Η αμερικανική κατασκευάστρια ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands υπέβαλε τη Δευτέρα αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς προστασίας πτώχευσης (Κεφάλαιο 11) στο Τέξας, επιβαρυμένη από χρέη που ξεπερνούν τα 10 δισ. δολάρια. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έλαβε δάνεια ύψους 1,1 δισ. δολαρίων για να στηρίξει τις δραστηριότητές της, οι οποίες θα συνεχιστούν κανονικά εκτός ΗΠΑ.

Η πίεση από μια σειρά εξαγορών και τα επιβαρυμένα οικονομικά της μεγέθη οδήγησαν στην κατάρρευση, ενώ η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την πρόσφατη πτώχευση της Tricolor Holdings στον τομέα στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, προκαλεί ανησυχίες για περαιτέρω αστάθεια στις αγορές δανείων και πίστωσης.

Οι πιστωτές και οι τράπεζες προσπάθησαν να αναδιαρθρώσουν χρέος ύψους 6 δισ. δολαρίων, ωστόσο η εμπιστοσύνη των επενδυτών είχε ήδη υπονομευθεί. Η Fitch είχε υποβαθμίσει την περασμένη εβδομάδα την πιστοληπτική ικανότητα της First Brands, επισημαίνοντας ότι οι επιλογές διαχείρισης του χρέους είχαν περιοριστεί σε λύσεις εκτός αγοράς.

Η κατάρρευση της αξίας των δανείων της εταιρείας κατέστησε αναπόφευκτη την αίτηση πτώχευσης. Στα εμπορικά σήματα που ανήκουν στον όμιλο περιλαμβάνονται τα Raybestos (φρένα), οι TRICO (υαλοκαθαριστήρες) και τα FRAM (φίλτρα), τα οποία παραμένουν γνωστά στην αμερικανική αγορά ανταλλακτικών.

Forbes