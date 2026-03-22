Στο εκτενές ρεπορτάζ για τις νέες τάσεις στον κόσμο των εργοδοτών, του Άγγελου Αγγελοδήμου, που δημοσιεύεται στη σημερινή έκδοση του περιοδικού Insider, του Ομίλου Φιλελεύθερος, περιλαμβάνεται μία παράγραφος που για τη γνώμη του υπογράφοντος είναι όλα τα λεφτά. Γιατί τη ζουν χιλιάδες εργαζόμενοι. Στην Κύπρο και παντού.

Δεν αρκούν μόνο οι επενδύσεις, οι ακριβοί διευθυντές, η ψηφιοποίηση, τα γρήγορα κομπιούτερ, οι συνδέσεις fiber, η AI. Προέχουν το καλό κλίμα, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η αυτοθυσία, η ακεραιότητα, η εντιμότητα, η δίκαιη ανέλιξη στους εργασιακούς χώρους. Η τοξικότητα σκοτώνει τις επενδύσεις και αδρανοποιεί το ανθρώπιονο κεφάλαιο.

Η παράγραφος – όλα τα λεφτά στο ρεπορτάζ του Αγγελοδήμου:

«Μια αδύναμη εταιρική κουλτούρα μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ανασφαλείς, μη υποστηριζόμενοι ή μη εμπνευσμένοι.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο ηθικό, μειωμένη παραγωγικότητα και αυξημένη τοξικότητα. Μια τοξική εταιρική κουλτούρα ταλαιπωρείται από αρνητικότητα, όπου οι εργαζόμενοι νιώθουν στην καλύτερη περίπτωση πως δεν έχουν κίνητρα, ή στη χειρότερη νιώθουν ανασφάλεια.

Μπορεί να υπάρχουν κουτσομπολιό, πισώπλατα μαχαιρώματα, κακές συνήθειες και ένα γενικευμένο αίσθημα καχυποψίας. Κι ενώ αυτό ακούγεται ακραίο, στην πραγματικότητα δεν είναι, μια μέτρια εταιρική κουλτούρα, όπου εργαζόμενοι και ηγεσία δρουν μηχανικά, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε κάτι πολύ πιο δυσάρεστο.

Ζητήματα όπως, έλλειψη αξιών, αναποτελεσματική ηγεσία και καμία αίσθηση του “ανήκειν” μπορούν να καταστρέψουν την εμπιστοσύνη και το ηθικό των εργαζομένων. Αντίθετα, εργαζόμενοι που βιώνουν μια θετική κουλτούρα έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσφέρουν μια επιπλέον σημαντική ώθηση στην εργασία τους».

