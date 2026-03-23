Γράψαμε την Παρασκευή για τη διαγραφή των αποθηκευμένων κιλοβατώρων αλλά και για τις επικείμενες περικοπές στην παραγωγή από οικιακά φωτοβολταϊκά.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως τα φωτοβολταϊκα, είτε με τον μηδενισμό της αποθηκευμένης παραγωγής, είτε ακόμη και με τους περιορισμούς στην παραγωγή, εξακολουθούν να συμφέρουν.

Αυτό που αλλάζει είναι το χρονικό διάστημα της απόσβεσης. Αν δεν είναι στα 3 χρόνια, άντε να γίνει στα 4 και ενώ έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15 χρόνια.

Ναι, συμφέρει να έχεις παρά να μην έχεις και αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο.

Ζακ.