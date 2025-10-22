Οι Καναδικές και Ιταλικές λιμενικές αρχές ηγούνται παγκοσμίως σε επιθεωρήσεις και κρατήσεις πλοίων, σύμφωνα με την ανάλυση του RISK4SEA για τους πιο απαιτητικούς λιμένες του 2025.

Λιμένες με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα

Στην κατηγορία “All Ships”, πρώτο αναδεικνύεται το Porto Nogaro (Ιταλία), ακολουθούμενο από το Quebec City (Καναδάς) και το Savona (Ιταλία). Και τα τρία λιμάνια εμφανίζουν υψηλούς δείκτες DCS (Deficiency Concentration Score) και DER (Detention Rate), επιβεβαιώνοντας την ενισχυμένη λιμενική επιτήρηση και την αυξημένη ευαισθησία σε θέματα ασφάλειας.

Bulkers: συνεχείς ελλείψεις και κρατήσεις

Στα Bulk carriers, το Quebec City διατηρεί την πρώτη θέση με 62 επιθεωρήσεις και 18 κρατήσεις. Υψηλά σκορ καταγράφουν επίσης τα Newport (Ηνωμένο Βασίλειο) και Monfalcone (Ιταλία). Οι ελλείψεις σχετίζονται κυρίως με συντήρηση και πυρασφάλεια, υποδεικνύοντας συχνά ανθρώπινα λάθη ή καθυστερήσεις επισκευών.

Tankers: αυστηρός έλεγχος καυσίμων

Στα Tankers, ο Καναδάς και η Ινδία κυριαρχούν. Τα λιμάνια Quebec City και Mumbai καταγράφουν τις περισσότερες επιθεωρήσεις και κρατήσεις, αντανακλώντας την αυξημένη διεθνή εποπτεία στα δεξαμενόπλοια καυσίμων μετά τα περιστατικά ρύπανσης προηγούμενων ετών.

Containers: κινεζική πρωτοκαθεδρία

Στην κατηγορία Containers, η Κίνα παραμένει στην κορυφή. Το Qingdao είναι το πιο αυστηρό λιμάνι στον κόσμο, με 362 ελέγχους και 36 κρατήσεις, ενώ ακολουθούν το Nhava Sheva (Ινδία) και το Bandar Abbas (Ιράν). Η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζει τον τεράστιο όγκο εμπορίου και την αυστηρή εφαρμογή των προτύπων PSC (Port State Control).

General Cargo: έντονη ιταλική παρουσία

Στα General Cargo ships, ξεχωρίζουν τα Qinzhou (Κίνα), Porto Nogaro (Ιταλία) και Trieste (Ιταλία). Η Ιταλία εμφανίζει σταθερή συνέπεια στους ελέγχους πλοίων μικρότερης χωρητικότητας, γεγονός που την κατατάσσει σταθερά στις κορυφαίες θέσεις διεθνώς.

Οι πιο συχνές ελλείψεις

Το RISK4SEA καταγράφει τις 20 πιο κοινές ελλείψεις που οδηγούν σε κράτηση πλοίων. Πρωταγωνιστούν οι σωσίβιες λέμβοι, ακολουθούμενες από συστήματα σταθερής πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης. Οι ελλείψεις αυτές εμφανίζονται σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, υπογραμμίζοντας ότι η ανθρώπινη ασφάλεια παραμένει ο πιο ευάλωτος κρίκος στη ναυτιλιακή αλυσίδα.

Νέα εποχή επιθεωρήσεων

Η φετινή έκθεση αναδεικνύει τη σύγκλιση των πρακτικών επιθεώρησης παγκοσμίως και τη μετατόπιση του κινδύνου από τις μεγάλες παραβάσεις στις καθημερινές λειτουργικές ελλείψεις. Πολλά λιμάνια λειτουργούν πλέον ως πρότυπα συμμόρφωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η εποχή της «χαλαρής» επιθεώρησης έχει τελειώσει οριστικά.

