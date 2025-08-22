Η Nvidia ανέστειλε την παραγωγή του νέου της τσιπ H20, έπειτα από τις πιέσεις του Πεκίνου προς κινεζικές εταιρείες να αποφύγουν τη χρήση του, κυρίως για κυβερνητικούς σκοπούς, επικαλούμενο ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Η απόφαση περιπλέκει τις προσπάθειες του αμερικανικού κολοσσού να ανακτήσει δισεκατομμύρια από τα χαμένα έσοδα στην Κίνα.

Στάση προμηθευτών

Σύμφωνα με πηγές, η Nvidia ζήτησε από την Amkor Technology (Αριζόνα), που αναλαμβάνει την προηγμένη συσκευασία του τσιπ, και από τη Samsung Electronics (Ν. Κορέα), που προμηθεύει μνήμη, να σταματήσουν την παραγωγή. Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, ζητήθηκε και από τη Foxconn να αναστείλει εργασίες που σχετίζονται με τα H20.

Αντίδραση της Nvidia

Εκπρόσωπος της εταιρείας απάντησε στο CNBC ότι «η Nvidia διαχειρίζεται συνεχώς την αλυσίδα εφοδιασμού της για να αντιμετωπίσει τις συνθήκες της αγοράς», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αυξήσει τα έσοδα από τις πωλήσεις αμερικανικών τεχνολογικών προϊόντων στην Κίνα, ενώ η κινεζική κυβέρνηση προσπαθεί να ενισχύσει την τεχνολογική αυτονομία της και να περιορίσει την εξάρτηση από αμερικανικά τσιπ.