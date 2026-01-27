Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κίνησε σήμερα δύο διαδικασίες προσδιορισμού με στόχο να βοηθήσει την Google να συμμορφωθεί με συγκεκριμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από την πράξη για τις ψηφιακές αγορές (DMA). Όπως διευκρινίζεται, οι διαδικασίες επισημοποιούν τον κανονιστικό διάλογο της Επιτροπής με την εταιρεία για τομείς που αφορούν τη συμμόρφωση με δύο υποχρεώσεις του κανονισμού.

Η πρώτη διαδικασία αφορά την υποχρέωση, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 7, να παρέχεται σε τρίτους προγραμματιστές δωρεάν και αποτελεσματική διαλειτουργικότητα Android με χαρακτηριστικά υλισμικού και λογισμικού που ελέγχονται από το λειτουργικό σύστημα. Η Επιτροπή αναφέρει ότι οι διαδικασίες εστιάζουν σε χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες ΤΝ (Gemini), με σκοπό να διευκρινιστεί πώς η Google θα πρέπει να παρέχει σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης εξίσου αποτελεσματική πρόσβαση στα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που είναι διαθέσιμα στις υπηρεσίες της.

Η δεύτερη διαδικασία αφορά την υποχρέωση, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 11, για κοινοχρησία δεδομένων Google Search προς τρίτους παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους. Ειδικότερα, η Επιτροπή εξετάζει το πεδίο εφαρμογής, τη μέθοδο ανωνυμοποίησης, τους όρους πρόσβασης και την επιλεξιμότητα παρόχων διαλογικών ρομπότ ΤΝ, με στόχο να διασφαλιστεί πρόσβαση σε ανωνυμοποιημένα δεδομένα κατάταξης/κλικ και προβολής. Κατά την Επιτροπή, η αποτελεσματική συμμόρφωση θα επιτρέψει σε τρίτους παρόχους να βελτιστοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να προσφέρουν πραγματικές εναλλακτικές έναντι του Google Search.

Επόμενα βήματα και χρονοδιάγραμμα

Η Επιτροπή αναφέρει ότι θα περατώσει τη διαδικασία εντός προθεσμία έξι μηνών από την έναρξή της. Εντός των επόμενων προκαταρκτικά πορίσματα σε τρεις μήνες, θα κοινοποιήσει στην Google τα προκαταρκτικά της συμπεράσματα και τα σχέδια μέτρων που προτίθεται να επιβάλει για την αποτελεσματική συμμόρφωση. Θα δημοσιευθούν μη εμπιστευτικές περιλήψεις, ώστε τρίτα μέρη να μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι διαδικασίες, από τη φύση τους, δεν προδικάζουν διαπίστωση συμμόρφωσης ή μη συμμόρφωσης, ενώ δεν θίγουν τις εξουσίες της να εκδώσει απόφαση για μη συμμόρφωση πυλωροί και να επιβάλει πρόστιμα ή περιοδικές χρηματικές ποινές.

Ιστορικό

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι στις 6 Σεπτεμβρίου 2023 όρισε ως βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας, μεταξύ άλλων, τις Google Search, Google Play, Google Maps, YouTube, Google Android, Google Chrome, Google Shopping και τις επιγραμμικές υπηρεσίες διαφήμισης της εταιρείας. Η Google όφειλε να συμμορφωθεί πλήρως με τις εφαρμοστέες υποχρεώσεις για τις ορισθείσες υπηρεσίες από τις 7 Μαρτίου 2024.

«Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε και λαμβάνουμε διαδικτυακές πληροφορίες στα έξυπνα τηλέφωνά μας, ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τις συσκευές μας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό και τα οφέλη αυτής της βαθιάς τεχνολογικής αλλαγής, φροντίζοντας ώστε οι όροι ανταγωνισμού να είναι ανοικτοί και δίκαιοι, χωρίς να ευνοούν τους μεγαλύτερους λίγους. Με τις σημερινές διαδικασίες θέλουμε να βοηθήσουμε τη Google εξηγώντας λεπτομερέστερα τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα και την κοινοχρησία δεδομένων διαδικτυακής αναζήτησης βάσει της πράξης για τις ψηφιακές αγορές.», είπε η Τερέσα Ριμπέρα, εκτελεστική αντιπρόεδρος αρμόδια για μια καθαρή, δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση.

«Εκατομμύρια Ευρωπαίες και Ευρωπαίοι βασίζονται καθημερινά σε επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης και επίσης, όλο και περισσότερο, σε υπηρεσίες ΤΝ. Οι διαδικασίες που κινήθηκαν σήμερα βάσει της πράξης για τις ψηφιακές αγορές θα παράσχουν καθοδήγηση στην Google ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης τρίτων και οι πάροχοι ΤΝ θα έχουν την ίδια πρόσβαση σε δεδομένα αναζήτησης και στο λειτουργικό σύστημα Android όπως έχουν οι ίδιες οι υπηρεσίες της Google, όπως το Google Search ή το Gemini. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε ανοικτή την αγορά ΤΝ, να ελευθερώσουμε τον ανταγωνισμό σε αξιοκρατική βάση και να προωθήσουμε την καινοτομία, προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.», είπε η Χένα Βίρκουνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος αρμόδια για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία.