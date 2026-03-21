Έλεος, δεν μπορούν να λεν ό,τι θέλουν χωρίς αντίλογο. Θα αποζημιωθούν με δημόσιο χρήμα για όλα τα ζώα που θα θανατωθούν για να μην μολυνθούν και όλα τα άλλα και να μην θανατωθούν και «πεταχθούν» όσα θα μολύνονται στη συνέχεια, λόγω της ξεροκεφαλιάς και της ασυνειδησίας τους. Θα αποζημιωθούν, για τις τροφές, για τους σανούς, τις μεταφορές, το απωλεσθέν κέρδος.

Αλλά, διαβάζουμε στον reporter ότι ο κ. Σωτήρης από την Κυθρέα και τώρα κτηνοτρόφος στην Κοφίνου είπε πως «κανένας δεν γλυτώνει με το τροπάριο που προσπαθεί η Κυβέρνησή μας να εξολοθρεύσει την κτηνοτροφία. Εμαύρισε ο ουρανός, εμαυρίσαν τα όρη, κάθε μέρα σκοτώνουν τα κοπάδια μας τούτοι οι αιμοβόροι».

Καλά, κ. Σωτήτη, αν τούτοι οι αιμοβόροι δεν τα εσκότωναν για να μην μολυνθούν όλα τα αμνοερίφια της Κύπρου, τι είχατε υπόψη σας να κάνετε με τα ζώα σας; Να τα φροντίζετε μέχρι τα βαθιά γεράματα (τους) και να πεθάνουν από θάνατο φυσικολογικό; Θα τα θάβατε και στο κοιμητήριο, με παπά και νεκροθάφτες;

Και τότε πως τρώμεν οι Κύπριοι 50,000 αρνιά και ρίφκια κάθε Πάσχα, κάθε Δεκαπενταύγουστο και κάθε Χριστούγεννα (3χ50,0000 προφανώς); Είστε και εσείς αιμοβόροι που οδηγείτε στη σφαγή μωρά αρνιά και κατσικάκια, χωρίς καν να είναι μολυσμένα και επικίνδυνα για τον υπόλοιπο ζωικό πληθυσμό; Είστε αιμοβόροι που οδηγείται κάθε καλοκαίρι κατά χιλιάδες στη σφαγή ηλικωμένα ζώα για να γίνουν οφτό κλέφτικο, με πατάτες, μπύρα και κρεμμύδι;

Διεκδικήστε λογικές αποζημιώσεις, σας στηρίζει το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, παρ’ ότι δεν είστε άμοιροι ευθυνών για τη μόλυνση των ζώων σας. Αλλά, όχι άλλη κοροϊδία.

ΥΓ Κυρία υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι με το ζόρι. Όσοι δεν συμμορφώνονται, αποκλεισμός των υποστατικών τους, δεν θα μπαίνει – δεν θα βγαίνει κανένας, διορία 2-3 ημερών να το χωνέψουν οι αργοί στην κατανόηση και, αν επιμένουν, οριστικός αποκλεισμός από κάθε δικαίωμα για αποζημειώσεις. Να τα φαν μόνοι τους, στις μάντρες τους.

ΧΡΥΜΑ