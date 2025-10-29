Η Google διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές περί μαζικής διαρροής κωδικών χρηστών του Gmail, τονίζοντας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι οι ισχυρισμοί περί παραβίασης που επηρεάζει εκατομμύρια λογαριασμούς είναι «ψευδείς και ανακριβείς».
Η Google αποδίδει τα δημοσιεύματα σε παρερμηνεία δεδομένων από βάσεις infostealer, επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται για νέα κυβερνοεπίθεση που στοχεύει τις υπηρεσίες της.
«Δεν αντικατοπτρίζουν κάποια νέα επίθεση που στοχεύει συγκεκριμένο άτομο, εργαλείο ή πλατφόρμα», συμπληρώνει.
Όπως αναφέρει η εταιρία, οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν ενεργοποιώντας την επαλήθευση δύο βημάτων και υιοθετώντας κλειδιά πρόσβασης ως μια απλούστερη και καλύτερη εναλλακτική λύση.