η Γενική Διευθύντρια κα Ελένη Συμεωνίδου.

54 διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων

Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί συνέχεια απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για ενίσχυση του ΚΟΑΓ, με σκοπό την παραγωγή 54 διαμερισμάτων δύο υπνοδωματίων, τα οποία θα διατεθούν σε δικαιούχους προσιτού ενοικίου στον Στρόβολο.

Το έργο εντάσσεται στην ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική του κράτους, και ειδικότερα στον πυλώνα της αύξησης του οικιστικού αποθέματος, με έμφαση στην παραγωγή προσιτών κατοικιών.

Ενίσχυση του ρόλου του ΚΟΑΓ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, μέσα από σειρά αποφάσεων επιδιώκεται η περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του ΚΟΑΓ, ώστε αφενός να υλοποιήσει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του και αφετέρου να προχωρήσει σε επιπρόσθετα στεγαστικά έργα, συμβάλλοντας στην άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο πλήττει εντονότερα χαμηλά και μεσαία αμειβόμενα νοικοκυριά.

Υπενθυμίζεται ότι, από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη επανενεργοποίησε τον ΚΟΑΓ, εκχωρώντας του αναβαθμισμένο ρόλο και αναθέτοντάς του εκτελεστικές αρμοδιότητες για την εφαρμογή των στεγαστικών σχεδίων του κράτους.

Σε εξέλιξη και νέα έργα προσιτού ενοικίου

Στο πλαίσιο αυτό, με κρατική συνεισφορά €16 εκατ., βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή έργο προσιτού ενοικίου στην περιοχή Αγίου Νικολάου στον Δήμος Λεμεσού. Παράλληλα, μέσω άλλων πολιτικών και μέτρων, διασφαλίστηκε σταθερή ροή εσόδων προς τον Οργανισμό, επιτρέποντας την επιτάχυνση της υλοποίησης των προγραμμάτων του.

Εντός του 2025, ξεκίνησε σε φάσεις η κατασκευή 181 προσιτών μονάδων, ενώ ταυτόχρονα προγραμματίζεται η έναρξη κατασκευής ακόμη 258 μονάδων, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της προσφοράς προσιτής στέγης στην Κύπρο.