Η Google διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές περί μαζικής διαρροής κωδικών χρηστών του Gmail, τονίζοντας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι οι ισχυρισμοί περί παραβίασης που επηρεάζει εκατομμύρια λογαριασμούς είναι «ψευδείς και ανακριβείς».

Η Google αποδίδει τα δημοσιεύματα σε παρερμηνεία δεδομένων από βάσεις infostealer, επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται για νέα κυβερνοεπίθεση που στοχεύει τις υπηρεσίες της.

Reports of a “Gmail security breach impacting millions of users” are false. Gmail’s defenses are strong, and users remain protected. 🧵👇 October 27, 2025

«Δεν αντικατοπτρίζουν κάποια νέα επίθεση που στοχεύει συγκεκριμένο άτομο, εργαλείο ή πλατφόρμα», συμπληρώνει.

Όπως αναφέρει η εταιρία, οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν ενεργοποιώντας την επαλήθευση δύο βημάτων και υιοθετώντας κλειδιά πρόσβασης ως μια απλούστερη και καλύτερη εναλλακτική λύση.

CNN.gr