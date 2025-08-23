Σήμα για επερχόμενες μειώσεις επιτοκίων έδωσε ο Τζερόμ Πάουελ με την ομιλία του στο ετήσιο οικονομικό φόρουμ του Jackson Hole στο Ουαϊόμινγκ.

Υφιστάμενος εδώ και καιρό τις ασφυκτικές πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης,ο επικεφαλής της Fed προετοίμασε τις αγορές για επερχόμενες μειώσεις στα επιτόκια, καθώς όπως τόνισε «οι συνθήκες ενδέχεται» να τις δικαιολογούν.

Ωστόσο σημείωσε πως οι δασμοί συμβάλλουν στην άνοδο του πληθωρισμού «και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψιν μας»: «Είναι επίσης πιθανό, ωστόσο, η ανοδική πίεση στις τιμές από τους δασμούς να πυροδοτήσει μια πιο διαρκή δυναμική πληθωρισμού, και αυτός είναι ένας κίνδυνος που πρέπει να αξιολογηθεί και να αντιμετωπιστεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Με τη (νομισματική) πολιτική σε περιοριστικό έδαφος, οι βασικές προοπτικές και η μεταβαλλόμενη ισορροπία των κινδύνων μπορεί να δικαιολογούν την προσαρμογή της στάσης μας», δήλωσε κατά την ετήσια ομιλία του στο Τζάκσον Χόουλ του Ουαϊόμινγκ.

Καμπανάκι για τις αβεβαιότητες

«Φέτος, η οικονομία αντιμετώπισε νέες προκλήσεις. Οι σημαντικά υψηλότεροι δασμοί των εμπορικών μας εταίρων αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Η αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική οδήγησε σε απότομη επιβράδυνση της αύξησης του εργατικού δυναμικού. Μακροπρόθεσμα, οι αλλαγές στις φορολογικές, δημοσιονομικές και ρυθμιστικές πολιτικές ενδέχεται επίσης να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα. Υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με το πού θα καταλήξουν τελικά όλες αυτές οι πολιτικές και ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στην οικονομία», προειδοποίησε ο επικεφαλής της Fed.

Αποφάσεις βάσει των στοιχείων

Ενώ δεν σχολίασε συγκεκριμένα τα αιτήματα του Λευκού Οίκου για μειώσεις επιτοκίων, ο Πάουελ υπογράμμισε τη σημασία της ανεξαρτησίας της Fed: ««Τα μέλη της FOMC (Federal Open Market Committee) θα λάβουν αυτές τις αποφάσεις, βασιζόμενα αποκλειστικά στην εκτίμησή τους για τα δεδομένα και τις επιπτώσεις τους στις οικονομικές προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων. Δεν θα παρεκκλίνουμε ποτέ από αυτή την προσέγγιση», δήλωσε.

Φαίνεται πάντως πως υπάρχει επιφυλακτικότητα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα αναφορικά με τις προοπτικές: «Βραχυπρόθεσμα, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό τείνουν προς τα πάνω, ενώ οι κίνδυνοι για την απασχόληση τείνουν προς τα κάτω — μια δύσκολη κατάσταση», σημείωσε ο Τζερόμ Πάουελ.

Οι παρατηρήσεις του Πάουελ έχουν φέρει ράλι στη Wall Street, με τον Dow να ανεβαίνει 800 μονάδες.

«Η ισορροπία των κινδύνων φαίνεται να μετατοπίζεται», δήλωσε ο Πάουελ και προσέθεσε: «Ενώ η αγορά εργασίας φαίνεται σταθερή, πρόκειται για ένα περίεργο είδος ισορροπίας που προκύπτει από μια σημαντική επιβράδυνση τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση εργαζομένων».

Αυτό έχει οδηγήσει σε μια «ασυνήθιστη κατάσταση» στην οποία οι κίνδυνοι για χειρότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας αυξάνονται, είπε. «Και αν αυτοί οι κίνδυνοι υλοποιηθούν, μπορούν να το κάνουν γρήγορα με τη μορφή απότομα υψηλότερων απολύσεων και αυξανόμενης ανεργίας», δήλωσε ο Πάουελ.

Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου η συνεδρίαση της Fed

Ο Τραμπ πιέζει τη Fed να μειώσει τα επιτόκια, επικαλούμενος τα -κατά τη γνώμη του- ισχυρά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και τον συγκρατημένο πληθωρισμό.

Για την ώρα ο Πάουελ αγνοούσε αυτή την πίεση, υποστηρίζοντας ότι η Κεντρική Τράπεζα υιοθετεί την προσέγγιση «βλέποντας και κάνοντας» και τηρεί στάση αναμονής έναντι του πιθανού αντίκτυπου των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ στον πληθωρισμό.

Η επόμενη συνεδρίαση της Fed είναι προγραμματισμένη για 17 και 18 Σεπτεμβρίου.

Για τον Πάουελ, η θητεία του οποίου ως προέδρου της Fed λήγει τον Μάιο του 2026, θα μπορούσε να είναι η τελευταία σημαντική ομιλία του ως επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στο συμπόσιο που διοργανώνεται από τη Fed του Κάνσας.