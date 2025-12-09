Στο στόχαστρο της ΕΕ τίθεται η Google, καθώς η Κομισιόν ανακοίνωσε την έναρξη αντιμονοπωλιακής έρευνας για πιθανές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει εάν η εταιρεία χρησιμοποίησε περιεχόμενο web publishers και υλικό που αναρτήθηκε στο YouTube για σκοπούς που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, χωρίς να τηρείται το πλαίσιο δίκαιου ανταγωνισμού.

Η επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα, δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη, αλλά “δεν μπορεί να αναπτυχθεί εις βάρος των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις κοινωνίες μας”. Πρόσθεσε ότι εξετάζεται αν η Google επέβαλε άδικους όρους σε εκδότες και δημιουργούς περιεχομένου, ενώ παράλληλα ενδέχεται να έθεσε σε μειονεκτική θέση ανταγωνιστές στον χώρο των μοντέλων AI.

Η έρευνα ακολουθεί το πρόσφατο πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που επέβαλε η ΕΕ στο X του Έλον Μασκ, προκαλώντας αντιδράσεις από τον ίδιο, από την Ουάσινγκτον και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέκρινε δημόσια την απόφαση.