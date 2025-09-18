Η Nvidia ανακοίνωσε την Πέμπτη επένδυση ύψους 5 δισ. δολαρίων στην Intel, οδηγώντας τη μετοχή της τελευταίας σε άνοδο 12% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Wall Street.

Η συμφωνία προβλέπει την κοινή ανάπτυξη τσιπ για υπολογιστές και κέντρα δεδομένων. Η Intel θα σχεδιάζει κεντρικούς επεξεργαστές για data centers, οι οποίοι θα συνδυάζονται με τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia. Μια ιδιόκτητη τεχνολογία της Nvidia θα επιτρέπει τη γρηγορότερη επικοινωνία μεταξύ των δύο σειρών τσιπ.

Στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων, η Nvidia θα παρέχει στην Intel ένα προσαρμοσμένο τσιπ γραφικών, που θα συνεργάζεται με τους κεντρικούς επεξεργαστές της δεύτερης με τις ίδιες υψηλές ταχύτητες.

Η Nvidia προσφέρθηκε να καταβάλει 23,28 δολάρια ανά μετοχή για τις νέες μετοχές της Intel, χαμηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο στα 24,90 δολ., αλλά πάνω από την τιμή των 20,47 δολ. που πλήρωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ για το 10% μερίδιο της Intel.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Nvidia αναμένεται να καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της Intel, με πιθανό ποσοστό άνω του 4%. Οι δύο εταιρείες δεσμεύτηκαν να δημιουργήσουν «πολλαπλές γενιές» νέων προϊόντων, με τη συνεργασία να βασίζεται στην αμοιβαία παροχή τσιπ.

Για την Intel, που τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται να ανακάμψει, η στήριξη της Nvidia αποτελεί στρατηγική ανάσα. Η αμερικανική εταιρεία, άλλοτε κορυφαία στον χώρο των τσιπ, διόρισε νέο CEO, τον Lip-Bu Tan, τον περασμένο Μάρτιο.

Η συμφωνία δεν αφορά τις παραγωγικές μονάδες της Intel, οι οποίες, σύμφωνα με αναλυτές, θα χρειαστούν μεγάλο πελάτη όπως η Nvidia, η Apple, η Qualcomm ή η Broadcom για να επιβιώσουν. Ωστόσο, η επένδυση ενισχύει τη ρευστότητα της Intel, λίγες εβδομάδες μετά τα 2 δισ. δολ. από τη Softbank και τα 5,7 δισ. δολ. από την αμερικανική κυβέρνηση.