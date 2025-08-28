Οι νικητές και οι χαμένοι στα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου το 2025 σκιαγραφούν μια παγκόσμια εικόνα με γεωγραφικές ανισορροπίες και διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Ασία διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο, με την Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία να κυριαρχούν.

Η Σαγκάη παραμένει ηγέτης με 27,06 εκατ. TEU, σημειώνοντας άνοδο 6,1%, ενώ η Σιγκαπούρη κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση 7,2% με 21,7 εκατ. TEU. Το Ningbo-Zhoushan ανέβηκε 9,9% στα 21 εκατ. TEU, ενώ η Σενζέν κατέγραψε 10,8%, φτάνοντας τα 17,2 εκατ. TEU. Στην πρώτη δεκάδα, η Κίνα διαθέτει επτά λιμάνια, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως κορυφαίου κόμβου.

Η μεγάλη έκπληξη έρχεται από τη Μαλαισία, όπου το Tanjung Pelepas σημείωσε άνοδο 15,4% στα 6,87 εκατ. TEU, λόγω της συνεργασίας Gemini που ενίσχυσε τη διακίνηση. Αντίθετα, το Χονγκ Κονγκ συνεχίζει την πτωτική πορεία του με -3,4% και το Σιαμέν υποχώρησε -2,2%, όπως και το Καοσιούνγκ στην Ταϊβάν.

Στην Ευρώπη, το Ρότερνταμ παρέμεινε πρώτο με 7,02 εκατ. TEU, ακολουθούμενο από την Αμβέρσα–Μπριζ με 6,91 εκατ. TEU. Το Αμβούργο κατέγραψε εντυπωσιακή ανάκαμψη 9,3%, φτάνοντας τα 4,2 εκατ. TEU, ενισχύοντας ξανά τη θέση του στη Βόρεια Ευρώπη.

Στην Αμερική, το Λος Άντζελες–Λονγκ Μπιτς ανέβηκε 7,5% στα 9,7 εκατ. TEU, ενώ η Νέα Υόρκη–Νιου Τζέρσεϊ αυξήθηκε κατά 4,9% με 4,41 εκατ. TEU. Παρά την ανάπτυξη, οι ΗΠΑ υστερούν έναντι των ασιατικών ρυθμών.

Η Ινδία αναδεικνύεται δυναμικά, με το Μούντρα να εκτινάσσεται 27,2% στα 3,89 εκατ. TEU και το Νχάβα Σεβά να ενισχύεται 15,2% στα 3,87 εκατ. TEU, αποτυπώνοντας τη μεταφορά βιομηχανικής παραγωγής στη Νότια Ασία.

Θετικά αποτελέσματα σημείωσαν επίσης το Λαμ Τσαμπάνγκ στην Ταϊλάνδη με 10,5%, η Τζακάρτα στην Ινδονησία με 8,3%, και το Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ με 4,9%.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι το παγκόσμιο δίκτυο λιμανιών ενισχύεται, με την Κίνα, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ινδία να βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ η Ευρώπη και οι ΗΠΑ κινούνται με βραδύτερους ρυθμούς.

Κερδισμένοι

Tanjung Pelepas

Σενζέν

Ningbo-Zhoushan

Αμβούργο

Μούντρα

Χαμένοι

Χονγκ Κονγκ

Καοσιούνγκ

Σιαμέν

Capital.gr