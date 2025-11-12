Η Google της Alphabet συνεργάζεται με τον μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας της Τουρκίας για την κατασκευή του πρώτου υπερμεγέθους κέντρου δεδομένων στη χώρα, δίνοντας στον τεχνολογικό γίγαντα την ευκαιρία να επεκτείνει την παρουσία του σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά.

Η Turkcell Iletisim Hizmetleri ανακοίνωσε σε δημόσια δήλωση ότι συνάπτει στρατηγική συνεργασία με την Google Cloud για την ανάπτυξη μιας περιοχής cloud που θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία δίκτυα cluster έως το 2029.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στην Turkcell να λειτουργεί τόσο ως πάροχος υποδομών όσο και ως μεταπωλητής των υπηρεσιών Google Cloud σε μια αγορά που η εταιρεία αναμένει ότι θα επεκταθεί κατά περίπου 20% ετησίως, φτάνοντας τα 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την ίδια περίοδο. Η Turkcell δήλωσε ότι η συμφωνία αυτή εδραιώνει τις φιλοδοξίες της χώρας να γίνει περιφερειακός κόμβος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης.

«Θα είναι το πρώτο υπερμεγέθης κέντρο δεδομένων στην Τουρκία. Η συμφωνία θα καταστήσει την Turkcell ένα παγκόσμιο κέντρο cloud», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με έδρα την Κωνσταντινούπολη, Αλι Τάχα Κοκ, στο Bloomberg HT.

Ένα υπερμεγέθες κέντρο δεδομένων είναι μια μεγάλη εγκατάσταση που φιλοξενεί χιλιάδες διακομιστές, τροφοδοτώντας τα πάντα, από υπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης και πλατφόρμες streaming έως online αποθήκευση και υπηρεσίες cloud.

Η Turkcell θα επενδύσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια έως το 2032 σε σχέση με τη συνεργασία και αναμένει ότι η χωρητικότητα του κέντρου δεδομένων της θα υπερδιπλασιαστεί έως το τέλος της περιόδου αυτής. Η εταιρεία στοχεύει επίσης σε εξαπλάσια αύξηση των εσόδων από το cloud και το κέντρο δεδομένων σε δολάρια ΗΠΑ κατά την ίδια περίοδο.

