Η Συρία σχεδιάζει να αναβιώσει τη χειμαζόμενη αεροπορική της βιομηχανία, αγοράζοντας νέα αεροσκάφη από την Airbus SE και προχωρώντας στην ανακατασκευή του κύριου διεθνούς αεροδρομίου της Δαμασκού, καθώς η χώρα ανοίγει σταδιακά μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Η κυβέρνηση υπέγραψε αρχική συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 250 εκατ. δολαρίων για την αγορά έως και 10 αεροσκαφών Airbus A320 για λογαριασμό της Syrian Airlines, του εθνικού αερομεταφορέα, σύμφωνα με ανακοίνωση της UCC Holding με έδρα το Κατάρ. Στο σχήμα συμμετέχουν εταιρείες από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία.

Σύμφωνα με την UCC, μεταξύ των συμμετεχουσών εταιρειών είναι η TAV (τουρκικός διαχειριστής αεροδρομίων) και η Assets Investments USA, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Το συνολικό επενδυτικό σχέδιο φθάνει τα 4 δισ. δολάρια, εκ των οποίων τα περισσότερα θα διατεθούν για την επέκταση και πλήρη ανακατασκευή του Διεθνούς Αεροδρομίου της Δαμασκού.

Όπως ανέφερε και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπαράκ, το μέλλον μιας ευημερούσας και ειρηνικής Συρίας εξαρτάται από τη συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους, όπως η UCC από το Κατάρ και οι τουρκικές Cengiz και Kalyon, που κέρδισαν την παραχώρηση Build-Operate-Transfer (BOT) για το νέο αεροδρόμιο.

Αν οριστικοποιηθεί, η συμφωνία θα ενισχύσει ουσιαστικά τις υποδομές της χώρας που καταστράφηκαν από τον πόλεμο. Ήδη διεθνείς αεροπορικές εταιρείες όπως η Emirates και η Turkish Airlines έχουν ξαναρχίσει τις πτήσεις προς τη Δαμασκό, όπου οι υποδομές είναι σε επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης.

Η Syrian Airlines διαθέτει σήμερα 12 αεροσκάφη, κυρίως τύπου Airbus A320 και A340, αν και τα περισσότερα παραμένουν εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με την πλατφόρμα Planespotters. Μαζί με τη Cham Wings, ο κρατικός αερομεταφορέας ήταν υπό σκληρές κυρώσεις από ΗΠΑ και ΕΕ, με απαγορεύσεις για πτήσεις και προμήθεια ανταλλακτικών.

Το έργο του αεροδρομίου έρχεται σε συνέχεια πολλαπλών συμφωνιών δισεκατομμυρίων με χώρες της περιοχής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, για τουριστικά ξενοδοχεία, οδικά έργα και σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, δίνοντας ώθηση στην κυβέρνηση του μεταβατικού Προέδρου Αχμέτ Αλ-Σαράα.

Η Συρία προσβλέπει σε συνολικές επενδύσεις 6 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δηλώσεις υπουργών.

Ο εμφύλιος πόλεμος που ξεκίνησε το 2011 κορυφώθηκε με την ανατροπή του Μπασάρ Αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο. Ο πόλεμος άφησε εκατομμύρια εκτοπισμένους και μεγάλο μέρος της χώρας σε ερείπια.

newmoney.gr