Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα για να διαπιστώσει κατά πόσο η Google παραβιάζει την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), εφαρμόζοντας όρους πρόσβασης που δεν είναι δίκαιοι, εύλογοι και αμερόληπτοι για τους ιστότοπους εκδοτών στη μηχανή αναζήτησης Google Search.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές ενδείξεις που προέκυψαν από την παρακολούθηση της Επιτροπής, η Google φέρεται να υποβιβάζει ειδησεογραφικά μέσα και άλλο περιεχόμενο εκδοτών στα αποτελέσματα αναζήτησης, όταν οι ιστότοποί τους περιλαμβάνουν υλικό από εμπορικούς εταίρους. Η πρακτική βασίζεται στην πολιτική της εταιρείας για την «κατάχρηση της φήμης ιστοτόπων», η οποία, όπως υποστηρίζει η Google, στοχεύει στην αποτροπή χειραγώγησης της κατάταξης.

Η έρευνα της Επιτροπής επικεντρώνεται στον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής αυτής και στις επιπτώσεις της, καθώς φαίνεται να επηρεάζει έναν διαδεδομένο και νόμιμο τρόπο monetization των εκδοτών, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος αντιμετωπίζει οικονομικές πιέσεις.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Τερέσα Ριμπέρα δήλωσε ότι η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα ώστε οι «ψηφιακοί πυλωροί» να μην περιορίζουν αθέμιτα τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από αυτούς. Τόνισε ότι οι πολιτικές της Google εγείρουν ανησυχίες ως προς τον δίκαιο και αμερόληπτο χειρισμό των εκδοτών και υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των εσόδων τους.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Χένα Βίρκουνεν ανέφερε ότι η DMA διασφαλίζει δίκαιες και ανταγωνιστικές ψηφιακές αγορές στην ΕΕ και υπογράμμισε ότι η Alphabet οφείλει να παρέχει μη διακριτικούς όρους πρόσβασης στο Google Search. Όπως είπε, η στοχευμένη έρευνα αποσκοπεί στην προστασία της χρηματοδότησης των εκδοτών, της επιχειρηματικής τους ελευθερίας και, τελικά, της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης.